Niemann: "Creo que puede ser una buena semana"

El chileno Joaquín Niemann afirmó este miércoles, la víspera del comienzo del Campeonato de la PGA, segundo grande de la temporada y que se juega en Tulsa, Oklahoma (EEUU), que cree que ésta "puede ser una buena semana".

"Me gusta ser creativo (en el juego). Va a ser una semana en la que voy a tener que ser muy paciente. Va a ser una semana en la que habrá muchos errores durante cada hoyo, y va a ser igual para todos los jugadores", indicó el chileno de 23 años en rueda de prensa.

"Así que sé que tengo que estar con una mentalidad distinta a la semana anterior, en la que si no hacía un birdie en dos hoyos perdía diez posiciones. Aquí va a ser totalmente distinto; acá todos van a ir haciendo bogeys, pares... Hay que tratar de hacer los menos errores posibles. Yo creo que puede ser una buena semana", comentó el ganador de dos títulos en el PGA Tour: A Military Tribute at The Greenbrier en 2019 y Genesis Invitational a mediados de febrero de este mismo año.

Sobre el campo del club Southern Hills, Niemann dijo: "En una cancha larga en la que hay que pegarle muy derecho (a la bola) desde el tee y, obviamente, largo. La clave es estar en el fairway (calle) ya que desde el rough (hierba alta) va a ser muy difícil pararla" (en el green).

"En lo que más me he enfocado esta semana es en poder mover la pelota a ambos lados de tee. Y yo creo que eso va a ser clave para estar en el fairway", agregó.

Sobre la numerosa presencia de hispanoamericanos en el PGA Tour (seis en Tulsa), Niemann dijo: "El ejemplo más bueno (de su relación) es que siempre nos quedamos juntos todas las semanas. Siempre tratamos de armar un grupo, siempre tratamos de jugar las prácticas, de almorzar, comer... Y siempre estamos en contacto, siempre nos gusta hablar nuestro idioma. Esta semana somos seis (latinos). Sí, nos gusta estar rodeados de latinos".

Sobre su relación con el otro chileno presente Tulsa, Mito Pereira, Niemann dijo que "cada uno sabe muy bien lo que tiene que hacer" y destacó: Poder practicar juntos, el conocernos desde chicos... Saber que estamos acá, que tenemos chance de ganar torneos, de poder jugar bien, de estar dentro de los mejores del mundo... En una asociación superlinda. Hay que saber construirse eso y seguir creciendo juntos".