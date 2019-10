Las FI tienen que aprobar las obras deportivas

La Unidad Coor. de Infraestructuras Públicas del ¡Buen Gobierno¡ no lo puede hacer a su paladar para JR que avala el COI

Dos Notas Sueltas. N°1) La Marcha Nocturna de 20 Kilómetros hombres, no le fue muy bueno a los atletas latinos y a los restos de América. De una participación total de 56 atletas, 16 no llegaron a la meta. Medalla de oro: T. Yamonishi de Japón con tiempo de 1:26.34. Plata: Vasiliy Miznivov. (Ana), 1:26.49, y bronce, Perseus Kalstrom de Suecia con 1.27.00. Los mejores latinos y de América: #12), Erick Bernabé Barrondo, (Ecu), 1:30.40. #13), Caio Bonfin, (Bra), 1:31.37. #18), Andrés Chucho, 1:32.49. #20), Julio César Salazar, (Méx), 1:33.02. #23), Brian Daniel Pintado, (Ecu), 1:37.20. #39), Noacer Zimmerman, (Bra), 1:44.16. Aquí en Panamá, faltando menos de un año para los 32° JO de Tokío, Japón 2020. Ni el COP ni la Fepat, debe incurrir en el disparate mayúsculo de que están enviando a Yassir Cabrera y otros, a torneos en busca de marcas par los Juegos Olímpicos. Como no hay vergüenza deportivo, lo harán.

Nota N°2). Según una de mis pesquisas de última hora, como no se sabe en verdad quién o quiénes tienen el mando del Deportiva en el ¡Buen Gobierno¡, se mandó a suspender en Centro de Combate que había iniciado 'El Cacique' Mario Pérez, en la Ciudad Deportiva Irving Saladino. Al parecer se mandó una Adenda al contrato y dicha construcción se hará allí. No solo sería interesante saber que hay una 'regadera' de USD$, con el préstamo del Gobierno de GBR, que de repente subió el costo de los 24 JCC que tenía un costo un poco arriba de los 202 millones de USD$, quedó arriba de $338. Millones de USA$.

Como latino, y especialmente de un país de Centroamérica, nuevamente tengo que elogiar la actuación de la vallista de Costa Rica, ANDREA CARINA VARGAS, que ganó presea dorada en los 100 Metros con Vallas en los 18° JP, Lima, Perú, 2019. En este 'CM' de Atletismo, Doha, Qatar, 2019, volvió a imponer un récord personal y 'CA' con tiempo de 12.68, en la Serie Clasificatoria, la #2. En la 'SF'. Clasificarán las 4 primeras de cada una de las 5 series, y los 4 mejores tiempos de las perdedoras. Estimados lectores del Coctel, esta atleta no recibe el dineral mensual co- mo muchos de los nuestros, que han convertido al deportes en su 'modus vivendi, y que el jefe del ¡Buen Gobierno¡, y muchos apoyan sus palabras, que merecen que le den más dinero. Tomen nota de esto.

Tema de hoy. En el Coctel del sábado 5 de octubre 2019, hice referencia el anuncio que de los predios del !Buen Gobierno¡, se dijo: “A través de la Unidad Coordinadora de Infraestructura Pública adscrita al Ministerio de la Presidencia, es la que va a manejar directamente y sin intermedio, todo lo relativo a OBRAS DEPORTIVAS para los JCA, Panamá, 2022. Muchos recordarán que cuando a Panamá se le otorgó la Sede en Febrero del 2007, Camilo Madurito Amado, su Letrada Damaris (USA$), Young, y Mónica Franco, sin conocer lo que en realidad es un Centro de Alto Rendimiento, (CEARE), hicieron sus averiguaciones y le pusieron un precio de 20 millones de US$. Henry Pozo no se quedó atrás, y con un concurso algo planificado por el entonces Alcalde del Distrito Capital, José I. Blandón, 'ganó' el escaño para ser jefe de COPAN, y fabrico su propia instalación deportiva por encima de otros de mayor prioridad, que es su Centro de Raquetas. Ya no tendrán control sobre estas obras.

Donde quiero aterrizar, es con las palabras de S.E. Laurentino Cortizo Cohen, que afirmó que los 24 ° JCC es un hecho, y van porque van, y sin Villa CA y del Caribe, sino hospedaje en Hoteles. Esto indica que la Unidad Coodinadora, harán las obras a criterio de sus funciones. Esto no se puede hacer en las instalaciones deportivas avaladas por el COI para Juegos Regionales. Sustento, y voy a hablar del Estadio de Atletismo que pretenden construir, tienen que contar con el Aval de la IAAF, basado en lo que llaman 'HANDBOOK' (Manuel), Actualizado al 2019. Todas las especificaciones de los diferentes eventos de pista como de campo están detallados. Un Estadio de Atletismo, tiene que ser para estos dos eventos.

Hay otro detalle. La IAAF, anunció durante este XVII CM de Atletismo, en Doha, Qatar, 2019, la renovación de su contrato con MONDO S.p.A que suple los implementos atléticos y pistas atléticas. Tienen un convenio que empezó en 1987, y seguirá hasta el 2024. Como muchos no lo saben, ni la 'genial' Doña Ceci Pescao, y el HD. Héctor Brandas, que estaba dedicado a su 'Mundial del Barrio, (fútbol). Cuando Ramón Cardoze abandonó Pandeportes durante la celebración de los IX JCA, Panamá 2010, y Fary Levey, DG de Pandeportes tuvo que encargarse de hacer dicha pista de Atletismo en el Estadio Rommel Fernández, fue por conducto de Mondo, y no de una Unidad Coordinadora de Infraestructura Adscrita a la Presidencia, y en una era donde hay tentación por todas partes de Don Dinero, el USA $.

Resumiendo, aún rodeado de una ODECABE, sin credibilidad capaz de encubrir todo, considero que inclusive la IAAF dará su criterio si el lugar para esta construcción es el apropiado. Este mismo proceso de avalar la construcción de obras deportivas, lo sigue la FINA con un Centro Acuático, y muy en especial la Piscina de 50 metros de dimensión olímpica. Esto no se hace al paladar del 'Gurú Panameño, Suárez que es el 'cantalante' de COPAN 2022. Ojalá y en aras del respeto y transparencia que merecemos todos los ciudadanos que pagamos impuestos, y el buen ejemplo a la juventud, que todo esto se aclare. Tomen Nota de esto.