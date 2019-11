Hubo limpieza de la ciénaga de la ODECABE

Dos Notas sueltas. N°1. Ingresamos al segundo día del mes de noviembre de 2019, lo que significa que comienza la cuenta regresiva hacia el 23 de noviembre cuando en Mónaco, sede de la IAAF serán entregadas vía voto en la tarima los ganadores del mejor atleta del año de ambos sexos. Otros premios: La estrella en ascenso del año 2019. Premio al logro de entrenamiento. El Premio Internacional del ‘Fair-Play’. (Tome nota de esto Sr. Vice-Ministro de la Presidencia Juan A. Ducruet, que invitó a la presidencia, no solo al Jefe del COP, ya su entourage Damaris Young, Mónika Boloboski, Mónica Francos, también estuvieron presentes los del ‘combo’ de Henry Pozo, que dirige COPAN 2022.

Y de Postre, a Steve Stoute, ahora ex presidente de Odecabe, pese a que se había iniciado la ‘AG’ de Odecabe, para el proceso electoral 2020-2024). El Premio del Presidente de la IAAF, Sebastian Coe. Premio de la Fotografía del año.

El Presidente de la IAAF, describió al Campeonato Mundial de Atletismo. Doha 2019, como el mejor en la historia en cuanto a calidad y profundidad de las actuaciones producidas por los atletas de más de 200 naciones. Hablando después de la sesión final de la tarde, Coe señaló que se establecieron seis (6) récords de campeonatos; 43 países han ganado medallas, y atletas de 68 países lograron por lo menos un octavo lugar. Ya en este espacio di a conocer los canditados de ambos sexos, y por los latinos, solo tenemos una representación y es Yulimar Rojas de Venezuela, ‘CM´’ de Salto Triple. La nómina masculina para el atleta del año 2019, será bien reñida. De los 11 candidatos, cinco, (5) son de los Estados Unidos. 1), Donovan Brazier, en los 800 metros planos. 2), Christian Taylor, en los 100 metros planos.

3), Sam Kendricks, en Salto con Garrocha. 4), Noah Lyles en los 200 metros planos, y 5), Christian Tyler, Salto Triple.

Kenya tiene dos candidatos: Timothy Cheruyoit, en los 1500 metros planos. Eliud Kipchoge, en la Maratón.

América tiene otro candidato, y es Steven Gardiner de Bahamas en los 400 metros planos. En Lanzamiento de Disco, Daniel Stahl de Suecia. En la rama femenina también hay 11 candidatas, solo una es latina, Yulimar Rojas de Venezuela. De Jamaica está Shelly-Ann Fraser en los 100 metros planos. De Estados Unidos está Dalilah Muhammad, que estableció un nuevo récord mundial en los 400 metros con vallas.

Tema de hoy. Los Comunicadores Deportivos, ya sea de la prensa escrita, radial, y demás medios, máxime cuando el evento es en nuestro país, tenemos la obligación de mantener a todos informados, justo y bien balanceado. Siendo nuestro país sede de la Asamblea General de la Organización Deportiva Centro Americana y del Caribe, (ODECABE) en un evento de la magnitud de elegir al nuevo presidente del 2020-2024, en la Asamblea General celebrada los días 30 y 31 de octubre 2019, en el Centro de Convenciones en el Albrook Mall, donde el aún Presidente Steve Stoute de Barbados era candidato a la reelección, y su adversario era Luisín Mejía Oviedo, presidente del Comité Olímpico de

República Dominicana, y Miembro del Comité Olímpico Internacional, (COI) desde el 2017. Dieron algunas informaciones escuetas del acto, no así detalles, y menos el resultados, donde fue elegido Luisín Mejía como nuevo presidente, y el resto de la Junta Directiva que lo acompañará.

La prensa mantuvo un silencio sepulcral de que el DG del COP, Eduardo Cerda, alias ‘Rasputín’, no asistió a la ‘AG’ de la Odecabe, porque prefirió viajar acompañando al Dr. Saúl Saucedo, que preside la Organización Regional Antidopaje de Centro América, (ORAD-CAM), junto con su ‘Asesor’ Eric Pontón y una damas que es su asistente, a París, Francia, sede de la UNESCO, donde se trató el ‘fortalecimiento de la cooperación global, y reforzar la lucha contra el dopaje en el deporte. Los medios sí dieron un gran despliegue de una reunión en el Palacio de las Garzas, con el ViceMinistro de la Presidencia, que fue en mi opinión como señalé arriba, pudo haber sido una Violación del Fair-Play’ por el ¡Buen Gobierno¡. No se publicó el resultado de las elecciones, y el resto de la Junta Directiva. Sí elogiaron que Camilo ‘Madurito’ Amado que era en único candidato a la Tesorería, fue reelecto. Su mal no será eterno. Tomen nota.

Lo que le dieron un gran despliegue fue lo que dijo el Mitómano Henry Pozo, Presidente del llamado COPAN, y que en ese momento HUMBERTO CINTRÓN, aún Director Técnico de ODECABE, y jefe del Gran Combo de Puerto Rico, y sus ‘Yes-Man’, aplaudieron como excelente, y que los XXIV Juegos Centroamericano y del Caribe, Panamá 2022 será un gran éxito. Pozo un experto en la copia, dijo que su programa será de 36 deportes, con 210 pruebas de cada sexo, (hombres y mujeres), y 29 pruebas mixtas. Afirmó copiando lo del COI, que por primera vez en los Juegos CA y del Caribe, habrá igualdad de género. Como Panamá como país sede debe participar en todos los deportes, y sabemos que tenemos pocos atletas de nivel de Juegos ‘CA’ y del Caribe, que los XXIII JCA y del Caribe, Barranquilla 2018, y vemos un derroche de torneos internacionales, con atletas de poco nivel, sin mencionar los que están en edades de retiro.

Con el triunfo de Luisín, y que en su Manifesto ha detallados, los cambios urgentes que necesita la ODECABE para cambiar su imagen, y hacer esa limpieza que necesita este organismo para sacarlo de la ciénaga. Uno de los Puntos de su ‘MANIFESTO’ dice: “ Relanzamiento de la imagen de ODECABE”. “Para poder hablar de una Odecabe moderna, debemos comenzar por la imagen de nuestro organismo”. Tomen nota de esto.