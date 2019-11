SO del COI quería Construir un CEARE en Panamá

La Nota Suelta de Hoy. El Gran Slam de Judo en Osaka, Japón se celebró del 22 al 24 de noviembre 2019, con la participación de 87 países de los cinco continentes, con un total de 485 atletas, 280 hombres y 205 damas. De Panamá está KRISTINA JIMÉNEZ , que compite en los 52 kilos, es la # 71 en el Ranking Mundial de la (FIJ). Participan un total de 31 atletas. Las latinas y otras atletas de América son: Larissa Pimentel (Bra), #5 en el Ranking. Luz Olivera, (Méx) #42 en el Ranking de la (FIJ), Ecaterina Guica, (Can), # 26 en el Ranking de la FIJ. Resultado: Oro, Amandina Buchard, (Francia), Presea de Plata: Abe Ula, (Jpn). Medallas de Bronce: Al Shishime (Jpn), y Meada Christina, (Jpn) #5), Larissa Pimenrta, (Bra) 7ª Luz Olivera, (Méx).

MIRYAM ROPER, (PAN), compitió en los 57 kilos. Es la N° 23 en el Ranking Mundial de la FIJ-. Participaron un total de 36 atletas. Medalla de oro. Tamaoki Momo, (Jpn), # 12 en el ‘RM’ de la FIJ. Presea de Plata, Lien Chen-Ling, (TPE), #8 en el ‘RM’. Medallas de bronce: D. Sumiya, (Mgl), #11 en el ‘RM’. Bronce: Jessica Klimkait, (Can), #5 en el ‘RM’. #5. F Harak, (JPN), # 7, Ohai Loredana, #7. Como no hay posición en la casilla de Roper en cuando al cupo que ocupó, es de suponer que era entra las últimas. No hubo participación masculina de Panamá.

Tema de hoy: Los Centros de desarrollo han jugado un papel de primera en el progreso del Deporte Competitivo de la Agenda del Programa Olímpico. Esto obedece al nacimiento de SOLIDARIDAD OLÍMPICA, creada en el inicio del mandato presidencial del COI, de SE. Juan Antonio Samaranch, teniendo como su Primer Presidente a Mario Vázquez Raña, (q.e.p.d.), que a la vez era Presidente de ODEPA, y de ACNO. La Carta Olímpica lo describe y todos los atletas, en especial Presidentes de los CONs, saben el papel de apoyo de Solidaridad Olímpica. Quiero abordar someramente la transformación deportiva del Continente Africano, que era visto solo por eventos de maratones, y no un continente con atletas élites en diferentes deportes. Es por ello que voy a hablar del ‘Centro de Desarrollo del Área Africana’, (CAA) que preside Hamad Kalkaba Malbourn. Dice: “Durante el último año y medio, la comparación del atletismo africano, ha tenido y operado siete (7) Centros para Entrenar Atletas, entrenadores y oficiales.

Estas instituciones conocidas como los Centros de Desarrollo de Atletismo están dispersos alrededor del continente, y nacen de un deseo de criar talentos africanos en su tierra natal. Era necesario entrenar atletas africanos en casa dice el Presidente de la CAA, Hamad Kalkaba Malbourn. Nos dijimos que en vez de que nuestros atletas viajen al Extranjero para entrenar, podríamos en cambio, encontrar centros en el continente, y orientar estos atletas hacia tales instituciones. Con el deseo llegaron varios años de planificación dijo, Aziz Daouda Director de los Centros de desarrollo del área africana, y estamos viendo que África es una potencia en el atletismo, con miras hacía otros deportes.

Don Mario Vázquez Raña tenía una relación cercana con el CON de Panamá, presidida por Melitón Sánchez, que a la vez era tesorero de ODEPA. Esa relación obedecía con la desesperación de Mike Vanegas y su gentes de tomar a la brava la dirección del COP. Con la reversión de los terrenos de Fuerte Clayton, a Panamá, a raíz del Tratado Torrijos Carter, era el lugar ideal para construir el PRIMER CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO (Ceare), en Centro América. Vinieron personas de ‘SO’ del COI, entre ellos Peré Miró, y estaban de acuerdo. Repito que la Presidenta de Panamá, Doña Mireya Moscoso, incurrió en el error de nombrar a Nicolás Ardito Barletta, Pres. de Panamá del 11 de Oct. 1984 al 28 de Sep 1985, por el Partido PRD, y apodado ‘FRAUDITO’, Administrador de la ARI, y le entregaron las tierras de Fuerte Clayton a los señores del CLUB KIWANIS, y otra vez le dieron luz verde para cambiar el nombre.

Barletta trabajando de las manos con los señores de la ‘Ciudad de Saber´ que disfrutan como ‘reyes’ de los ingresos del Club Kiwanis, que seguro ninguno de ‘sus familiares’, murieron o lucharon contra los gringos, y Juan Pueblo y sus Hijos tienen que pagar por el uso de estos terrenos. Así se murió esa iniciativa de Construir el primer CEARE de CA en Panamá. Nombraron un Patronato asi: 1), Lo preside el Pres. del Club, o su representante. 2) Un rep. de Pandeporte 3), 1 Rep. del INAC. 4),Cinco, (5) Miembros del Kiwanis. 6), Don miembros de la comunidad designado por los Kiwanis, (en esas casas revertidas no viven Juan Pueblo). 7), Un miembro del Club Rotario. 8) Uno del Club de Leones. 9), 1 del Club 20-30) 10), Un representante de la Ciudad del Saber. De los Miembros que integran el Patronato, la mayoría son del Club Kiwanis.

Como pueden ver lectores, que la razón por la que estos señores ‘aman’ todo los deportes que practican los ‘gringos’, es porque seguro vienen de padres pudientes, y muchos estudiaron en las tierras de Donald Trumph, y quizás tienen en su ‘ADN’, que hay que fomentar deportes a nivel escolar como el Golf, porque ni los que viven en el barrio del HD. Héctor Brands, pueden comprar las indumentarias, y pagar el costo de jugar en una pista de Golf. Gracias al Jefe del ¡Bueno Gobierno y a los que ‘adulan’ a los señores del Club Kiwanis. Tomen nota.