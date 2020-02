Van der Poel logra su tercer título mundial

El neerlandés Mathieu Van der Poel consiguió este domingo en Dübendorf (Suiza) su tercer título mundial de ciclocross, al imponerse ante el británico Thomas Pidcock y el belga Toon Aerts.

Campeón del mundo en 2015 y 2019, Mathieu Van der Poel renovó su reinado tras completar en una hora, 8 minutos y 52 segundos las siete vueltas a un circuito totalmente embarrado.

En la primera vuelta, Mathieu Van der Poel ya abrió una brecha de 25 segundos sobre Toon Aerts y de 31 sobre Thomas Pidcock, lo que no dejó dudas de sus intenciones en Dübendorf.

Ninguno de ellos pudo darle alcance, pero ambos protagonizaron una gran lucha por la segunda posición. Al final, Pidcock se hizo con la medalla de plata, a 80 segundos del ganador. Es el primer británico que sube al podio en la categoría élite de un Campeonato del Mundo de ciclocross. Toon Aerts se llevó el bronce (+1:45).

El alicantino Felipe Orts, decimocuarto, fue el mejor español. Terminó a 7 minutos y 58 segundos de Van der Poel tras una carrera de menos a más tras sufrir un problema mecánico en los primeros compases.

“He pasado la primera vuelta de los últimos. Sabiendo que el circuito era tan duro he puesto mi ritmo y así he ido al final. Creo que he ido pasando corredores todo el rato y al final el 14; creo que podemos estar contentos”, afirmó el ciclista.