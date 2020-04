Ajedrez online panameño modalidad que no se detiene

La Federación Nacional de Ajedrez de Panamá inicio una serie de eventos, cursos y clases para facilitar vía Internet nuevas técnicas inherentes completarías a la disciplina del deporte ciencia, entre ellas el Primer Torneo Interno del equipo panameño por Internet.

De acuerdo con los organizadores, hubo una primera convocatoria enfrentaron unos 60 jugadores del país, en un torneo rápido, con un control de tiempo de 3 minutos para cada jugador. Las partidas estuvieron en la plataforma lichess.org, y en la hora de competencia registraron 259 partidas en total.

En una competencia cerrada, el Maestro FIDE Luis Esquivel Golcher resulto ganador, para acreditarse el Primer Torneo Interno del equipo Panamá de ajedrez por Internet; el segundo lugar fue para Adrián Fuentes y el actual campeón de ajedrez rápido de Panamá, Efrén Ramos cerró pódium.

Según informes, la práctica del ajedrez en línea se ha triplicado durante la presente cuarentena decretada por el COVID-19. La Federación de Ajedrez de Panamá tiene planificado varias competencias, con calendario ordenado, divididos en torneos diversos (individuales, abiertos o femeninos, por categorías, por edades, para veteranos y para personas que inician la práctica) unos serán gratuitos, otros tendrás inscripciones muy bajas para garantizar premios.

“Internacionalmente participados en topes en las modalidades de equipos e individuales, con resultados satisfactorios. Hablamos de torneos locales de 1000 personas en promedio cada uno”, destacó José Carrillo, Presidente de la Federación.

"Este primer evento, lo ganó Luis, quien al igual que Adrián han formado parte de la selección nacional en algún momento y aprovechando disposición de tiempo, han vuelto. Se vienen eventos innovadores para todos, desde quien lo practica con frecuencia, y para quienes inician en modo distracción", puntualizó.

Liga Centroamericana de Ajedrez Online

Recientemente, las Federaciones de Ajedrez de Centroamérica, con el aval de FIDE América, puso a disposición del 31 de marzo al 11 de abril de 2020 a todos los jugadores de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá a participar en la Liga de Ajedrez Centroamericana online, un circuito de torneos en línea que se desarrollaran a través de la plataforma www.lichess.org

El primer torneo, con más de 500 participantes tuvo resultados halagadores para los jugadores panameños, con Ashley Castillo (Campeona Infantil), André Méndez (Sub Campeón Infantil), Yolys Rondón (Campeón Femenino), Roberto Carlos Sánchez (Sub Campeón), José Chaluja (Sub Campeón U20) y Efrén Ramos, Orlando León y Jorge Baúles, cuarto, quinto y sexto respectivamente en la categoría absoluta masculina.