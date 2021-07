¡ "¿Cierto o Falso!"?: La Judoca Kristine Jiménez, Positivo de Covid-19

Comienzo el Coctel de hoy con una noticia triste para todos los que nacimos, vivimos y queremos a este país, pese a su Altamente cuestionada ‘credibilidad’, que incluye una noticia del miércoles 7 de julio en la página principal del Diario

La Prensa. Título: Robinson y Adames, en las principales comisiones de la periodista Aminta Bustamante: Contenido.

Los diputados considerados como “los pesos pesados” de la oficialista bancada del Partido Revolucionario Democrático (PRD) se aseguraron de tener un puesto en las comisiones con mayor relevancia durante este periodo legislativo. Se trata de Benicio Robinson, Crispiano Adames (presidente de la Asamblea), Raúl Pineda, Roberto Abrego y Cenobia Vargas. Robinson, Pineda, y Vargas estarán en la directiva de la Comisión de Presupuesto, que aprueba y modifica el Presupuesto de la Nación”.

Haciendo otra pesquisa vinculada directamente al deporte dice que el viernes 2 de julio de 2021, el Patronato del Estadio Rodney Carew, ‘botó’ al Arq. Manolo Salazar como Administrador de dicho Estadio, las razones no fueron Dadas, pero sí que fue reemplazado por el hijo de Aníbal Reluz, que pese a tener un pleito en el juzgado, sigue siendo uno de las personas cercanas al influyente ‘HD’ Benicio Robinson. Así es.

Tema de hoy. Los distintos Diarios del País hacían un gran despliegue de una Información de la Agencia ‘EFE’ del 6 de julio de 2021 con título: Judoca Panameña ansiosa porque llegue la Competencia de Tokío. ”. Contenido: “Jiménez es una de las caras frescas del deporte olímpico panameño, y es una de las seis (6) mujeres con boleto seguro Tokío, razón que causa más alegría y ganas de competir. Estamos en la etapa final de mi preparación de cara a los Juegos. Estoy ansioso de participar, precisó Jiménez, que en estos momentos se encuentra entrenando en España, para pronto

emprender su camino a sus Primeros Juegos Olímpicos”.

Si hay algo digno de admirar en Kristine, es su perseverancia. Aún recuerdo cuando si distinguida progenitora, Mitzel Pitty, había sido contagiada de Covid-19, impedía su entrenamiento pero nunca se rindió de sus deseos de estar en los XXXII, ‘JO’ de Verano, Tokío 2020. Espero que sí puede. Las competencias de Judo y Karate, que debutó como Deporte Olímpico en los Juegos Olímpicos de Tokío 1964, en el Budocan Nippon de Judo y Karate, como uno de los Deportes más esperado en Tokío 2020, será del 25 de julio 2021al sábado 1° de agosto 2021. Espero que se recupere Kristine, y que Miryam Roper en los 57 kilos, haga su primera aparición representando a Panamá.

Las Nota Sueltas N°1) Una noticia en el ‘Listín Diario de Santo Domingo, República Dominicana, tituló. “Juegos Olímpicos”: Presidente Abinader entregará bandera a delegación que va a Tokío: Contenido: “El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, recibirá mañana de este martes a la delegación nacional que asistirá los Juegos Olímpicos de Tokío 2020 y aprovechará para entregar la BANDERA que llevará la misión deportiva del país a ese magno evento. La actividad se desarrollará en un salón por designar en la Casa de Gobierno.

Los deportistas estarán encabezados por Antonio Acosta, presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD), y Gerardo Suero Correa, Jefe de Misión. (Tomen nota de que no se menciona al oportunista LUIS MEJÍA, de una credibilidad altamente cuestionable, que cambio el nombre de Organización Deportiva ‘CA’ y del Caribe, por ‘CENTRO-CARIBE SPORTS’. Es Miembro del COI desde 2017.) Varios miembros del Comité Ejecutivo del Organismo olímpico, también estarán en la comitiva que estará en el Palacio Nacional. La salida de los atletas se producirá a las 10:30 de la mañana, desde la sede del COD donde habrá transporte directo.

Otro escrito en el Listín Diario, pero por Javier Flores, tituló: “Félix Sánchez dice que esta será la delegación olímpica “más exitosa” de la historia nacional. El atleta entiende que todo el país debería de prestarle atención a las actuaciones de los atletas dominicanos y brindarle apoyo . El dos veces CAMPEÓN OLÍMPICO dominicano, Félix Sánchez, expresó que la delegación que representará al país en los venideros Juegos Olímpicos de Tokío podría ser la ‘mejor’ en la historia nacional. ‘Además de nuestra delegación más grande, yo me atrevo a decir que está será la delegación más exitosa de toda la historia dominicana por lo que espero que vuelva con muchas medallas”, exclamó Sánchez al término de una actividad que el presidente Luis Abinader le entregó la bandera dominicana a la nacional que representará al país en Tokío a partir del próximo 23 de julio.

Sánchez quién logró el primer oro olímpico para República Dominicana en Atenas 2004, y conquistó otra presea dorada en Londres 2012, en los 400 Metros con Obstáculos (Vallas) entiende que todo el país debería de prestarle atención a las actuaciones de los atletas dominicanos y brindarle apoyo. “El deporte es lo que nos une a todos (No en

Panamá’ donde la discriminación ocupa el 1er. lugar), sin IMPORTAR LA CLASE SOCIAL, sin importar la situación Política, somos dominicanos, (en Panamá esto no lo entiende o practica, el auto-apodado ‘Buen-Gobierno”, menos en el Deporte). y lo importante es que estos muchachos han dado el todo por el todo, no por cuatro años si no por cinco con todo y PANDEMIA y eso nos tiene que llenar de orgullo”, añadió Sánchez. El ex atleta lleva ya cuatro años trabajando con la selección de atletismo dominicano en todas las categorías.

Otra Nota Suelta: Una Nota en el Diario Panamá América, el 5 de julio de 2021, por el colega JAIME A. CHÁVEZ:

Tituló: “FRANZ WEVER Pide un ‘ENTRENADOR’ al CON de Panamá, para NADADORES CLASIFICADOS a Tokío 2020. (Allí está la entrenadora de natación Ángela Fong). Es vergonzoso que el actual ‘Cacique de Pandeportes’, el ‘HD’, Héctor Brands, o el ‘DT’ de Deportes y Recreación, Irving Saladino, que lo más seguro tiene su invitación a

Tokío como ex atleta Olímpico, fue anunciado por la FINA que la Nadadora EMILY SANTOS logró un cupo en los 100 Metros, Estilo Pecho, y TYLER CHRISTIANSON en los 200 Mts. Estilo Pecho, y 200 Mts. Estilo Combinado Individual, se clasificaron para Tokío 2020 por la Vía de la ‘Universalidad.’. Qué acto tan cruel del COP.

Otra Nota Suelta: “La AGENCIA ANTIDOPING DE ‘USA’ dio a conocer el Resultado POSITIVO, Y DIJO que RICHARDSON HABÍA ACEPTADO LA SUSPENSIÓN de un mes a partir del 28 de junio. El escrito es por Kevir Draper y Juliet Macur, el 2 de julio de 2021.

“Contenido: “La velocista estadounidense Sha’ Carri Richardson, que debía tener un fulgurante carrera en las olimpiadas de Tokío este mes podría perderse su PARTICIPACIÓN en los Juegos luego de dar POSITIVO POR MARIHUANA.

Richardson de 21 AÑOS ganó la carrera de 100 metros en las pruebas, de pista y campo de ´USA’ en Oregon, el mes pasado, pero el Dopaje Positivo INVALIDA automáticamente su resultado en esa competencia destacada. Así quedó los 100 Metros Planos: 1), Javianne Oliver, 2), Daniels Teahna, 3), Jenna Prandine. Si miramos el RANKING de los 100 Mts. Planos, de Atletismo Mundial (IAAF) al 6 de julio de 2021. #1), Shelly-Ann Frazer-Pryce (Jamaica), 1,475 Puntos. #2), Dina Asher-Smith, (GBR), 1,438 Puntos. #3), Marie- Josée TA-Hou, (Civ) 1,404. Puntos. #4), Elaine Thompson-Herah, (Jamaica), 1,388 Puntos. #5), Blessing Okagbare, (NGR), 1,351. Puntos. #6), Shi’Carri Richardson (USA), 1,331. Puntos. #8) Javianne Oliver, (USA), 1,320. Puntos. #9), Murielle Ahouré, (CIV) 1,320 Puntos. #10), Janielle Smith, (Jam), 1,311 Puntos.

Otra Nota Suelta: Sin incluir a las dos super estrellas de los Saltos. Yulimar Rojas de Venezuela, su entrenador es el Cubano Iván Pedroso que vive y entrena en España. Y de la Colombiana Caterine Ibarguen, su entrenador es el cubano Ubaldo Duany. Viendo el Salto de Longitud Damas, de Atletismo Mundial. #1), Malaika Mihambo (Alemania), 1,459

Puntos. #2), M-Bekh-Romanchuk, (UKR), 1,370 Puntos. #5), Brittney Reese, (USA), 1,337 Puntos. #) 9 Abigail Irozuri, (GBR), 1,289 Puntos. #22), Elianne Martins, (Brasil), 1223 Puntos. #23), Chanice Porter, (Jamaica), 1,215 Puntos. #25), C. Nettey, (Canadá), 1208 Puntos. # 27), Natalie Aranda, (PANAMÁ), 1,207. Puntos. Tomen Nota.