El hombre de acero panameño busca en el Ironman de Cozumel el Mundial de Kona

El arquitecto Eladio Quintero, quien decidió competir en 25 pruebas de Ironman por la salud de su hijo, disputará en Cozumel, México, precisamente la vigesimoquinta y a sus 60 años buscará clasificarse al Mundial de Kona, en Hawai, que para el es el más especial.

"Decidí hacer 25 Ironman por la salud de mi hijo y ya lo voy a cumplir, no he parado desde el 2003, cuando hice el primero; y todos los años por lo menos hago uno", señaló.

La primera experiencia de Quintero como triatleta fue en Portobelo, en la provincia de Colón, en el Atlántico panameño. El evento que fue organizado por los esposos John y Judy Collins, los creadores del Ironman.

Los Collins hicieron el primer triatlón en Panamá en 1998 y su primer evento como triatleta se dio un año después. "No sabía a qué me enfrentaba en ese entonces, sabía que tenía que nadar, pedalear y correr, solo eso", afirmó Quintero.

Cuatro años después y a sus 42 años llegó el primer Ironman. En 2003 Brasil fue la puerta de entrada a uno de los eventos deportivos más exigentes del mundo.

"Para Brasil me prestaron un libro en donde había un plan de entrenamiento, en eso me basé. No tenía experiencia", sostuvo.

En su hoja de vida Quintero ha sumado kilómetros en los Ironman de Arizona, Kentucky, Barcelona, Nueva York, Washington, Texas, Colorado y Chicago, pero su preferido es el de Kona, Hawai.

"El más especial de todos es el de Hawai, porque van los mejores del mundo y solo cincuenta invitados, entre esos estuve yo", dijo Quintero, cuya principal motivación siempre ha sido su familia.

De manera anecdótica señala que en 2015, antes del Ironman de Kona, uno de los requisitos era hacer uno previo. "Yo hice 4. Ese fue el año que más Ironman he hecho", expresó a Efe con orgullo.

Quintero también ha completado todos las ediciones del Ironman de Cozumel en México.

Con trofeo en mano, precisamente hecho de metal, dijo que "hay cuatro triatletas que han hecho todos los de Cozumel -su próxima cita deportiva en noviembre-, dos mexicanos, una norteamericana y yo", añadió.

Con 60 años de edad, Quintero desafiará los 3.8 kilómetros de natación, los 180 kilómetros de ciclismo y correrá los 42.2 kilómetros e intentará hacer su mejor carrera, bajar el tiempo de 15h16:18 logrado en el 2020 y, de paso, lograr uno de los cupos para regresar al Mundial de Ironman en Kona.

"Mi objetivo es regresar a Kona, pero clasificando. Me siento positivo y creo que haré, posiblemente, mi mejor carrera en Cozumel para intentar regresar al campeonato del mundo en Hawai", dijo con firmeza.

La historia deportiva del panameño comenzó en la extinta academia militar Tomás Herrera, de donde viene la buena preparación física y mental que le ayudó como futbolista, en su momento, y actualmente en el triatlón.

"En la escuela militar aprendí que la mente está sobre el cuerpo y así dominar la fatiga muscular y el cansancio. Esa formación militar de entrenar duro es la que me ha ayudado a completar tantos ironmans".

Quintero, que siempre que termina una competencia dice "esta es la última", ahora está convencido de que disputará las pruebas de Ironman hasta que Dios se lo permita.

"La persona más longeva que ha hecho el Ironman de Kona, Hawai, es un japonés de 85 años y yo apenas voy para 60", relató entre risas.