Sebastián NG, piloto y promesa de las carreras profesionales

Sebastián NG participa en el Top Race, con el equipo R36 y el número 88 del auto Mercedes Benz. Erick Marciscano | La Estrella de Panamá

Desde el kartódromo de Coronado, Sebastián Guerra, conocido como Sebastián NG, se prepara para hacer dos cosas: su última práctica antes de partir a Argentina y cederle, por primera vez, a La Estrella de Panamá una entrevista sobre los frutos que ha logrado en su corta, pero reconocida trayectoria en el deporte de motor.

Después de cinco prácticas de calentamiento bajo el sol incandescente de un sábado, NG se sitúa junto a su kart y recuerda con nostalgia cómo fue que gracias a la invitación de un buen amigo, pudo conocer a la corta edad de 6 años su pasión por las carreras en esta disciplina del automovilismo que se practica con karts sobre circuitos llamados kartódromos.

De ese pequeño aficionado ahora vive un joven de 15 años que ha desarrollado toda una experiencia en el mundo de los karts, al cosechar triunfos como el Panamá Baby National Campeón 2015; TAG Latinoamerican Baby Kart Campeón 2015; USA Microswift Skusa ProTour Summermational Campeón 2017, USA Miniswift Skusa ProTour Springnational Campeón 2019, IAME Series Sub Campeón European Championship 2019 y Rotax Colombia Jr. Max Campeón 2021.

Fueron estos los resultados que llevaron a que NG se catapultara en el mundo de las carreras de automovilismo como el primer piloto panameño más joven en correr profesionalmente, tras formar parte del equipo R36 con el número 88 del auto Mercedes Benz, para la carrera élite de Top Race, en Argentina.

NG tiene el récord de pista de kartódromo nacional. Erick Marciscano | La Estrella de Panamá

Su entrenador es el piloto colombiano Felipe Merjech, que cuenta con más de 20 años de experiencia en automovilismo y karts.

El pasado 27 de febrero, el joven piloto hizo su debut en el Top Race donde clasificó en la posición 13. Tras su participación, el equipo R36 felicitó a NG por ser el primer piloto panameño en llegar hasta esas pistas, así como el más joven dentro de la historia del Top Race.

Con la mirada iluminada, NG dijo sentirse “orgulloso” de ser considerado como el primer piloto panameño en estar dentro de las carreras profesionales. Además, reconoció que este proceso que vive para experimentar y ganar experiencia ayudará también a las futuras generaciones a contar con mayores oportunidades, porque puede que vean en él una forma de desarrollar sus sueños en el deporte de motor.

“Ser el piloto más joven de Panamá y a nivel internacional, como en Argentina, es una bendición y creo que también es una ventaja por el hecho de que puedo adquirir mucha experiencia. Por eso, quiero aprender de los pilotos experimentados del Top Race y llegar incluso más lejos que ellos”, comentó NG.

NG junto a un integrante de su equipo. Erick Marciscano | La Estrella de Panamá

“Nunca dejen de luchar por eso que les apasiona, ya sea un deporte u otra actividad, porque esa motivación es lo más importante. Hay que tener responsabilidad y nunca dejar los estudios y soñar en grande, porque el camino es difícil, de lo contrario no todos podrían” SEBASTIÁN NG PILOTO PANAMEÑO

Detrás de todo ese camino, el joven de 15 años admite que su desarrollo no hubiera sido posible sin el apoyo incondicional que le brindó su familia en las aspiraciones de crear un futuro profesional en el deporte de motor. “Sé que los padres hacen lo que sea por sus hijos porque los aman y estoy orgulloso de decir que esa fue la oportunidad que se me dio”, resaltó.

No quiso obviar el soporte que recibe de su equipo en cada carrera, ni dudó en admitir que su relación con el experimentado Merjech no solo es la de un coach y su aprendiz, sino la de una persona que considera como su “familia”.

“Es una persona que ayuda no solo dentro de la pista, sino fuera de ella. La verdad es que me agrada Felipe porque es alguien que hace lo mejor para su piloto, que en este caso soy yo, y me alegra mucho eso”, destacó.

“En mi primera temporada en Top Race, los mejores consejos que me ha dado Felipe hablan sobre no frustrarme porque puede que las cosas no salgan como se debe, por ser inexperto en autos; soy joven, tengo 15 años. Me dice que en un tiempo todos los frutos se cosecharán y aportaré mucha más experiencia, por lo que quiere que disfrute este año de debut”, añadió.

Dentro de esa primera temporada en el Top Race, con 12 vueltas por cumplir hasta noviembre, el joven corredor contó que llevará todos sus conocimientos de karting a su auto de carreras. Según el piloto panameño, esto podría ser una balanza a su favor, debido a que el karting ya es catalogado como la escuelita o la base de todo piloto. No obstante, aclaró que esto no quiere decir que aquellos que comenzaron en auto no son buenos, solo decidieron iniciar de otra manera.

NG indicó que su aspiración es llegar a lo más alto del deporte de motor. Su mejor carta para cumplir esa meta es avanzar más allá del límite para superarse sí mismo y mencionó que todo es un tema de mucha motivación, pero con el objetivo puesto en disfrutar el presente, aprovechar todo lo que le ofrece y dar lo mejor para luego ver un futuro lleno de oportunidades.

“Nunca dejen de luchar por lo que les apasiona, ya sea un deporte u otra actividad, porque esa motivación es lo más importante. Hay que tener responsabilidad y nunca dejar los estudios y soñar en grande, porque el camino es difícil, de lo contrario no todos podrían”, reflexionó NG.

De cara a cumplir con sus compromisos en el Top Race, el piloto panameño partió este martes a Argentina para reencontrarse con su coach y retomar los entrenamientos para la próxima carrera que será el 20 de marzo en Río Cuarto, Argentina, a las 10:00 de la mañana. El evento será transmitido en TYC Sports.