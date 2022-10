Jon Rahm, 'El León de Barrika', ganó el Abierto de España por tercera vez, igualó a Severiano Ballesteros con tres victorias y volvió a sonreír sobre el césped del Club de Campo Villa de Madrid, donde jugar sin la presión del año pasado le benefició.

El golfista vasco, de 27 años, aumentó su palmarés con un nuevo triunfo en el Abierto de España. Lo hizo tras completar un torneo magnífico en el que incluso en los peores momentos, como en la segunda jornada, tiró de oficio para salvar el día y seguir optando a todo junto a Min Woo Lee, su sombra durante los cuatro días en Madrid, puesto que el australiano fue su compañero de partido durante todo el torneo y al final el rival a batir en el momento decisivo.

"Quizá tenga menor presión que el año pasado pero ahora no me voy a poner ningún límite, ni alto ni bajo", dijo Rahm, tras disputar la segunda jornada, cuando vio que las sensaciones que el año pasado no aparecían por ningún lado le estaban acompañando en éste, más liberado en su juego.

"La mente y el cuerpo no me daban. Ahora, sin la Ryder, el cuerpo y la mente están más centrados. Tampoco es que esté más relajado o concentrado sino que públicamente y personalmente las expectativas son más reales", comentó.

Rahm tiene a la afición española metida en el bolsillo. Por su juego, por su condición de máximo referente nacional del golf en la actualidad y también por el romanticismo hacía un deporte que afronta un periodo de incertidumbre con la irrupción del circuito LIV y los torneos en Oriente Medio repletos de dinero.

El golfista vasco ha defendido la tradición y su apuesta es decidida por mantenerse en el PGA Tour y el circuito europeo, una decisión que le permite seguir compitiendo en los torneos de mayor prestigio mundial.

Con el tercer triunfo en el Abierto de España, Rahm iguala a Severiano Ballesteros, que conquistó el campeonato en 1981, 1985 y 1995. El golfista vasco lo hace con 27 años, once menos que los que tenía Seve cuando lo logró.

Desde la última victoria en el Abierto de España, el 6 de octubre de 2019, muchas cosas han pasado en la vida de Rahm, entre ellas el nacimiento de dos hijos, Kepa (2021) y Eneko (2022), y la ilusión frustrada de disputar los Juegos Olímpicos de Tokio al dar positivo por covid-19 unos días antes de su celebración.

A nivel deportivo lo más destacado fue la victoria en el Abierto de Estados Unidos de 2021, que le convirtió además en el primer español en conquistar un título que se le resistió a su admirado Severiano Ballesteros. Lo hizo, además, en el campo de Toorey Pines, el mismo en el que en 2017 ganó el Farmers Insurance Open, su primer título profesional PGA.

Rahm comparte sus éxitos junto con Adam Hayes, su inseparable cadie desde 2016. Se complementan a la perfección porque la principal demanda del golfista español es la misma que requiere su socio, la de tratar de ganar todo.

"Lo más importante que hay que entender con Adam es que él quiere ganar tanto como yo y esa es la belleza y la importancia del equipo", declaró Rahm en varias ocasiones durante estos últimos años.

Hayes es uno de los cadies más experimentados del PGA Tour. Estudió en la Universidad de Florida y su aventura en el golf comenzó primero como jugador y después como ayudante de golfistas como Webb Simpson, Russell Henley, Jason Dufner o Vaughan Taylor.

Arropado por la afición española, que lo idolatra, Jon Rahm unió para siempre su nombre como deportista al de Madrid, una ciudad que siempre estará ligada a él. En 2018 ganó su primer Abierto de España en el Centro Nacional de Golf y en 2029 y este 2022 en el Club de Campo.