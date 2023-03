Dos pilotos buscarán hacer historia en el GP de Australia

El piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez EFE

Empieza el conteo regresivo para el Gran Premio de Australia a disputarse el domingo 2 de abril.

Ya empezaron las prácticas en el circuito de Albert Park y las miradas estarán centradas en tres pilotos, hablamos de Sergio 'Checo' Pérez, Max Verstappen y Fernando Alonso.

Este trío está viviendo un momento dulce en las pistas. El mexicano 'Checo' Pérez ha empezado con las baterías recargadas esta temporada y ha finalizado en el podio en las dos carreras ya disputadas (segundo lugar en Baréin y ganador del GP de Arabia Saudita).

El neerlandés Verstappen, tuvo una destacada actuación en el anterior circuito y finalizó solo por detrás de su compañero de equipo 'Checo' Pérez luego de haber salido en la posición 15 de la parrilla.

Fernando Alonso durante la rueda de prensa previo al GP de Australia. EFE

Por último, pero no menos importante, el español Alonso, quien está estrenando equipo esta temporada (Aston Martin) también ha finalizado en el podio en las dos carreras de la temporada (ambas en tercer lugar).

Tanto 'Checo' Pérez como Alonso, además del campeonato de pilotos, tienen entre ceja y ceja poner su nombre en la historia de la Fórmula 1 (F1) y están a poco de lograr marcas históricas en las pistas.

Este circuito le sienta bien al mexicano, ya que el año anterior finalizó en el podio (segundo lugar) luego de una gran carrera. Este año, Verstappen, si no fuera por sus ganas excesivas de lograr el tricampeonato, estaría empatado en la clasificación de pilotos con el mexicano. El neerlandés de Red Bull optó por una posición poco egoísta con respecto a 'Checo' Pérez, ya que en GP de Arabia Saudita el neerlandés le arrebató la vuelta rápida, sin embargo, el mexicano no le dio mucha importancia a este hecho y solo quiere lo mejor para el equipo.

Transcurrido este episodio, gracias a su victoria en el país saudí, 'Checo' Pérez acumula hasta el momento 28 podios desde que debutó en la F1. A sus 33 años, el mexicano ha pasado por las escuderías de Sauber, McLaren, Force India, Racing Point y de conseguir su tercer podio consecutivo en el país oceánico, estaría a uno de empatar al histórico piloto colombiano Juan Pablo Montoya. El excorredor de Williams y McLaren corrió en 95 carreras, logró 13 poles, 307 puntos y 12 vueltas rápidas. Lo más impresionante está en que el sudamericano logró sus 30 podios y siete victorias en tan solo cinco años de carrera en la F1.

Dos pilotos buscarán hacer historia en el GP de Australia

Actualmente, 'Checo' tiene en su cuenta 241 carreras, logrando 2 poles, 1.219 puntos y 9 vueltas rápidas en 12 años dentro del máximo circuito automovilístico.

Por encima del mexicano y el colombiano están otros dos nombres. Si 'Checo' Pérez desea convertirse en el mejor piloto sudamericano, tendrá que emular a los argentinos Juan Manuel Fangio y Carlos Reutemann.

Fangio logró 35 podios (24 victorias) mientras corría con la escudería de Alfa Romeo, Maserati, Mercedes y Ferrari. Además, Fangio logró el campeonato de la F1 en 1951, 1954, 1955, 1956 y 1957. En tanto, Reutemann se hizo con 45 podios (12 victorias) con las escuderías de Brabham, Ferrari, Lotus y Williams.

El podio 101 es sinónimo de victoria

Alonso ha llevado hasta el límite sus dotes dentro de la F1 esta temporada y ha finalizado en el podio en las dos carreras disputadas hasta el momento.

Gracias a su carrera en Arabia Saudita, el español logró su podio 100 en toda su trayectoria como piloto del máximo circuito automovilístico y está en busca del 101.

Lo interesante recae en que los corredores que llegan a los 100 podios, logran la victoria en el 101. Por lo que si esta estadística es veraz, Alonso sería el vencedor en Australia.

Corredores como Alain Prost (1993), Michael Schumacher (2002), Lewis Hamilton (2004), Sebastian Vettel (2018) y Kimi Raikkonen (2018) lograron esta importante hazaña.

En conferencia de prensa previo a la carrera, el español destacó que toda su nación está a la expectativa de lo que pueda pasar en la carrera de Australia y valoró mucho lo que podría ser su victoria 33 en la F1.

Actualmente, Alonso es el séptimo corredor de la F1 con más victorias en la historia, mientras que Hamilton, con 103, encabeza la lista.

“Es una locura ver cómo España está ahora tan entusiasmada, de nuevo, por la F1 y por todo lo que está pasando. Esto es muy agradable de ver y espero que los aficionados hayan disfrutado estos dos primeros podios, todo el país, y creo que en Barcelona va a ser algo importante este año nuevamente”, aseguró Alonso.

El piloto de Austin Martin también tuvo palabras sobre la situación que vivió en el GP de Arabia Saudita y admitió tener la culpa por no haber estado en la posición correcta dentro del cajón de la parrilla al momento de su salida.

“Fue un error mío no estar en la posición correcta en Jeddah. La visibilidad no era correcta. Estamos concentrados en la línea amarilla y no en la posición. No era para sacar ventaja. Llegas a la parrilla mirando a los lados y centrado en no pasarte la línea amarilla, no hubo ventaja de tiempo”, dijo.

“Una nueva línea central ayudaría mucho. Que el cajón sea más ancho, sí es mejor, pero ya veremos en Mónaco o Imola”, aconsejó Alonso.

Hace un año, en este mismo premio, el corredor Charles Leclerc, además de coronarse con la victoria pudo conseguir el Grand Chelem (pole, victoria, vuelta rápida y liderato de todas las vueltas) por lo que tanto Verstappen como Alonso y Pérez gracias al gran momento que están viviendo en la pista, tienen la oportunidad de emular a Leclerc este domingo.