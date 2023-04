Baile de técnicos en España e Inglaterra

El técnico interino del Chelsea Bruno Saltor EFE

La labor de un estratega no siempre termina con un final feliz. Quizá sea uno de los puestos más alterables dentro de la industria del deporte, ya que sus puestos dentro de una institución dependen de los resultados que obtengan.

Algunos magnates o presidentes tienen más paciencia que otros debido a que se necesita de un proceso para que los resultados lleguen, sobre todo cuando el técnico es nuevo en el equipo. Sin embargo, muchos de estos jefes del club llegan a considerar insostenible la situación dentro del equipo y despiden al técnico, pero los jugadores siguen.

Esta situación se ha vuelto una tendencia en España e Inglaterra, y más esta temporada. En ambos países se ha dado un movimiento de técnicos en el que hasta el momento, tan solo en España, los presidentes de los clubes se han 'cobrado la vida' de hasta 11 estrategas solo esta temporada.

Incluso, muchos de estos equipos han despedido hasta dos o tres técnicos esta temporada porque no conseguían los resultados esperados. Uno de los casos más sonados es el del Sevilla. Un conjunto acostumbrado a estar dentro del top-5 de La Liga, en las últimas ediciones ha estado coqueteando con la zona del descenso, por lo que su presidente José Castro decidió prescindir primero de Julen Lopetegui y posteriormente de Jorge Sampaoli.

Lopetegui llegó al conjunto de Nervión a inicios de la temporada 2019-2020 cuando dirigió 241 encuentros, pero sus malos resultados a inicios de esta temporada (de los siete que dirigió en La Liga tan solo ganó uno, empató dos y perdió cuatro) lo llevaron a despedirse del Sevilla. Con estos números el conjunto del Sevilla ya estaba en la zona de descenso, por lo que tuvo una devaluación de casi $187 millones por su mal desempeño dentro de la competición. El español fue despedido el 6 de octubre de 2022.

En su reemplazo llegó Jorge Sampaoli para su segunda etapa dentro del equipo. En la misma fecha del despido de Lopetegui, el Sevilla anunció la llegada del argentino, pero los resultados tampoco le acompañaron y continuó el mal rendimiento de los jugadores.

De los 31 juegos dirigidos, tan solo ganó 13, empató seis y perdió 12 de ellos, teniendo una efectividad del 48,3%. Finalmente fue despedido el pasado 20 de marzo y actualmente José Luis Mendilibar está al frente del Sevilla.

Otras instituciones llevan ya hasta tres y cuatro técnicos en esta temporada. El Valencia, que actualmente se halla en la posición 17 (la diferencia de goles le salvan del descenso), destituyó primero al italiano Gennaro Gattuso el 30 de enero de este año. Dirigió 22 juegos donde solo obtuvo un 40,9% de efectividad con los valencianos.

Tras la salida del italiano llegó Salvador 'Voro' González como interino para intentar cambiar la situación del Valencia, pero no fue capaz de enderezar el camino y poner al equipo fuera de puestos del descenso. La junta directiva decidió desprenderse del español luego de que no ganara ninguno de los tres encuentros el pasado 13 de febrero. En su lugar llegó Rubén Baraja.

El caso más extremo ha sido el del Elche, colista del torneo. El conjunto español ha contratado hasta cuatro técnicos en tan solo siete meses de competencia. Francisco Rodríguez, Jorge Almirón y Pablo Machín fueron las 'víctimas' del presidente Joaquín Buitrago. Al sol de hoy, Sebastián Beccacece dirige al equipo del Elche.

Diego Martínez (Espanyol), José 'Pacheta' Martínez (Valladolid), Unai Emery (Villarreal) y Eduardo Coudet (Celta de Vigo) han sido los últimos técnicos en España en ser despedidos, sumando así hasta 11 destituciones en lo que va de la temporada.

Inglaterra con números similares

Al igual que en España, los propietarios de algunos clubes ingleses han buscado una solución rápida y desesperada para intentar cambiar la dinámica de sus clubes.

El caso más sonado fue el del Chelsea que se desprendió sorpresivamente primero de Thomas Tuchel, luego de su derrota ante el Dinamo Zagreb por la UEFA Champions League. El alemán le había dado la segunda 'orejona' al club londinense, así como también su primer Mundial de Clubes y Supercopa de la UEFA. Sin embargo, los resultados a principios de esta temporada no convencieron al nuevo dueño del Chelsea, Todd Boehly.

En su lugar fue contratado Graham Potter, pero su camino dentro de la Premier League con los 'blues' no fue del todo buena. En el mercado invernal se gastó más de $300 millones en fichajes, pero aún así fue incapaz de reconducir el camino. Actualmente el Chelsea se posiciona en el 11 lugar y su único camino para obtener un cupo a la próxima edición de la UEFA Champions League es eliminando al Real Madrid, luego al Manchester City o al Bayern de Múnich en la semifinal y ganar la final.

Tras la destitución de Potter, el Chelsea anunció la llegada del director técnico interino Bruno Saltor, mientras la junta directiva estudia a diferentes candidatos. Diferentes medios han asociado a nombres como Julian Nagelsmann, Mauricio Pochettino, Zinedine Zidane y el que ha estado sonando más fuerte, Luis Enrique.

El Tottenham, que está peleando por un puesto en la máxima competición de clubes en Europa también cesó a su técnico, pero la razón no fue por temas deportivos, sino por unas declaraciones del propio Conte que incendiaron el seno del club londinense.

Luego del empate ante el Southampton, en conferencia de prensa el estratega italiano acusó a sus jugadores de ser “egoístas”.

“Veo a jugadores egoístas, que no quieren ayudarse entre ellos y no le ponen corazón. Antes de hoy prefería esconder la situación y tratar de no hablar, quería intentar mejorar el espíritu y la situación del equipo”.

“Porque sobre aspectos tácticos o técnicos, solo hay una situación. La cosa más importante es que si quieres convertirte en un equipo fuerte, si quieres ser competitivo, si quieres pelear para ganar, debes tener el fuego en los ojos, en tu corazón y demostrarlo en cada momento, siempre”, lanzó Conte.

Lo peor cayó cuando le recriminó al dueño del equipo, Daniel Levy, sobre el estado del equipo y mencionó que el equipo está acostumbrado a la situación que vivió el italiano.

“Aquí están acostumbrados a esto. Aquí no les gusta jugar bajo presión, no les gusta jugar bajo estrés. Es fácil así. Esta es la historia del Tottenham, 20 años con el mismo dueño y no ganaron algo”.

“¿Por qué? Solo por los jugadores, por los entrenadores. Ustedes (periodistas) siempre protegen todo lo demás menos la figura del entrenador. Antes de esto he intentado ocultar la situación, pero ya no. Yo no quiero ver lo que he visto hoy, también para respetar a los aficionados, que ellos pagan las entradas”, finalizó Conte.

Con las destituciones ya mencionadas y la de Brendan Rogers que también fue despedido recientemente del Leicester City por sus pobres resultados, se contabilizan hasta el momento 12 despidos dentro de la Premier League.

Bruno Lage (Wolverhampton), Frank Lampard (Everton), Steven Gerrard (Aston Villa), Scott Parker (Bournemouth), Jesse Marsch (Leeds), Nathan Jones (Southampton), Patrick Vieira (Palace) y Ralph Hasenhüttl (Southampton) han sido los otros técnicos cesados de sus cargos esta temporada.

Como dato adicional, si se contabilizan los técnicos interinos que se han hecho cargo de estos puestos vacíos, se han hecho hasta 24 cambios en los banquillos solo en la Premier League esta temporada.

Con estos datos es evidente que el trabajo en los banquillos no es nada fácil. Sí es verdad que los jugadores son los artistas en el campo y son los que juegan, el papel de un técnico es muy importante.

Sin embargo, aquí prevalece un viejo dicho deportivo; si se gana es gracias a los jugadores, pero si se pierde es culpa del técnico.