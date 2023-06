Fisicoculturismo, la fuerza más allá de las pesas

El culturismo -como también se le llama- es una disciplina deportiva basada en el ejercicio físico intenso. Didier Magallón | La Estrella de Panamá

Camina de un lado a otro sobre la tarima, y viste solamente un pantalón corto, verde fluorescente. Se le ve la piel morena, resultado del bronceador en espray. Mientras desfila, Jean Carlos Ramos se detiene cada cierto tiempo para posar, muestra sus músculos, aquellos por los que estuvo trabajando para competir por la Copa Victoria, una competencia de fisicoculturismo.

El culturismo –como también se le llama– es una disciplina deportiva basada en el ejercicio físico intenso, generalmente anaeróbico, que consiste en el entrenamiento con peso en gimnasios. El objetivo es obtener un cuerpo lo más definido, voluminoso y proporcionado muscularmente posible.

“Es un deporte de mucha disciplina, perseverancia y sacrificio, donde el vicio, las trasnochadas y la vida de rumba no caben. Una vez que te involucras es 24/7; conlleva apoyo familiar, con las comidas y en los eventos. Es un deporte muy completo”, expresa Etzel Delgado, organizadora de la Copa Victoria junto a su esposo Edil Espinoza.

El fisicoculturismo en Panamá “se conoce por la trayectoria de todos los deportistas que tenemos más de 20 años compitiendo, siempre hemos dejado el país en alto con nuestros propios recursos”, dice Delgado. Ella y Espinoza son esposos, practicaron la disciplina durante muchos años y ahora se dedican a promoverlo. “Hemos decidido levantar el deporte con nuestros propios medios, el apoyo de amigos, patrocinadores privados y amantes del deporte”.

Jean Carlos Ramos, ganador del tercer lugar de la categoría 'men physique' (novato). Didier Magallón | La Estrella de Panamá

Un día antes de la competencia se hace el pesaje de cada participante. En un gimnasio, por supuesto, repleto de máquinas y elementos para entrenar. Hay personas haciendo lo suyo, cada uno en su rutina de ejercicios. Al fondo de aquel espacio de paredes amarillas y gris oscuro, una báscula recibe a los participantes. Algunos competidores cumplen con una de sus seis comidas diarias luego del pesaje y revisión de vestuario.

Más allá del ejercicio

Faltando poco para las 7:00 p.m. llega un grupo de seis personas, todas vestidas de negro, cada una lleva su nombre en la parte de atrás del abrigo. Entre ellas está Ramos, “mi preparación comenzó hace tres meses, ya entrenaba, así que tenía musculación y la estructura física. Afortunadamente me inscribí en la competencia con un tiempo acorde para prepararme”, cuenta a este medio.

Para estar preparado en tres meses, el atleta tuvo que encontrar el balance entre dormir ocho horas, hacer ejercicio durante tres, trabajar ocho y comer seis veces al día. Durante los dos primeros meses su rutina de entrenamiento se mantuvo con la intensidad que solía tener. En el último mes redujo los ejercicios de fuerza y se dedicó más al cardiovascular.

Aura Chong, campeona absoluta de la categoría 'bikini', junto a su esposo y sus dos hijos. Cedida

“Intento dormir ocho horas. Salgo a las 12:30 a.m. de mi trabajo, así que me acuesto como a la 1:30 a.m., me levanto a las 10:00 a.m. a cocinar mis seis comidas del día. Entreno durante tres horas y consumo la tercera comida antes de entrar a trabajar. En mi hora de almuerzo como la cuarta comida y las dos últimas las consumo, cada una, en 10 minutos que me dan de permiso”, detalla el atleta.

Entre el grupo vestido de negro están los entrenadores de Ramos, Gray Echeverría y Greyci Herrera, quienes también subieron a tarima junto a otros participantes. “Mi fuerte es la parte de la alimentación, la nutrición deportiva. Pero trabajamos de la mano, hemos hecho un match perfecto, porque hemos engranado ambos conocimientos y hemos logrado creo que lo mejor, por eso tenemos a los atletas acá”, comparte Herrera.

La preparación no es solamente levantar pesas. “Se arranca con un' Inbody', que es conocimiento de la composición corporal de la persona. [El plan] va a depender de la trayectoria que tenga la persona; por ejemplo, en este caso tenemos un atleta que tiene tres competencias y también tenemos uno que es novato; en función de eso estructuramos la alimentación y el entrenamiento”, dice la entrenadora.

De acuerdo con Echeverría, “el primer paso es esa medición para saber cómo está la persona en cuanto a músculo, grasa (...) es nuestra base. Los entrenamientos no son nada del otro mundo, se van ajustando a medida que la persona va evolucionando. La preparación física se estructura con una fecha específica, de atrás hacia adelante”, es decir, comienza conociendo el porcentaje de grasa que el atleta debe tener el día de la competencia.

Sin excusas

Cuando Aura Chong empezó a prepararse para competir –en enero–, no se imaginó “lo difícil que sería”, a pesar de que ha hecho ejercicio durante mucho tiempo. “Se necesita mucha dedicación, convicción, esfuerzo, organización. Aparte de atleta, soy mamá de dos hijos, todos los días me levanto a las 4:00 a.m. para hacer las loncheras y mis comidas del día, porque llevo una alimentación estricta en horarios específicos. Entreno por lo menos dos horas al día, trabajo como diseñadora gráfica independiente y ayudo a mi esposo en el gimnasio, él es entrenador”, revela la atleta.

Chong compite en la categoría bikini fitness, en la que no se pide un gran desarrollo muscular a las atletas, sino un aspecto saludable, atlético, proporcionado y un índice bajo de grasa, pero sin exceso de sequedad. También cuenta la belleza facial, así como el maquillaje y el peinado.

En el culturismo se realizan poses de musculación para demostrar el grado de desarrollo, definición, tamaño, simetría y proporciones, además de la estética. Las categorías se dividen de acuerdo al peso de cada persona.

Aparte de la musculación, los jueces consideran otros aspectos al momento de evaluar; por ejemplo, la habilidad de posar, tono de piel, elección del bañador, actitud sobre el escenario y capacidad competitiva.

COPA VICTORIA

El sábado 17 de junio fue la primera edición de la Copa Victoria, en el centro de convenciones de Ciudad del Saber. Participaron más de 30 atletas en diferentes categorías: 'men physique', 'bikini bodybuilding', 'classic physique' y 'wellnes'.

Jean Carlos Ramos obtuvo el tercer lugar en la categoría 'men physique' (novato).

Aura Chong ganó el primer lugar en la categoría 'bikini'.

Gray Echeverría quedó en primer lugar en la categoría 'classic physique'.

Greyci Herrera participó en exhibición 'fitness'.