El chileno Reyes y 22 jugadores más eligieron el adiós este año a vivir con dolor

El jugador Byron Jones (d) de Dallas Cowboys pierde el balón junto a Jordan Reed (i) de Washington Redskins. EFE

La conmoción cerebral que anticipó el fin de la carrera de Sammis Reyes, el primer chileno que hizo realidad el sueño de jugar en la NFL, la meca del fútbol americano, es apenas una de las graves lesiones por las que 23 jugadores han debido renunciar a sus equipos en lo que va del año.

Ninguno de ellos supera los 30 años de edad y todos prefirieron decir adiós a sus sueños que convivir con el dolor o correr el riesgo de una muerte en los campos.

Antes que Sammis Reyes, el mismo camino de retorno tomaron recientemente Byron Jones y Nasir Adderley.

A sus 27 años, Reyes, el primer chileno que jugó en la NFL, estaba ilusionado por la que sería este año su primera temporada con los Jacksonville Jaguars.

Pero una conmoción cerebral sufrida hace dos semanas durante un entrenamiento, la segunda en su carrera, fue el comienzo del fin.

"Después de siete días sin dormir y tener síntomas dolorosos me di cuenta de que esto no me hacía bien a mí, ni a mi familia, por eso decidí retirarme", explicó el ala cerrada el pasado martes.

Según 'InvestingFuse', plataforma especializada en sistemas financieros y análisis de datos, la media de duración de la carrera de un jugador de la NFL es de 3,3 temporadas y el promedio de edad de retirada se da a los 27 años.

Reyes, nacido en Talcahuano, debutó con Washington Commanders en 2021, un año después pasó a Chicago Bears y buscaba afincarse en Jaguars en la temporada que está por comenzar.

Su retirada prematura es un ejemplo más de la rudeza de la NFL.

Byron Jones, quien fue esquinero de Cowboys y Dolphins, tiene 30 años y un tendón de Aquiles hecho un hilo. Lo más dramático es que no puede encontrar la cura ni con los 16,4 millones de dólares que le aseguraba su contrato anual en Miami.

"Mi carrera tuvo un costo lamentable. Hoy no puedo correr o saltar debido a las lesiones que sufrí jugando este deporte", dijo el defensivo en el anuncio de su retirada el pasado 25 de febrero.

Jones se perdió la temporada 2022 por la cirugía con la que intentó arreglar su tendón de Aquiles. Y si las cosas no iban mal así, pues también arrastraba desde 2021 serios problemas en una rodilla.

"Ningún éxito profesional o ganancia vale el dolor crónico y las discapacidades evitables", escribió Jones en su conmovedor mensaje de despedida.

La media de jubilación de 3,3 temporadas y 27 años en la NFL es la más baja respecto a las otras tres ligas deportivas estadounidenses.

En la NBA el promedio de actividad es de cinco campañas con una edad de retiro de 28 años. En el béisbol de las Grandes Ligas es de cinco temporadas y 29,5 años. Y en la NHL es de seis años y 28,2.

Nasir Adderley fue seleccionado en el Draft 2019 por Los Angeles Chargers como futura estrella para su defensiva profunda.

El de Philadelphia no defraudó. En cuatro campañas sumó 232 tackleadas, pero el caudal de lesiones que enfrentó lo llevó a decir adiós en marzo pasado con apenas 26 años.

"Mi salud está por encima de todo. Sé que aún estoy por alcanzar la mejor versión del jugador que podría ser, pero si eso es a expensas de mi tranquilidad y salud entonces esto ya no es para mí", manifestó.

Adderley debió soportar las secuelas de un esguince de tobillo, una fractura en el tendón de la corva y una lesión en el pulgar.

Es la constante en una liga en la que la mayoría de sus jugadores ven interrumpido el sueño de infancia hecho realidad por las pesadillas materializadas en lesiones graves.