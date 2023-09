Un Carlos Alcaraz sin techo va por su segundo gran título del año

Carlos Alcaraz durante el US Open 2023 EFE

¿Qué estaba haciendo cuando tenía 20 años? Pocas personas en el mundo podrían decir que disputaban un título de Grand Slam a esa edad, como lo está haciendo Carlos Alcaraz.

El joven tenista español rompió la barrera de la edad y ya sabe, incluso, lo que es ganar un torneo de Grand Slam. Sin embargo, Alcaraz no tiene techo y hoy podría alcanzar nuevamente una final en uno de los cuatro torneos más importantes del tenis masculino de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP).

En una de las llaves de las semifinales del US Open 2023, competirá contra el ruso Daniil Medvedev, tercero en el ranking de la ATP. Un duelo que promete ser interesante como preámbulo a la final del próximo domingo.

Alcaraz solo ha perdido un set en lo que va del torneo. Esta derrota llegó en la tercera ronda de la competición cuando se enfrentó al británico Daniel Evans. Sin contar este tropiezo, el español de 20 años de edad ha batido a todos sus rivales dentro de los tres sets.

El tenista serbio Novak Djokovic EFE

Para dimensionar el impacto que está teniendo Alcaraz a tan corta edad, su último rival, el alemán Alexander Zverev, le dejó un mensaje claro de cara a su partido contra Medvedev.

“Buena suerte. Ve y gánalo”, le dijo Zverev a Alcaraz apenas concluyó el duelo entre ambos en Estados Unidos. Por parte del tenista español, señaló que las finales de los Grand Slam casi siempre le van bien y se siente con algo de “ventaja” cuando le toca disputar estos tipos de partidos. “En los Grand Slam veo que esos resultados vienen gracias al trabajo que voy haciendo, y los jugadores a los que me enfrento tienen que jugar a un gran nivel durante mucho tiempo para poder ganarme. Me siento como con ventaja, digamos, en los Grand Slam”.

“Obviamente, luego puede pasar cualquier cosa. Pero me veo muy bien físicamente, me veo muy bien mentalmente... que hay jugadores a los que eso les puede pesar. Creo que soy más maduro ahora, he crecido mucho desde el año pasado. El año pasado estaba afrontando mi primera semifinal de un Grand Slam. Esta va a ser mi cuarta”, afirmó Alcaraz al concluir su encuentro contra Zverev.

Mirando un poco atrás, Alcaraz y Medvedev se han enfrentado hasta tres veces, dos de ellas en 2023. El español parte con ventaja, ya que ha vencido al ruso en ambas ocasiones. Primero fue en la final del Indian Wells y posteriormente en la semifinal del Wimbledon, el cual Alcaraz terminaría ganando tras vencer a Novak Djokovic.

Segundo título de Grand Slam en 2023

Con apenas 20 años, Alcaraz podrá saborear un hito que pocos han podido lograr a la edad del español. En tal caso de ganar el US Open, el español habría ganado ya su segundo título de Grand Slam, tras coronarse con el Wimbledon 2023.

Hay que recordar que Alcaraz es el actual campeón defensor del US Open al coronarse en 2022 frente al noruego Casper Ruud. En 2023 el español se ha coronado ya con el Conde de Godó de Barcelona (ATP 500), Indian Wells (ATP Masters 1.000), Buenos Aires (ATP 250), Queen's (ATP 500) y el mencionado Wimbledon.

Una final soñada

Alcaraz frente a Djokovic. Este es uno de los duelos más frenéticos en el tenis actualmente. Sin embargo, para que esto ocurra, ambos tenistas tienen que superar la fase de semifinales.

Como se había mencionado, Alcaraz tiene por delante a Medvedev, y del otro lado de la moneda Djokovic deberá eliminar a otro joven tenista que sigue con vida en el torneo. Este es Ben Shelton.

El tenista estadounidense de tan solo 20 años tiene entre sus posibilidades eliminar al segundo mejor tenista del mundo actualmente, según el ranking ATP y dar la sorpresa del torneo.

Shelton se posiciona actualmente en el puesto 47 del ranking y podría subir escalones en esta lista de vencer a Djokovic y, quizá, sorprender a Alcaraz en la posible final.

El español y el serbio ya se vieron las caras en una final de Grand Slam este año, justamente en la final de Wimbledon y gracias a un marcador de 1-6, 7-6, 6-1, 3-6 y 6-4, Alcaraz se alzó con el título.

Tres campeones en busca de la gloria

El Arthur Ashe Stadium será el escenario en el que tres campeones del US Open busquen un boleto nuevamente a la final. Djokovic (2018), Medvedev (2021) y Alcaraz (2022) ya se han alzado con al menos un título de este Gran Slam. Esta condición no se daba desde 2018 cuando llegaron Juan Martín del Potro, Djokovic y Nadal a la semifinal del certamen.

El primero de este último trío fue del Potro cuando se alzó con el US Open en 2009, luego fue el turno de Djokovic en 2015 y finalmente Nadal se proclamó campeón en 2017.

Las semifinales del último Grand Slam del año dan comienzo hoy y Alcaraz tiene entre ceja y ceja seguir escribiendo su nombre con letras doradas en la historia del tenis masculino.