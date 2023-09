El tenista serbio se coronó recientemente con el US Open 2023 y sigue sumando argumentos para inmortalizar su nombre en el tenis masculino

Novak Djokovic defiende su legado y recupera el liderato de la ATP El tenista serbio Novak Djokovic besa el trofeo del US Open. EFE

Novak Djokovic es un apasionado por el tenis y hace un tiempo rompió todo tipo de estadísticas para confirmar que es uno de los mejores tenistas de la última década.

La cantidad de títulos en su palmarés es para envidiar y, por si fuera poco, hace tan solo dos días logró agigantarlo aún más gracias a su victoria en la final del US Open 2023 contra el ruso Daniil Medvedev.

Este último es todo un caballero dentro y fuera del campo. Esto quedó demostrado tras la final del torneo cuando le dedicó unas palabras a Djokovic y se rindió completamente a su adversario tras caer derrotado en los tres sets del partido.

“¿Qué haces todavía aquí? Venga va. Yo tengo 20 títulos y tú tienes 24 Grand Slam. Me has hecho mejor jugador, pero de las cinco finales que jugué contigo y Rafa (Nadal) solo gané una”, dijo Medvedev a un Djokovic que solo sabía sonreír ante las palabras del tenista ruso.

Novak Djokovic celebra su triunfo en la final del US Open 2023. EFE

El serbio, a sus 36 años y 112 días, se convirtió el pasado domingo en el tenista más longevo en coronarse dentro de un US Open. Este importante hecho lo hace asentarse aún más en el Olimpo del tenis, pero las cosas no quedan aquí.

El récord anterior lo tenía Ken Rosewall. El australiano consiguió un título del US Open cuando tenía 35 años, precisamente en la edición de 1970.

Djokovic logró empatar a la tenista Margaret Court como el jugador con más títulos de Grand Slam con 24 cada uno. El último título de Court antes de su retirada fue precisamente el US Open, pero en 1973.

Más abajo quedan otros tenistas como Serena Williams (23), Rafael Nadal (22), Steffi Graf (22) y Roger Federer (20). Cabe destacar también que Djokovic se ha hecho con 7 de los últimos 12 majors que ha disputado.

Los 24 Grand Slam de Djokovic se distribuyen de la siguiente manera: 10 Australian Open, 3 Roland Garros, 7 Wimbledon y 4 US Open.

Djokovic desde hace tiempo se sienta a la mesa de los grandes del tenis. El serbio es parte de la reducida lista de tenistas que se han coronado al menos una vez con los cuatro Grand Slam. Nadal, Federer y Andre Agassi han sido los otros en lograr este importante hito.

De vuelta a ser el número uno

Tras la conclusión del US Open 2023, la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) actualizó el ranking global de tenistas y gracias a la actuación de Djokovic en el torneo estadounidense, volvió a ser el número uno del mundo.

Vale la pena recordar que Djokovic no participó de la edición anterior del torneo al no estar vacunado contra la covid-19, por lo que no pudo ingresar al país y participar del certamen.

Este hecho no permitió a Djokovic defender puntos en el ranking, por lo que el puntaje que logró en esta edición del US Open se añadió a su ya abultado marcador dentro del ranking.

En cuanto a Alcaraz, que cayó al segundo puesto, sí tenía puntos por defender al ser el ganador del US Open 2022 y solo podría haber mantenido el puntaje que sumó el año pasado. Todo cambió luego de su caída en semifinales contra Medvedev y se vio superado por Djokovic dentro del ranking.

Dentro del top-5 hubo otros cambios. En el tercer y cuarto lugar se mantienen Medvedev y Holger Rune, pero en el quinto puesto aparece el griego Stefanos Tsitsipas, esto pese a haber caído en la segunda ronda del US Open.

El resto del top-10 es: Andrey Rublev (4.515 puntos), Jannik Sinner (4.465), Taylor Fritz (3.955), Casper Ruud (3.560) y Alexander Zverev (3.030) en este mismo orden.

Otras marcas de Djokovic

Sumado a estos importantes números que ha logrado el serbio a lo largo de sus 20 años de carrera, también ha puesto su nombre en otros importantes récords.

Gracias a su liderato en el ranking de la ATP, Djokovic se convirtió en el tenista que más tiempo de manera consecutiva se ha mantenido como número uno del mundo. El pasado 8 de marzo de 2021 superó el récord de 310 semanas en lo más alto, que ostentaba Federer.

Actualmente suma 389 y desde ayer continúa aumentado esta cifra. Todo dependerá de lo que haga Alcaraz para volver a ser el mejor del mundo y arrebatarle el trono al serbio. Más abajo está Nadal con 209 semanas consecutivas como el mejor tenista del mundo.

A lo largo de su carrera, Djokovic ha disputado un total de 1.287 partidos. Lo llamativo es que ha salido vencedor en 1.076 de estos, teniendo un promedio del 83,60% de victorias. Este hecho lo convierte en el tenista con mayor promedio de victorias en toda la historia.

El español Nadal le pisa los talones con 1.068 victorias por 220 derrotas en 1.288 partidos, teniendo un 82,9% de victorias en toda su carrera.

Tomando como referencia los títulos totales en toda su carrera, el tenista de 36 años tiene en su cuenta 96 títulos, lo que lo convierte en el tenista en activo con más títulos hasta el momento. Nadal está en el segundo lugar con 92 trofeos. Si se toma en cuenta a los tenistas retirados, Djokovic tiene por delante a Jimmy Connors que se alzó con 109 títulos y a Federer con 103.

Djokovic, en definitiva, ha logrado importantes hitos para defender su estatus como uno de los mejores tenistas de los últimos tiempos y todo parece indicar que el serbio seguirá jugando en el máximo circuito de la ATP por un tiempo más.