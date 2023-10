Cinco medallas logra Panamá en los Juegos Panamericanos 2023

El ciclista panameño Bolívar Gabriel Espinosa tuvo una destacada actuación en la competencia que se realizó en la Plaza de la Aviación. Comité Olímpico de Panamá

Los XIX Juegos Panamericanos Santiago 2023 culminarán el próximo 5 de noviembre, y Panamá hasta ahora lleva acumuladas cinco medallas en los deportes de boxeo, judo y taekwondo.

No obstante, la participación de la delegación de atletas panameños continuará en atletismo y surf con la esperanza de aumentar ese medallero.

Panamá cierra su participación con grandes actuaciones en el boxeo, judo, taekwondo, ciclismo, béisbol, natación, gimnasia y levantamiento de pesas.

Este domingo 29 de octubre, el ciclista panameño Bolívar Gabriel Espinosa tuvo una destacada actuación en la competencia que se realizó en la Plaza de la Aviación.

Eduardo Beckford disputó las semifinales en 71 kg. Comité Olímpico de Panamá

El atleta participó en las nueve vueltas de la competencia del ciclismo de ruta, ubicándose en el puesto número 12 de la tabla general. Su tiempo fue de 3:46.14, trazando una gran carrera y resultado.

Espinosa fue el mejor clasificado entre los seis participantes de países centroamericanos, según comunicó el Comité Olímpico de Panamá (COP).

“Abrimos el camino a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y lo teníamos presente, son 35 puntos que sumarán en el proceso al próximo Olímpico”, señaló.

“Ha sido difícil y a la vez ameno competir con corredores de nivel world tour. Hoy hemos mostrado que como país estamos muy cerca del máximo nivel de América. Agradezco a todo Chile por ese calor humano, ahora toca nuestra próxima competencia, unirnos a toda Panamá por el honor de nuestro terruño, y lucharemos por la equidad en el deporte y el respeto al deportista de la mano de la Federación”, agregó Espinosa.

La atleta panameña Hillary Heron tuvo un excelente rendimiento, logrando un resultado de 12.633. Comité Olímpico de Panamá

El ciclismo panameño cumplió su segunda participación consecutiva en unos Juegos Panamericanos.

La primera fue en Lima 2019, donde Christofer Jurado ocupó el cuarto lugar en la prueba individual de ciclismo de ruta y el quinto puesto en la prueba de contrarreloj individual, rama masculina.

El atleta panameño Yassir Cabrera también culminó su participación en la disciplina marcha atlética masculina de 20 km.

El panameño se enfrentó a atletas de Canadá, Ecuador, Brasil, México, Perú, Colombia y Argentina. Cabrera arrancó con fuerza y se mantuvo en la delantera durante los primeros km, sin embargo, en el km 9 tomó la decisión de retirarse voluntariamente de la carrera.

Pero el sábado, el Centro de Deportes de Contacto del Estadio Nacional de Chile fue testigo de una hazaña histórica en el décimo día de competencias para Panamá en estos Juegos Panamericanos Santiago 2023, sitio donde Panamá consiguió dos medallas de bronce.

La judoca panameña Lilian Cordones tuvo un desempeño excepcional en la categoría -52 kg. Su debut en sus primeros Juegos Panamericanos fue frente a Thalia Gamarra de Perú, donde lo ganó con un marcador de 1-0. Posteriormente venció a Fabiola Díaz de Venezuela en cuartos de final 1-0, asegurando su lugar en la semifinal.

Aunque en la semifinal se enfrentó a un duro desafío contra Paulina Martínez de México y fue superada por marcador 1-0, Cordones no se dejó vencer y continuó con el encuentro por la medalla de bronce contra Judith González de Chile, donde se llevó la victoria con un 1 a 0, haciendo vibrar a los fanáticos panameños presentes y ganando la cuarta medalla de bronce para Panamá.

“Me siento muy feliz porque sé que esto es para Panamá. Primeramente doy gracias a Dios y a él sea la gloria. Esto es un sueño hecho realidad, que todo el país disfrute también el triunfo de nosotras y gracias a todos por apoyarnos”, expresó Cordones al COP.

La también judoca Kristine Jiménez, en la categoría -57 kg, empezó su jornada contra Mariah Holguin de Estados Unidos, logrando un triunfo con un marcador de 1-0. A pesar de recibir una derrota en cuartos de final contra Rafaela Lopes de Brasil, Jiménez se recuperó en la repesca, ganando 1-0 frente a Astrid Gavidia de Ecuador y avanzando a la final por la medalla de bronce.

En una reñida batalla por el bronce, Jiménez se enfrentó a Ana Rosa García de República Dominicana, a la que logró imponerse con un marcador de 1-0, asegurando la medalla de bronce en estos juegos y la quinta medalla en total para la delegación panameña.

Con esta quinta presea conseguida por Jiménez, Panamá supera el balance de los últimos juegos de Lima 2019, donde se obtuvieron 4 preseas y además nos acercamos a los resultados de Caracas 1983 cuando se lograron 6 condecoraciones, la última mayor cantidad de medallas.

El judo ya había logrado obtener también dos medallas de bronce en Lima 2019 en -52 kg con Kristine Jiménez y en -57 kg con Miryam Roper, que esta vez no dijo presente.

“Me siento muy feliz, contenta y orgullosa del trabajo que he estado haciendo durante todos estos años. Esto se ve reflejado en esta competencia y no tengo palabras para explicar en estos momentos cómo me siento, simplemente muy feliz de llevarle esta medalla a Panamá”, señaló Jiménez al COP, quien ahora espera seguir participando en más competencias y seguir el ciclo olímpico hacia París 2024.

Carolena Carstens, en taekwondo, logró la primera medalla para Panamá dentro de esta disciplina en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Carstens se hizo con la presea de bronce luego de vencer a la venezolana Alexmar Sulbaran tras un marcador final de 2-0.

Eduardo Beckford disputó las semifinales en 71 kg ante Marco Verde, de México, en Santiago 2023. El marcador fue 5-0 a favor del mexicano. El panameño logró la medalla de bronce y fue la segunda para Panamá.

Atheyna Bylon, en boxeo, obtuvo medalla de plata, la tercera para Panamá, luego del combate ante Tamara Thibeault, de Canadá, en la disputa por la medalla de oro en la categoría de 75 kg. El resultado de los jueces fue victoria por decisión unánime 5-0 en favor de Thibeault.

La Selección de Béisbol de Panamá fue superada por México, 10 carreras por 2 en la final del partido donde competían por la medalla de bronce en el Centro de Béisbol y Softbol de los XIX Juegos Panamericanos Santiago 2023.

La pesista panameña Mariadni Batista cerró su participación tras competir en la final de la categoría femenina de +81 kg en el gimnasio Chimkove. Batista levantó un total de 195 kg en la modalidad combinada de arranque y envión.

En la modalidad de arranque, que fue con la que empezó su actuación, Batista levantó 90 kg en su tercer intento para ubicarse en la octava posición, mientras que en envión logró levantar 105 kg para terminar en el noveno puesto.

Samanta Alonso, Agustín Cedeño e Isauro Elizondo volvieron a competir en el segundo día de actividades en los Juegos Panamericanos.

En shortboard femenino, Alonso participó en el repechaje round 1 con Regina Pioli, en donde obtuvo un total de 3,67 frente a un 4,00 de la mexicana. En shortboard masculino, repechaje round 1, Isauro Elizondo consiguió un 6,60 frente a un 7,50 de Manuel Selman de Chile. Por su parte, Agustín Cedeño, en longboard masculino, obtuvo un 7,30 en repechaje round 2 contra Cole Robbins de Estados Unidos, que obtuvo un 10,33.

Con esta actuación, Samanta Alonso, Isauro Elizondo y Agustín Cedeño cerraron su participación en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

En la final de gimnasia artística de la categoría de suelo femenino, la atleta panameña Hillary Heron, pese a que no obtuvo medallas, logró un excelente resultado de 12.633, ocupando un histórico sexto lugar en la tabla final.

Con esta puntuación, Hillary consiguió su mejor resultado y con esta prueba finaliza una destacada participación como equipo e individual de Panamá en los Juegos Panamericanos.

En estos juegos participan 41 naciones y durante los 18 días se disputan competiciones de 58 deportes diferentes, de los cuales solo 47 pertenecen al programa olímpico rumbo a París 2024.