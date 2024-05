Mayo, un mes con algo de suerte para algunos de nuestros campeones

El boxeo es una de las actividades deportivas que mayores satisfacciones le ha dado al fanático panameño, no solamente por las conquistas de título mundiales, sino por las grandes figuras que han pasado a lo largo de nuestra historia pugilística.

Desde ‘Panamá Al’ Brown, pasando por Ismael Laguna, Enrique Pinder, Roberto Durán, Carlos Murillo, Celestino Caballero, Santiago Samaniego, Roberto Vásquez, Anselmo Moreno, etc., etc., etc.

Algunos de ellos tuvieron extensas carreras, otros no; pero una u otra circunstancia no fue óbice para que tuvieran la oportunidad de pelear casi que, en todos los meses del año, aunque no a todos les tocó hacerlo en algún combate o circunstancia memorable.

Pues bien, hoy les traigo a algunos campeones mundiales que tuvieron circunstancias importantes, unos ganando y otros perdiendo, en combates que celebraron en el mes de mayo.

Obvio, no están los 32 campeones. La mayoría intervino en los años 70, considerando que muchos de los fanáticos están familiarizados con los que llegaron a partir de los 90, cuando se registra la mayor cantidad de títulos.

En esta pequeñísima lista están ‘Panamá Al’ Brown, Ernesto ‘Ñato’ Marcel, Alfonso ‘Pepermint’ Frazer, Jaime ‘Cieguito’ Ríos, Rigoberto Riasco, Eusebio ‘Alacrán’ Pedroza y Luis ‘Naja’ Ibarra.