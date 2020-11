Rins convencido de que 'puede ser un fin de semana positivo'

El español Alex Rins (Suzuki GSX RR), tercero en la clasificación provisional del mundial asegura ante el Gran Premio de la Comunidad Valenciana que esta contento y feliz de ver que llega ya la hora de subirse a la moto, porque tiene ganas y cree que puede ser "un fin de semana positivo".

"Tenemos bastantes cosas para probar y aprovecharemos que será un fin de semana en seco para probar y mejorar la puesta a punto del momento", comenta Rins.

De sus opciones al título Alex Rins recuerda que su objetivo "ha ido cambiando durante la temporada, empezamos los test de pretemporada muy fuerte y se veía que podíamos luchar por el título pero a raíz de la lesión se nos fueron estas expectativas, para ver cuándo podría volver, y en Aragón confirmamos que podíamos luchar por el podio final".

"Para mí es un verdadero honor llegar aquí con opciones de título. En la carrera pasada estábamos a 32 y ahora a 37 puntos. Claro que es complicado, y más con la regularidad que está teniendo Joan, pero tenemos que ser positivos, sabiendo que es complicado", insiste Rins.

"Para llegar con opciones a Portugal, Joan tiene que acabar aquí fuera del podio, lo que es difícil con la regularidad que está teniendo y cómo están rodando de rápido las dos Suzuki. Siempre me gusta mejorar el resultado del año anterior y el pasado me quitó Maverick el podio final, así que lucharemos por la segunda y tercera posición si no podemos conseguir el primero", afirma sin dudar Rins.

"Nuestro objetivo este fin de semana va a ser ganar. Lo que no voy a hacer es estar pendiente de la pizarra o jugar sucio. Tenemos que ir a la nuestra, demostrar lo que valemos y, si podemos conseguir la victoria, pues será la segunda de la temporada, y si no, pues a luchar por el podio. Opciones matemáticas tenemos y vamos a ir a por todas, nos tenemos que centrar en mejorar nuestra puesta a punto e ir a por la carrera", continúa Rins.

El piloto de Suzuki resaltó que continúa sin haber órdenes de equipo pues "no ha hecho falta hablarlo más. Davide (Brivio) nos lo dejó claro en Aragón, se puede luchar siempre teniendo el respeto y me considero un piloto con respeto en la pista".

"Pocos pilotos tienen quejas de mí por algún adelantamiento feo o justo que haya hecho, voy a ir a por todas y si me encuentro como en la carrera pasada, intentaré no cometer ningún fallo y tirar y tirar delante. Eso sí, si salgo detrás de Quartararo o Mir y tengo que remontar, desde luego que voy a seguir siendo el mismo", afirma.

"Voy a seguir siendo el mismo y no porque me esté jugando el Mundial o las tres primeras posiciones del campeonato me permita ser más guarro o ir más a saco, hay que tener respeto por todos, porque son pilotos igual que yo y nos estamos jugando la vida", recalca el piloto de Suzuki.

"A Joan no le he visto, porque él se marchó a Andorra y yo me he quedado aquí, pero con los del equipo vamos la mar de bien, hablamos igual, bromeamos igual y nos saludamos todos en la cena. Somos un equipo normal, con gente que se respeta, y en Suzuki siempre se han llevado muy bien y hay muy buen rollo. No noto que haya cambiado nada para las dos últimas carreras", reconoce Alex Rins.