Marc Márquez afirma que "caída aparte, la carrera no ha sido tan mala"

El piloto español de MotoGP Marc Márquez en acción durante el Gran Premio de Malasia. EFE/EPA/FAZRY ISMAIL

El español Marc Márquez (Honda RC 213 V), que finalizó muy atrás la carrera "sprint" del Gran Premio de Malasia en el circuito de Sepang, ha afirmado que "aparte de la caída, la carrera no ha sido tan mala como parece".

"Es verdad que he arruinado el fin de semana en la clasificación, porque te hipoteca mucho salir el veinte, tanto en la sprint como en el gran premio, pero éste es un fin de semana de esos que a veces salgo delante y no tengo tanto ritmo como este fin de semana, que tengo más ritmo que vuelta rápida, pero al final hemos cometido un error en la clasificación que lo hemos pagado en la sprint y lo pagaremos mañana", lamentó Márquez.

De la victoria de su hermano Álex destacó que cuando ha pasado la línea de meta y ha visto en la pantalla grande que había ganado se ha puesto "muy contento", al tiempo que subrayó que "se lo merece", ya que llevaba las últimas carreras tres costillas rotas.

"Lo importante es tener la velocidad, aunque te caigas. Vale más caerse estando tercero que acabar el doce. Él, en Buriram, demostró que tenía velocidad y aquí la tiene, hoy ha podido ganar la carrera y mañana dar el ciento por ciento y, si se cae cuando está luchando por la carrera, pues se habrá caído, pero el fin de semana ya no se la quita nadie", reconoció el ocho veces campeón del mundo.

"Es difícil ser objetivo en este caso, al final tienes que poner unas reglas y éstas son para todos iguales, pero sí que es una cosa lo de las presiones que varía muchísimo pues yo, por ejemplo, tuve un aviso en Tailandia porque en la carrera sprint iba con la presión muy alta delante y el equipo intentó ajustarla para la carrera", recordó de la normativa de los neumáticos.

Y agregó: "en esta, por equis razón, no subió tanto, iba muy baja de delante e iba peor y para mi las prestaciones de la moto eran peores, iba raro y cuando paré en el taller lo dije, que algo pasaba delante, que iba muy incómodo, y era por la presión baja, que iba peor pilotando y tuve el aviso. Es una cosa de seguridad".

"Es un factor que antes no existía, pero se ve que Michelín abrió algunos neumáticos después de carreras y se encontró que estaban a punto de explotar y, casualmente, esos neumáticos eran los que habían ido con la presión muy baja y, entonces, si Michelín, que es quien ha hecho los neumáticos toda la vida, dice que no pueden ir por debajo de esa presión por una cuestión de seguridad y no de rendimiento pues se les tiene que hacer caso", explica Marc Márquez.

"Al final, los equipos tienen que ajustar la presión, pero no ajustarla demasiado, lo que pasa es que nadie quiere ir alto porque pierdes un poquito de prestaciones con la moto", insistió Márquez.