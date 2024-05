Se vuelven a encender los motores en la Fórmula 1 (F1). Los pilotos volverán a las pistas para el Gran Premio (GP) de Emilia-Romaña luego de disfrutar una semana de descanso tras dar lo mejor de sí en Miami.

El escenario está casi listo para la carrera del domingo 19 de mayo en la que las miradas estarán sobre dos pilotos en específico, Max Verstappen y Lando Norris.

El primero de ellos lidera actualmente el Campeonato de Pilotos con una puntuación de 136 unidades y además es el último piloto que salió vencedor en este GP en Italia en el 2022. Vale la pena recordar que el año pasado el GP de Emilia-Romaña no figuro dentro del calendario de la F1 y este año estará haciendo su regreso.

Mientras que Norris, fue el piloto que finalmente logró vencer al neerlandés Verstappen en una carrera completa, concretamente en el último GP de Miami. Es importante señalar que Carlos Sainz venció en el GP de Australia, sin embargo, Verstappen no disputó la carrera completa al ser retirado.

El actual piloto de McLaren se mantiene en estos momentos en la quinta posición del Campeonato de Pilotos y desde la cúpula de la escudería le tienen mucha fe al trabajo que está haciendo el británico.

Incluso, gracias a la victoria de Norris, McLaren consiguió su GP número 184 en la historia de la F1. La escudería se mantiene como el segundo equipo con más victorias solo por debajo de Ferrari (244) y por encima de escuderías como Mercedes (125), Red Bull (117) y Williams (114).

La victoria de McLaren sobre Red Bull causó mucho ruido y más luego de conocerse la salida del gurú de la aerodinámica del equipo de las bebidas energéticas, Adrian Newey. Esta salida dejó muchos comentarios y el último en sumarse fue el expiloto de la F1 y actual director ejecutivo de McLaren, Zak Brown.

“Creo que sería un poco prematuro pensar que se les ha acabado su era de reinado. Pero claramente con todo lo que ha estado sucediendo este año, y ahora que Newey se va, está claro que el equipo tiene algunos problemas más allá de su coche de carreras”, expresó el directivo estadounidense para la BBC.

Las cosas no terminaron ahí ya que también tuvo palabras para Sky Sports F1 y señaló que su objetivo es continuar ganando más GP esta temporada. “Estamos en la pelea. Hemos visto que se puede vencer a Red Bull. Son batibles. Nuestra intención es ganar más carreras este año y no veo la razón por la que no pensemos así”.

“Me gusta la senda que hemos escogido. Siempre he dicho que una vez que ganas una carrera, no hay razón por la que no puedas ganar varias carreras y una vez que ganas varias carreras estás compitiendo por campeonatos mundiales. Nuestro momento para competir por el campeonato mundial no está tan lejos”, lanzó Brown.

Mientras que el propio Norris también tuvo palabras para este último medio y se mantuvo positivo de cara a la competencia que tiene su escudería contra la de Red Bulls. “Sin duda. Creo que podemos hacerle frente a Red Bull. Nos encontramos ante un reto apasionante y visualizo una lucha entre Red Bull, Ferrari y nosotros”, expresó Norris.

El piloto de 24 años, gracias a su victoria en Miami, puso fin a la racha de 110 carreras sin victoria. “Tenemos un equipo increíble detrás de nosotros y estamos más unidos que nunca. Ya dije a principios de este año que podemos ganar carreras y ahora tengo la plena confianza para afirmar que en 2025 podemos dar el siguiente paso”, aseguró con mucha confianza Norris.