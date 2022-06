Micah Parsons afirma que lograr 13 capturas con Dallas en 2021 no fue suerte

Según el jugador de 23 años el desafío de mantener ese nivel en la temporada 2022 no lo asusta

El novato apoyador de los Dallas Cowboys Micah Parsons se declaró confiado en poder demostrar esta temporada que las 13 capturas logradas en su debut no fueron obra de la fortuna.

"Nadie debe pensar que fue suerte, lo voy a demostrar. Me he preparado como nunca para esta temporada. Sé la responsabilidad que tengo, aunque apenas será mi segundo año, pero el trabajo diario me dará credibilidad", subrayó el defensivo en conferencia de prensa.

Parsons fue seleccionado en la posición 24 global en la primera ronda del Draft de 2021 y en su primera campaña con los Cowboys fue líder de capturas de 'quarterback' del equipo con 13, el sexto mejor de la NFL.

"Sé cuál es mi trabajo y la responsabilidad que conlleva. Nunca me he echado para atrás en un reto. Los grandes encuentran el camino para ser exitosos sobre cualquier cosa. Tengo que encontrar la manera de superar lo que he hecho", argumentó.

Para esta temporada la escuadra del entrenador en jefe Mike McCarthy recuperará al experimentado DeMarcus Lawrence, quien se perdió 10 partidos por una fractura en el pie en 2021 y por eso al final de la campaña sólo sumó tres capturas.

Ante la competencia que representará el regreso de Lawrence, Parsons lo retó a arrebatarle el lugar como el mejor caza mariscales del equipo.

"Quiero que 'Law' dé el paso al frente y sea quien es. No voy a quitarle nada, pero lamento decirle que nunca recuperará ese liderato de capturas. Quiero que disfrute y que sea un tipo de 10 capturas, porque si logra ese número yo sumaré 20".

En su turno durante la conferencia de prensa DeMarcus se tomó como humor el desafío del recién llegado de Penn State y advirtió que recuperará su liderazgo.

"Dejé que el novato se mostrara la temporada pasada. Le doy todo mi reconocimiento a mi muchacho, pero este año voy a reafirmar mi dominio. Que todos sepan cómo vengo, cómo me siento y el tipo de respeto que voy a exigir en cuanto pise el campo", lanzó Lawrence.

A sus 30 años DeMarcus Lawrence sólo ha jugado para los Dallas Cowboys. Fue reclutado en la primera ronda del Draft 2014; desde entonces se ha convertido en el líder de la defensiva con 48.6 capturas en ocho años, en los que ha sido dos veces Pro Bowl.