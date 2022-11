Nadal: "No sé si volveré a jugar la Copa Davis"

El español Rafael Nadal dijo este jueves, tras su victoria ante el noruego Casper Ruud en su despedida de las Finales ATP de Turín, que no sabe si volverá a jugar la Copa Davis, aunque señaló que le gustaría decir adiós a esa competición sobre la pista.

El español Rafael Nadal. EFE

"A ver si algún día puedo volver a jugar la Copa Davis. I no estoy seguro de ello. Por supuesto, en mi mente, me encantaría despedirme de esa hermosa competición jugando. Vamos a ver qué puede pasar en el futuro", declaró en la rueda de prensa posterior al choque con el noruego.

"No sé qué puede pasar en el futuro. Como todo el mundo sabe, me estoy haciendo viejo (risas). Aunque me gustaría estar en todas partes, simplemente no puedo", añadió.

Una Copa Davis en la que España no podrá contar ni con Alcaraz ni con el propio Nadal, aunque el balear mantiene su confianza intacta en la 'Armada'.

"Tenemos a Bautista. Esa es su opinión y la respeto, pero tenemos a Pablo y tenemos a Bautista. Son jugadores de primera línea. A muchos países les gustaría les encantaría tener a esos dos jugadores en su equipo. Tienen la capacidad de ganar contra todos. Aunque por supuesto, tenemos menos posibilidades que si está Carlos", comentó.

"Yo no era una opción, el capitán sabe desde el principio de la temporada después de todo lo que pasé el año pasado, y sobre todo lo que pasó al final de los últimos cinco o seis meses. Aunque fuera una pequeña posibilidad, no era capaz de poner todo el esfuerzo allí", señaló.

"Si represento a mi país, tengo que hacerlo con toda la pasión, la confianza y el espíritu como lo hice en 2019 en Madrid. No creo que este año hubiera sido capaz de estar a ese nivel de todo", puntualizó.

Tal y como ha ido comentando estos días, lo mejor para él era encontrarse con las sensaciones de la victoria y sentirse competitivo más allá de los entrenamientos.

"Al final se trata de terminar la temporada con una victoria. Se trata sobre todo verme competitivo contra un gran jugador con posibilidades de victoria. Se trata de tener la satisfacción de que después de un par de días muy duros, fui ayer a las pistas de entrenamiento e hice un muy buen entrenamiento con la actitud adecuada", explicó.

Nadal, además, volvió a insistir en que, en su caso, tener dudas es un síntoma que no es negativo: "A nivel externo, las dudas, sinceramente, no me afectan mucho. Normalmente no hay nadie más exigente que yo mismo. Yo sé lo que hay desde dentro y he tenido dudas toda mi carrera y no me ha ido mal. Tengo dudas para la temporada que viene, lo que me ayuda es irme a casa con la satisfacción personal de haber hecho las cosas como un profesional que respeta al rival, al torneo y a los fans".

El serbio Novak Djokovic podrá disputar el Abierto de Australia, un torneo que no ha podido jugar este año por su negativa a vacunarse contra la COVID-19. Una noticia que Nadal recibió con gusto.

"El circuito es mejor si los mejores están en la pista. Esa es la mejor noticia posible, sobre todo sabiendo que ahora el virus está más controlado en todo el mundo. Entonces, ¿por qué no? Feliz por él. Feliz por el torneo. Feliz por los fans", valoró.

Además, Nadal se manifestó sobre las nuevas formas de comunicar.

"Al final, yo como sabéis no soy un gran entendido de estas nuevas tecnologías o modos de comunicación, probablemente vengo de otra generación, no he crecido con redes", dijo.

"Sin vosotros (periodistas) pasaríamos desapercibidos, solo se darían cuenta las personas dentro de las pistas de las cosas que pasan. Hay un característica fundamental del periodismo, especialmente los que hacéis el esfuerzo de viajar, y es que tenéis la capacidad de contar la historia de manera directa y más real que el que no está", comentó.

"Hay una parte fundamental, que es ver la cara del jugador, los entrenamientos y demás. A lo mejor me habéis visto mejor, como yo también me he visto, que otro que desde fuera dice: 'qué mal preparado estaba'", añadió.

"Os abstraéis del propio jugador y podéis contar la historia desde diferentes puntos de vista teniendo la información necesaria para contarlo. Somos (deportistas) lo que somos por lo que hacemos en la pista, pero sin vosotros seríamos menos", apuntó.

A partir de la semana que viene, Nadal participará en una gira de exhibición por latinoamérica, algo que aseguró le viene muy bien siempre para recargar pilas.

"Cada vez que juego en latinoamérica cargo pilas, son un público estupendo. No se si será mi última vez como profesional allí. Luego vovleré a casa, a intentar disfrutar con familia y entrenar, intentar hacer el mejor plan para mantenerme sano y preparado para la próxima temporada. Mi vida a cambiado ahora un poco, no puedo tomar decisiones unilaterales ahora", sentenció, de nuevo, con una sonrisa, refiriéndose al nacimiento de su primogénito.