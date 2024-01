Víctor Suárez: ‘Estamos mirando la competencia como tal y sacar jugadoras hacia las categorías superiores’

Mientras en Toluca, México, se ultiman detalles organizativos a la espera de las siete selecciones que junto a ellos como país anfitrión disputarán el Premundial, desde el 1 de febrero, la Selección Femenina Sub-17 de Panamá ha culminado su preparación en el exterior. Los dos partidos amistosos programados con su similar de Costa Rica, en tierra costarricense, nos permiten hacer una evaluación.

Ahora le quedan ocho. días para terminar de afinar en casa detalles hacia su debut ante los Estados Unidos, el 2 de febrero, un difícil compromiso cuyo resultado puede marcar las posibilidades panameñas en su grupo, en la búsqueda por uno de los tres cupos que concede el torneo para la Copa Mundial Femenina Sub-17 República Dominicana 2024.

Su entrenador Víctor Suárez, reconocido estratega del fútbol femenino nacional, ha accedido a darnos su diagnóstico sobre los dos partidos y su visión sobre el reto próximo a afrontar.

Se viene una competición en la que el pronóstico basado en la estadística de los rivales (principalmente Estados Unidos y Canadá), no se presenta favorable, ¿cómo lo evalúa?

Lógicamente serán partidos intensos que van a ser de otro nivel al que estamos acostumbrados a realizar. Hay que trabajar y hacer énfasis en la parte mental, en la parte psicológica y en la parte física como lo hemos venido trabajando hasta el momento.

¿En qué nivel del que pretende se encuentra el equipo?

Las jugadoras están en un 80 o 85 por ciento. Nos queda una semana y días hacia el Premundial para alcanzar el cien por ciento, con mucho énfasis en la parte colectiva y la parte física.

Hemos trabajado la fuerza y la coordinación para contrarrestar el nivel tanto de Estados Unidos como de Canadá, para tratar de respaldarnos y hacer el esfuerzo máximo en la búsqueda por obtener un resultado positivo dentro de las posibilidades.

¿Si no se tiene prevalencia física se debe apelar a pensar más rápido, a anticipar?

Estamos trabajando lo que es la parte cognitiva, lectura de juego y toma de decisiones, eso ha sido fundamental, sobre todo en esta etapa de Costa Rica en que priorizamos en esos puntos.

¿Satisfecho con lo visto y percibido del grupo?

Sí, estamos satisfechos, pero no estamos completos. Hubiésemos querido también tener a algunas otras jugadoras de gran nivel, efectivas, que las tenemos en Panamá, quienes lastimosamente por permisos personales o por temas de escuela, que los papás no le dieron permiso, no hemos podido contar con ellas y los tiempos para dar las listas a Concacaf han sido muy cortos.

El mediocampo suele ser un sector en el que se manifiesta la capacidad creativa y la defensiva. Si no tengo en cuenta los partidos clasificatorios ante Jamaica que se superaron, sino los partidos ante Costa Rica en la final de la Uncaf en el que perdieron 5-1 y el primero de estos dos amistosos en el que cayeron 5-2, ¿falta labor defensiva?

Por supuesto que en lo defensivo hay que mejorar, también en lo colectivo. Hemos cambiado seis jugadoras desde la eliminatoria con Jamaica, rotándolas, pero lógicamente hay que fortalecer la parte medular del campo de juego y en realidad lo mismo que nos pasó en la final con Costa Rica en la Uncaf, nos pasó en el primer amistoso con ellas.

Fueron errores generados por nosotros, mas no virtud del equipo arriba. Esa inexperiencia es lo que estamos buscando corregir con este nivel de partidos internacionales, para cometer la mínima cantidad de errores.

Logró cambiar la historia contra Costa Rica en el segundo amistoso. Se les pudo ganar con argumentos 3-0 y es un incentivo motivacional camino al Premundial. ¿Mejoraron en un aspecto en particular?

Cambió bastante de un partido a otro, en el primer partido había intranquilidad, nerviosismo, muchas no habían sido titulares. Para este segundo partido conocimos al rival, ajustamos tácticamente los espacios, jugamos con una formación no diferente, pero con una rotación interna que nos ayudó a frenar a Costa Rica. Las chicas se van con el ánimo y la autoestima alta. En Toluca no será fácil, igual nos estamos preparando para ello.

Con la pelota parada se puede hacer o evitar que te hagan daño, ¿el equipo lo ha abordado particularmente?

Tanto la pelota parada defensiva como ofensiva, son desequilibrantes al momento de definir un partido. Entonces estamos haciendo énfasis en jugadas con la pelota parada en córners, tiros libres, etc. con todo lo que significa. En el primer partido amistoso cometimos errores en zona defensiva en dos pelotas paradas de ellos en las que pecamos, no seguimos la marca, hubo distracciones. Estamos tratando de minimizar y corregir en la manera de lo posible para que vayamos mejorando, avanzando y lógicamente, que el equipo se sienta mucho más solvente en estas situaciones.

Evaluemos lo que sabe ¿de Estados Unidos?

Sobre Estados Unidos no tenemos un amplio conocimiento porque no hay muchos videos. Sabemos que tienen jugadoras potentes, fuertes arriba, utilizan lo que es la salida limpia desde el fondo. Tratan de generar fútbol de media cancha para arriba.

¿Canadá?

Canadá abre mucho más las bandas, es un juego similar al de las estadounidenses, aunque dividen más la pelota y tienden a imprimir más velocidad. Es un juego más repartido, acumulando más gente en el área rival.

¿Puerto Rico?

Tienen similitud tanto con Canadá como con Estados Unidos, pero es más posicional para generar su juego; de eso es lo que tengo referencia.

En teoría el rival más accesible, pero la mayoría de las jugadoras puertorriqueñas están formadas en el sistema y el entorno deportivo norteamericano, ¿es así?

Sí, los tres partidos son difíciles. Nosotros le pusimos que Puerto Rico es el equipo B de Estados Unidos. Como dices, la mayoría se forma en Estados Unidos, pero al no tener la posibilidad de ser elegibles para ese equipo, entonces se inclinan por enrolarse en la Selección de Puerto Rico. Nos queda trabajar, tratar de mejorar, y principalmente no olvidarnos de algo que se ha pedido desde Federación: que tengamos una alta formación para aportar jugadoras en el proceso para la Sub-20 y la Mayor. Entonces estamos mirando a ambos lados: la competencia como tal en el Premundial y sacar jugadoras hacia las categorías superiores para los próximos campeonatos o competencias.

Sorprendió al fútbol nacional cuando en 2019 acercó a la Selección Femenina Mayor a clasificar al mundial llevándola hasta el repechaje, ¿tiene las mismas sensaciones positivas de entonces de que este equipo pueda ser una sorpresa dando el paso al frente?

Por supuesto, a cada una se le da el voto de confianza y los espacios y los tiempos necesarios para trabajar, pero este grupo es solvente, está madurando partido tras partido y entrenamiento tras entrenamiento, la idea es sorprender. Ojalá se den las situaciones y demos esa sorpresa.

Tiene una carrera desarrollada en la promoción y el seguimiento del fútbol femenino nacional, ¿qué falta y en dónde se está?

Infraestructura, es fundamental para el desarrollo porque no es lo mismo entrenar en una cancha de futbol sala, de futbol 5 que en una cancha de 11. Falta más infraestructura no solamente de la Federación sino de los mismos clubes como tal. La Federación próximamente tendrá su centro de alto rendimiento, pero los clubes necesitan contar con su espacio, su estadio, para poder afrontar y entrenar mejor, para que las chicas sigan desarrollando. Se ha visto un alto nivel de desarrollo femenino en los dos últimos años, incluso antes de pandemia, pero igual no hay que bajar los brazos, que los profesores se compenetren más en el fútbol femenino, que sigan capacitándose para poder avanzar.

¿El fútbol femenino ha calado en las escuelas o colegios de secundaria?

Ha calado bastante y ha subido su nivel. Lógicamente sin dejar de citar que los equipos de las escuelas públicas también le han dado ese nivel como los de los colegios privados, esa competencia de tú a tú. Tal vez los privados tengan más estructura para trabajar, pero los públicos tienen jugadoras de barrio a las que solamente hay que llegarles y enseñarles el cómo y cuándo, porque la experiencia y la vivencia ya la tienen. Así que es un complemento de todo.

¿El equipo para iniciar lo tiene claro o aún hay algunos nombres rondando en la cabeza?

Más o menos hay una alineación, una figura que es la que hemos estado trabajando en Costa Rica, por eso estos amistosos previos donde hay ensayo y error, donde se ven las pequeñas deficiencias para este nivel de competencia. Ya hay una idea más o menos táctica y técnica, no digo que es un once ideal pero por lo menos hay 9 o 10 jugadoras en mente del cuerpo técnico para afrontar lo que sería el primer partido.

Más allá del resultado quisiera un apoyo total al fútbol femenino porque es un proceso que estamos generando para tener más talento y más jugadoras para las selecciones. Esto no termina acá sino que continúa, pensar en el futuro no solamente en el presente.