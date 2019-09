Recorte presupuestario al Mida inquieta a los productores

El presupuesto del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida) para la vigencia fiscal 2020 se ajustó a $122.4 millones, de los $204.7 millones que solicitó inicialmente.

Es decir, que la entidad sufrió un recorte presupuestario de $82.3 millones, a pesar de que actualmente el sector agropecuario está enfrentando sus peores momentos de crisis y de los compromisos pendientes que mantiene el Gobierno Nacional con los productores nacionales.

Se trata de una medida que genera inquietud entre los productores debido a que el apoyo que reciben generalmente proviene del presupuesto del Mida, señaló Lorenzo Jiménez, expresidente de la Asociación de la Comunidad Productora de Tierras Altas (Acpta).

Citó, por ejemplo, la Ley 25, la Ley 24, los préstamos agropecuarios, los pagos de indemnización de los $7.50 del arroz e incluso las cuentas de vieja data como el compromiso por el rubro de la cebolla que ya completó dos años, por la cual se les adeuda de $24,000.

“Si bien este gobierno no tuvo nada que ver en todo eso, porque se dio en gestiones pasadas, lo que sí es cierto es el recorte del presupuesto, algo realmente preocupante”, dijo Jiménez.

El productor cuestionó que si con el presupuesto que había actualmente (del gobierno pasado que era más alto que el actual ajustado) cumplen muy lentamente ¿cómo lograrán los objetivos actuales tras la reducción presupuestaria?.

“La matemática no me da. Pero el tiempo es el mejor testigo y esperemos que no afecte los pagos. Sin embargo, no deja de crear temor en el productor”, indicó Jiménez.

Sustentación del presupuesto 2020

El pasado 26 de septiembre, el ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama, sustentó ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional la vista presupuestaria para la vigencia fiscal 2020 por un monto de $122.4 millones.

Durante la presentación indicó que de este presupuesto $67,064,587 están destinados para funcionamiento, mientras que $55,356,275 se destinarán a inversiones.

En la sustentación, Valderrama dijo que pese al ajuste presupuestario, no se detendrán. Y aseguró que van trabajar y “hacer más, con menos”, como lo afirmó el presidente Laurentino Cortizo, desde el inicio de su gobierno.

También indicó que se enfocarán en “redoblar esfuerzos para devolverle al sector agropecuario el sitial que se merece, para generar nuevas plazas de empleo y la reactivación de la economía, tal y como se lo ha propuesto el gobierno”.

“Administraremos con transparencia los recursos asignados, utilizaremos el dinero que antes se usó de manera indebida en los puntos críticos y estaremos al lado de los productores, no nos va a achicopalar, por el contrario, tomamos ésto como un reto mayor por la patria, por nuestro presidente, y por el sector agropecuario”, aseveró el titular del Mida.

En la sustentación, explicó que los programas y proyectos que se ejecutan, buscan mejorar los niveles productivos del país y cumplir con las promesas de levantar al sector primario de la economía para garantizar la seguridad alimentaria de la población panameña.

Delineó que el mejoramiento de la productividad con introducción de nuevas tecnologías forma parte de las acciones primordiales de la institución, donde se destacan la construcción de sistemas de riego, fortalecimiento de la producción de cultivos básicos, desarrollo de la actividad ganadera de los pequeños y medianos productores, entre otros.

Valderrama resaltó que la sanidad agropecuaria es fundamental en los sistemas productivos y de exportación, de ahí el reforzamiento de los programas de vigilancia fito y zoosanitarios en el territorio nacional, con el fortalecimiento de los Laboratorios de Salud Animal y Sanidad Vegetal.

En materia de desarrollo rural, destacó que intensificarán las huertas agroecológicas Familias Unidas, y habrá transferencia de oportunidades en áreas rurales, desarrollo de cultivos en áreas rurales y comarcas, rehabilitación de caminos de producción y la implementación de la estrategia de desarrollo territorial en Panamá.

Otros proyectos contemplados son el fortalecimiento institucional del INA con innovación tecnológica, extensión, capacitación y adopción de tecnologías, así como las cadenas agroalimentarias y la implementación de sistemas de abastecimiento y suministro de agua.

Valderrama reiteró el apoyo de la institución a los productores modernizando todos los sistemas productivos con tecnología, administración y comercialización para hacer de este sector un eslabón competitivo, de tal manera que se generen empleos y se reactive la economía.

“Evidentemente, hemos tenido un fuerte recorte presupuestario, pero si se considera un incremento adicional sería favorable para la economía de Panamá y sus productores”, puntualizó.