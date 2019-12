La polémica licitación de la Línea 3 del Metro de Panamá

La licitación de la Línea 3 del Metro de Panamá se ha visto envuelta en una serie de reclamos que han obligado a la suspensión de la emblemática obra del transporte que ampliará la red hasta Panamá Oeste.

Tres de los cuatro consorcios que competían para construir la megaobra han cuestionado las decisiones de la comisión evaluadora que reconoció al consorcio HPH Joint Venture (liderado por la surcoreana Hyundai Engineering & Construction, Ltd. –Posco – Hyundai Engineering Co. Ltd ) como virtual ganador de la licitación del proyecto luego de obtener el mayor puntaje (893) con una oferta económica de $2.507,43 millones.

Los consorcios han puesto en duda los criterios que uso la comisión para descalificar a dos competidores y la forma en que se financiará la obra y están exigiendo una segunda revisión de las propuestas económicas.

Roberto Roy, director del Metro de Panamá, defendió el trabajo que realizó desde la comisión evaluadora. Y, agregó que los miembros del equipo son personas de alta experiencia y criterio, que han llevado adelante el proceso de manera “totalmente” independiente.

El director del metro de Panamá explicó que el informe de la comisión fue revisado durante un mes en Japón y recibió la aprobación de parte de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), que financiará con $2.800 millones de la construcción de la Línea 3, con bajos intereses. “Todo el proceso fue supervisado y aprobado por Jica”, recalcó.

Pero, el tema está ahora en manos de la Dirección de Contrataciones Públicas, que decidirá si son o no razonables los reclamos, si suspende el acto o se continúa con la obra, concluyó.

A mediados de noviembre, el consorcio HPH ganó la licitación de la Línea 3. Un día después, empezaron a llover los reclamos. El consorcio ACPC (formado por las compañías Acciona, de España, y Power China) que había ofrecido un precio de $2.518,1 millones pidió “descalificar” a HPH porque presentó una propuesta financiera “condicionada”, que no estaba previsto en el pliego de cargos de la licitación.

El consorcio argumenta que el Estado será garante del pago de los financiamientos bancarios de HPH para construir la obra y esto no estaba contemplado en el pliego de cargos. Según explicó una fuente relacionada con la empresa todos los consorcios debían contar con un financiamiento propio al 95% de la obra. La pregunta que se hace es, ¿por qué todos los consorcios no contaron una carta aval del Estado para el financiamiento? ¿Por qué uno si y los otros no?

“El pliego de cargos no estipula en sus condiciones generales que se otorgara carta aval del Estado (garantía soberana) por lo que esta condición no puede ser contemplada para la propuesta de financiamiento”, señala la acción de amparo.

Un alto funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas, dijo que es muy temprano para emitir un concepto sobre este tema. “El acto está siendo impugnado y hasta que se resuelva, no podemos emitir opinión sobre este tema”, agregó.

El consorcio conformado por las empresas FCC-Cicsa-Skec presentó otro reclamo en el que solicita la corrección del informe que lo descalificó.

El documento establece que las empresas fueron descalificadas en función del incumplimiento de uno de sus miembros del requisito mínimo obligatorio financiero por lo que no pasó a la etapa de calificación de la propuesta económica.

FCC es investigada tanto en Panamá como en España por el supuesto pago de sobornos en el país centroamericano para hacerse de obras de infraestructura pública.

Mientras que el consorcio China Railway Group Limited fue descalificado porque no alcanzó el puntaje mínimo de la evaluación técnica de 375 puntos exigido en el pliego de cargos y su participación se consideró riesgosa porque no presentaba condiciones para cumplir el objeto del contrato.

El consorcio reclamó que la comisión evaluadora del proyecto no aplicó correctamente los criterios de evaluación contenidos en el pliego de cargos.

China Railway Group Limited también presentó un reclamo contra ACPC Línea 3, —cuya propuesta fue la segunda mejor calificada—, pues señala que debe ser considerada “inelegible” para adjudicarse la obra.

La Línea 3

La Línea 3 del Metro de Panamá, es uno de los proyectos más ambiciosos que se desarrolla actualmente en el país y que beneficiará de manera directa a miles de residentes de la provincia de Panamá Oeste.

El proyecto, de 25 kilómetros y 14 estaciones, ayudará a descongestionar el tráfico en las vías de entrada y salida de la capital panameña.

Su construcción implicaría levantar un cuarto puente sobre el Canal de Panamá, una obra de $1,420 millones adjudicada al consorcio chino formado por China Comunications Construction Company LTD y China Harbour Engineering Company LTD. El consorcio ganador tendrá un plazo de 54 meses para la ejecución de la obra.