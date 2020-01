Mercados internacionales en la mira de emprendedoras

Con el interés de maximizar sus oportunidades de inserción en el mercado laboral, unas 60 emprendedoras participaron en una jornada de capacitación que desarrolló la Dirección Nacional de Promoción de las Exportaciones, en alianza con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el apoyo del Canal de Empresarias de Ciudad del Saber, informó este martes 7 de enero el Ministerio de Comercio e Industrias (Mici)

Las emprendedoras están dedicadas a la elaboración de productos como artesanías, mermeladas, pañales ecológicos, salsas, entre otros; así como servicios turísticos.

Este seminario se da en el marco del proyecto Mujer EMPRENDEXPORT que busca impulsar por un periodo de seis meses el crecimiento de pequeñas y medianas empresas (Pymes), lideradas por mujeres, para que puedan ofertas sus productos y servicios en el exterior.

Estas actividades cuentan con tres fases, una de ellas destinada a buscar entre las empresas participantes los productos con mayor potencial para la exportación, y exponerlos en las próximas ferias comerciales que se realizarán en Estados Unidos, dijo Walter Castro, jefe de Capacitación y Asistencia Técnica al Exportador del Mici

“Las convocatorias realizadas hasta el momento tanto en Panamá como Chiriquí han sido abiertas y han tenido una acogida importante. Para exportar no hay género, sin embargo, en esta ocasión nos hemos enfocado en brindar mayores herramientas a las mujeres emprendedoras, que en varias ocasiones nos han manifestado que desconocen los mecanismos de exportación y que tienen tabús sobre cómo se maneja este sector en el extranjero”,

Cada esfuerzo que se realice para apoyar a los emprendedores es ganancia para el país, manifestó por su parte Marlene Saldarriaga, propietaria de Sunny Mills, una empresa dedicada desde hace 11 años a la exportación de productos a base de tubérculos como yuca, otoe, camote y el plátano.

“Exportar no requiere de grandes cantidades. A mí no me han pedido un contenedor de salida, sino cantidades más pequeñas. No obstante, después que la calidad este sostenida en el tiempo los clientes se mantienen pidiendo los productos, e incluso nos consultan si tenemos otros, y si no los producimos buscamos aliados que también estén emprendiendo para sumarlos al proyecto de comercialización”, aseguró Saldarriaga.

Mientras que Xenia Contreras, creadora de la marca de bolsos Lua Xhea, calificó de “positivo” la jornada de capacitación y el apoyo recibido por el Ministerio de Comercio, tras destacar el gran reto que representa fomentar entre las emprendedoras estas expectativas de exportación.

“Los emprendedores hacemos de todo desde crear hasta administrar, y muchas veces el tema del marketing es lo que se nos dificulta. Con estas experiencias esperamos la asesoría para saber qué realmente sería atractivo exportar dentro de nuestra oferta, y prepararnos para reestructurarnos, crecer y generar empleos”, expresó Contreras.

La información del Mici indica que el proyecto Mujer EMPRENDEXPORT está conformado por módulos que comprenden temas como la creación de la conciencia exportadora y el marketing de exportaciones y la importancia del registro de marca, patente de invención y modelo de utilidad.