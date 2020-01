Acodeco inspecciona aceites, escáner y productos en operativo dominical

Inspectores de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) realizaron un operativo dominical que abarcó diversos comercios del país a nivel nacional y en donde se realizaron verificaciones de grasas reutilizables (aceites) en restaurantes y franquicias, de escáner, así como el cumplimiento de la Ley 45 de 2007 (en cuanto a productos vencidos, sin precios a la vista, deteriorados, entre otros).

En materia de uso de aceite se verificaron 74 establecimientos en los centros comerciales Multiplaza y Albrook Mall con 127 freidoras, resultando 5 con anomalías, es decir, que no cumplen con lo dispuesto en el Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 87-2005, Tecnología de Alimentos, Aceites y Grasas Comestibles Reutilizadas. Mientras que las regionales de la entidad fiscalizadora reportaron que de 33 comercios y 71 freidoras sólo una no cumple la normativa.

El administrador general de Acodeco, Jorge Quintero Quirós, instó a los agentes económicos dar seguimiento al uso de los aceites y a los consumidores que tomen las precauciones si observan alguna irregularidad en los alimentos y poner la denuncia ante la Autoridad.

En cuanto a verificación de escáner, el mayor porcentaje de incumplimiento se registró en Multiplaza con el 67% de los 55 comercios verificados (37 no cumplen), en Albrook Mall el 51% de los 45 agentes económicos (23 no cumplen) y en regionales el 66% de 30 comercios verificados (20 no cumplen).

En relación a la verificación de Ley 45, que dicta medidas generales en materia de protección al consumidor, se detectaron 560 productos sin precio a la vista (Multiplaza con 147, Albrook con 67 y regionales con 346), 563 productos vencidos y 17 deteriorados en las regionales.

La Acodeco informó que durante el año 2019 impuso en primera instancia 37 sanciones a los agentes económicos por un monto de $19,000 por incumplir con la norma de grasas reutilizables. Las sanciones pueden ir hasta $25,000 en materia de protección al consumidor dependiendo de la gravedad y reincidencia en la falta.