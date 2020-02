Cortizo da a entender que no utilizarán medidas paramétricas para salvar la CSS

Para atender el déficit de algunos programas de la Caja de Seguro Social (CSS), el presidente panameño Laurentino Cortizo descartó la aplicación de medidas paramétricas.

Así plasmó en un comunicado enviado por la Presidencia este sábado, donde citaban las declaraciones de Cortizo durante una visita realizada en Tolé, provincia de Chiriquí. Afirmó que su gobierno analiza los diferentes escenarios y la diversas opciones que permitan salvar la Caja de Seguro Social (CSS), "sin afectar el ingreso de los panameños".

Las mdidas paramétricas recomendadas por organismos internacionales incluyen el aumento de la edad de jubilaci´ón, el incremento de cuotas a pagar para jubilarse, el aumento del monto descontado, el aumento de los años de salario que se prorratean para calcular la jubilación y la reducción de la tasa base actual de 60%.

"¿Tratar de salvarla?, ¡no, no no, nosotros vamos a salvar la Caja de Seguro Social, eso de tratar no funciona aquí!” Laurentino Cortizo, presidente panameño

Reiteró que analiza una importante cantidad de opciones, y subrayó que "no se considerarán las medidas paramétricas" Analizan una serie de escenarios financieros y las diferente posibilidades y alternativas, “pero no vamos a meterle la mano al bolsillo de los panameños”, dijo.