Panamá rechaza su inclusión en la lista de la UE

Este lunes, 17 de febrero, la viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Erika Mouynes, rechazó categóricamente la posible inclusión de Panamá en la lista negra de paraísos fiscales de la Unión Europea (UE), prevista para hoy.

Hoy se espera la inclusión del país en la lista de la UE Archivo | La Estrella de Panamá

Ayer, en una entrevista con Telemetro, Mouynes se mostró en contra de esta inclusión porque aseguró que la UE ni siquiera ha hecho una evaluación técnica de Panamá, en este nuevo gobierno, como debería corresponder. “Hasta el presente no ha venido ningún equipo técnico, no nos han preguntado nada específicamente. Entonces, no ha habido una evaluación técnica. Lo que hicieron (UE) fue copiar los resultados que dio GAFI y OCDE y es lo que ahora publican”, afirmó.

Lamentó que con estas inclusiones se afecte la imagen de Panamá, pues recordó que desde los mal llamados Panamá Papers, el país “tiene una pésima reputación a nivel internacional y que con la inclusión en listas negras se válida la imagen negativa que se tiene del país”. Por ello, “como país tenemos que manifestar nuestra inconformidad. No nos podemos quedar de brazos cruzados, hay que decirles, hay que llamarlos, Panamá tiene argumentos de sobra para mostrar los altos niveles normativos con que cuenta la legislación vigente”, expresó.

Mouynes destacó que tampoco somos el registro predilecto para las sociedades offshore y se han hecho importantes avances en transparencia y supervisión de sociedades anónimas. “Cuando hablan de offshore y enseguida piensan en Panamá, lo mismo para evasión fiscal, creen que somos el destino y esa no es la realidad. Tenemos los números, la capacidad y la evaluación técnica que se realiza internamente”, manifestó.

Mouynes añadió que desde hace varios años, Panamá viene trabajando para enfrentar la restricciones que plantea la UE y es demostrable. También señaló que para mitigar el impacto sobre el país viajarán a la Unión Europea en marzo y visitarán los bancos para calmarlos y expresarles que el hecho de “que no nos hayan evaluado técnicamente, no significa que la realidad no sea otra”. A su vez indicó que “Panamá tiene un activo geopolíticamente estratégico y nosotros tenemos que darnos nuestro lugar”.

Los ministros de Finanzas de la Unión Europea confirmarán estas inclusiones en su reunión de hoy, martes, en Bruselas.