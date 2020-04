¿Qué fortaleza debemos desarrollar en momentos únicos?

La pandemia ha afectado familias, economía, gobierno y los negocios donde el capital humano es el principal recurso para su funcionamiento. Ante el pensamiento de cada persona este se vuelca a dos extremos; por un lado, soy inmortal “nada me pasará” y el otro es cómo me adapto, pero lo más importante de esta situación radica en estas preguntas ¿qué significa esto para mí? ¿qué aprendí de ello? ¿qué puedo hacer por mi, por el mundo y por los otros? ¿qué áreas de oportunidad abre esto para mí? ¿qué veo ahora que no veía antes?

Buscando las respuestas a estas interrogantes una de las fortalezas que debe enmarcar, potenciar y desarrollar el capital humano para salir adelante en situaciones de tragedia y ver el futuro con esperanza es la resiliencia (RAE) y se define como “la capacidad de adaptación de un frente o situación adverso” y en términos empresariales se aplica a los trabajadores con capacidad de reacción y adaptabilidad ante los problemas que pueden surgir en la organización.

El instituto Español de la Resiliencia muestra que estadísticamente vamos a tener en nuestras vidas dos o tres acontecimientos potencialmente traumáticos. Lo importante es no esperar a tener un problema para pensar cómo solventarlo, sino saber cómo anticiparse.

Conversamos con Sara Escobar consultora de felicidad laboral les compartimos algunas consideraciones para potenciar la resiliencia en las organizaciones:

1. El Líder debe manejar un balance “ser eficiente con los recursos que hoy tiene y el manejo de la agilidad emocional para desarrollar resiliencias precisas”

2. Como líderes promueve la comunicación interna de manera fluida para facilitar la toma de decisiones.

3. Es importante mantener la buena relación entre los colaboradores y líderes para impulsar la cooperación conjunta.

4. Apoyar en la autoestima de los colaboradores y conocer cuáles son sus preocupaciones.

5. Expresar siempre gratitud.

6. Nunca dejar de fomentar el aprendizaje mutuo en los equipos de trabajo.

7. Estimular la seguridad de tus colaboradores y confiar en ellos.

8. Seguimiento a tu equipo de trabajo (no lo dejes solos, comunícate con ellos diariamente por lo menos dos veces al día) no son un robot.

9. Escuchar las opiniones de los demás.

10. No ignorar los temores, hay que enfrentarlos.

11. Manejar el estrés.

12. Reconoce los logros de tus colaboradores.

13. Manifiéstales y demuéstrales a ellos el sentido o el propósito de su trabajo así se sentirán mas involucrados y sin importar las barreras conseguirán las metas.

14. Mejorar las historias que nos contamos a nuestros colaboradores siempre de manera positiva, oportunidad y positivismo.

Vivimos en una sociedad y organizaciones muy activas donde predomina el estrés, los cambios, ¡requiero de esta información ya!, te sacan totalmente de tu zona de confort, entrega de informes, reuniones constantes sin algún significado, sin importar el caso debemos saber manejar la resiliencia para gozar de una buena salud mental, física, mejorar la relación y comunicación con las personas, crecimiento personal y profesional y lograr una buena conexión con las personas.

Algunas empresas pueden correr el riesgo de una pérdida reputacional porque antes de las ganancias de la empresa y la rentabilidad están los colaboradores, por eso es importante que los líderes desarrollen la agilidad emocional, ¿Qué mueve a ese colaborador? ¿El propósito que tiene es similar al de la empresa?

El mundo no será igual, pero saldrás fortalecido, desarrollando nuevas habilidades, hábitos y siempre será para mejor.