Aunque en el Bloque 2 aparece la reactivación de la minería no metálica, la metálica no aparece en el esquema, manteniendo en vilo a empresarios y trabajadores

Directivos de la Cámara Minera de Panamá (CAMIPA) se reunieron con representantes del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) para solicitar que el Gobierno Nacional dé señales claras sobre seguridad jurídica, protección y garantía de inversiones, así como respeto de los derechos adquiridos por la industria.

Mediante un comunicado de prensa, el director ejecutivo de la CAMIPA, Zorel Morles, aclaró que el gremio no está solicitando al Gobierno apoyo o rescate económico alguno, toda vez que la reactivación del sector —capaz de atraer inversión extranjera e incrementar las exportaciones— lo que requiere por parte de las autoridades es mandar señales claras de seguridad jurídica, protección y garantía de inversiones, así como respeto de los derechos adquiridos.

“Entre las acciones específicas que sugerimos a las autoridades está crear los mecanismos para restablecer, otorgar y prorrogar los contratos de concesión de extracción vigentes. Esto es imperativo para que el país envíe una señal clara de que está cumpliendo con garantizar la seguridad jurídica de estas empresas”, explicó Morales.

En tanto, el presidente de la CAMIPA, Alfredo Burgos, indicó que, de manera proactiva, realizan el acercamiento con las autoridades a fin de cooperar en la formulación de planes encaminados a la recuperación económica del país, pos-COVID-19, en particular acciones específicas para generar la mayor contribución del sector minero en la reactivación económica y la generación de empleos.

“Ante la actual situación y pos-pandemia, consideramos que la recuperación de la economía debe focalizarse en el desarrollo del sector primario: agropecuario, pesca y minería. Por ello proponemos reconocer el valor del sector minero, como plataforma para el desarrollo sostenible en sus dimensiones económicas, sociales y ambientales tanto en las regiones donde opera como a nivel nacional”, afirmó Burgos.

El gremio que cree que la minería que contribuiría en la recuperación económica y social del país pos-pandemia propuso una serie de acciones dirigidas a desarrollar de manera sostenible y responsable en todos sus ámbitos, la exploración y extracción de recursos metálicos y no metálicos. Sin embargo, el segundo bloque de la reactivación a la "nueva normalidad", solo aparece la minería no metálica, pero no la metálica.

El titular del MICI, Ramón Martínez acogió la propuesta de la CAMIPA y como siguiente paso establecerán un equipo de trabajo entre el sector público y privado, para diseñar una hoja de ruta para la reactivación de la minería.

Desde el inicio de su gestión, el titular del MICI ha estado trabajando en el fortalecimiento de la Dirección de Recursos Minerales, brindando capacitación al personal técnico y dotándola de herramientas y equipos que les permitan llevar a cabo eficientemente las tareas de fiscalización.

Ante la falta de información de la posible reactivación de la minería metálica, el sindicato Unión de Trabajadores de Minera Panamá (Utramipa) manifestó su preocupación, debido a que la actividad no aparece en el esquema o bloques de reactivación dada por el Gobierno Nacional pos-COVID-19.

La Utramipa en la figura de su secretario general, Francisco Díaz, y de Michael Camacho, directivo de la misma, comprende que "la prioridad de las autoridades es preservar la salud de los trabajadores"; sin embargo, solicitaron al Gobierno dar prioridad a la situación de los trabajadores mineros y que se permita la reapertura gradual de la mina.

El sindicato señaló que la suspensión de los contratos laborales agudizó la situación. "Enviamos un mensaje a las autoridades para que despejen estas preocupaciones y terminen con esta incertidumbre que mantiene en crisis a los hogares de todos nuestros compañeros, quienes desconocen cuándo podrán volver a trabajar para poder llevar el sustento a sus familias, pagar sus cuentas familiares y cubrir sus necesidades", puntualizó la Utramipa en un comunicado.