Al menos $839.9 millones cayeron los ingresos corrientes del Gobierno Central durante el periodo acumulado de enero a mayo de 2020, con respecto a la programación presupuestada, esto en gran medida por la crisis del Covid-19, aunque ya venían marcando números rojos desde hace algún tiempo.

Para este periodo se tenía programado recaudar $2,762.6 millones y solo se obtuvieron $1,922.7 millones, es decir, 30.4% menos de lo presupuestado, según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Durante estos primeros cinco meses del presente año, la recaudación acumulada de ingresos del Gobierno Central se redujo en $617.5 millones (-24.3%), respecto al mismo periodo de 2019.

Comportamiento

De acuerdo con el MEF, solo entre los meses de marzo, abril y mayo de 2020, los ingresos corrientes del Gobierno Central cayeron $881.5 millones con respecto a la programación presupuestaria, debido a los "impactos adversos del Covid-19".

Para estos tres meses, se tenía programado recaudar ingresos corrientes por la suma de $1,802.5 millones, pero solo se obtuvieron $921.1 millones, afectándose 48.9% adversamente la recaudación durante este periodo, constató la entidad.

A su vez, resaltó que en los meses de enero y febrero del 2020, antes del Covid-19, la recaudación de ingresos del Gobierno Central arrojó resultados favorables, de 11.7% superior a la programación presupuestaria.

Mayo se tiñe de rojo

Para el mes se tenía programado recaudar $558.3 millones y solo se obtuvo $239.6 millones, dando como resultado $318.7 millones de menores ingresos.

Durante este periodo, las recaudaciones más afectadas fueron la de los ingresos tributarios, que estuvieron $199.3 millones (-53.8%) por debajo de la programación.

Dentro de los ingresos tributarios, las recaudaciones más impactadas adversamente en mayo fueron el ITBMS ventas con $56.6 millones menos (-72.1%), el impuesto a la planilla con $35.0 millones por debajo (-47.6%), el impuesto selectivo al consumo con $28.1 millones menos (-85.3%), el ITBMS de importación con $25.0 millones por debajo (-62.3%), el impuesto a las personas jurídicas con $17.4 millones por debajo (-70.1%), el impuesto de importación con $15.9 millones por debajo (-58.4%) y el impuesto al consumo de combustibles con $12.4 millones menos (-73.8%).

Otros ingresos tributarios afectados fueron los impuestos causados a la renta de personas naturales, dividendos, complementario, transferencia de bienes inmuebles, avisos de operación de empresas, seguro educativo, primas de seguros y declaración de timbres.

Los ingresos no tributarios también arrojaron resultados adversos en mayo de 2020. En este mes, se tenía presupuestado recaudar $168.4 millones en ingresos no tributarios y se obtuvieron $66.5 millones, es decir, $101.9 millones menos (-60.5%). Dentro de los ingresos no tributarios, las tasas y derechos estuvieron 58.8% por debajo de la programación y la participación de las utilidades de empresas estatales y aportes 65% debajo de los presupuestado.