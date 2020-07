Exportaciones panameñas crecen 4.0% hasta abril; economista prevén caída

De enero a abril de 2020, las exportaciones panameñas reportaron un incremento acumulado importante, comparado con el año anterior. Sin embargo, los economistas prevén desplome en los próximos meses debido a la crisis de la covid-19.

Durante el periodo analizado, el peso de las exportaciones nacionales creció 9.4%, lo cual significó un incremento en su valor por el orden del 4.0%, en comparación con igual periodo de 2019, confirmó del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), que publica la Contraloría General.

Hasta abril de 2019, el peso de las exportaciones creció 1.8%, pero su valor se deterioró 3.9%, constatan las estadísticas de la Contraloría.

Desglose de las exportaciones

De acuerdo con las cifras oficiales, hasta el cuarto mes del año Panamá exportó 576.9 millones de kilos de diferentes bienes nacionales exportables, los cuales superaron la suma de $234.3 millones en su valor real.

La actividad fue impulsada, principalmente, por las exportaciones de carne de ganado bovino (159.7%), harina de aceite de pescado (92.7%), banano (64.0%) y café (36.8%).

También aumentaron los envío al exterior de rubros como las pieles y cueros (24.9%), camarón (17.7%), desechos de acero, cobre y aluminio (16.1%) y azúcar sin refinar (5.4%).

Por el contrario, disminuyeron las exportaciones de melón 33.2%), sandía (22.3%), piña (9.3%), pescado y filete de pescado (fresco, refrigerado y congelado) (3.6%), otros productos del mar (93.4%), ropa (50.1%), madera (26.3%) y otros (1.9%).

Proyecciones

Para el economista Ramón Rodríguez, el hecho de que las exportaciones hayan aumentado es algo “favorable” para el país, porque significan generación de divisas. Aunque prevé que en mayo y junio probablemente “caigan estrepitosamente” a causa de la crisis de la covid-19.

“El país necesita generar divisas para que la oferta monetaria se mantenga. Tenemos un Canal que genera divisas porque exporta servicios y otras exportaciones de productos que generan divisas. Pero cuando un país no genera divisas va a tener que depender del endeudamiento, de los empréstitos porque no capta y no genera suficiente dinero para cubrir la oferta monetaria. Así que en ese sentido las exportaciones son favorables”, apuntó el también catedrático universitario.

Hace poco el economista Raúl Moreira, coincidió con Rodríguez en que “este impacto negativo se ha de incrementar sin duda alguna en los meses siguientes”.

El pasado 18 de junio, el ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Ramón Martínez, confirmó que hasta marzo las exportaciones panameñas crecieron 11.7%.

Mencionó, además, que recientemente se lanzó la versión 3.3 de Intelcom, con la intención de potenciar las exportaciones panameñas y lograr nuevos mercados.

Importaciones

Por su parte, las estadísticas de INEC también constatan que las importaciones cayeron 31.0% de enero a abril, mostrando un desplome en casi todos los rubros, a excepción de los bienes para la agricultura que crecieron 4.0% comparado con el periodo anterior, que marcó en negativo (-33.0%).