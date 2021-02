China pide a EEUU que ajuste políticas y elimine aranceles para mejorar los lazos

El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, pidió este lunes a Estados Unidos a que ajuste sus políticas, que elimine los aranceles que impuso a los productos chinos, y que abandone "los prejuicios y las sospechas injustificadas" sobre el país asiático para mejorar las relaciones, maltrechas durante la era del expresidente Donald Trump.

"Esperamos que Estados Unidos ajuste sus políticas lo antes posible, elimine los aranceles que impuso a los productos chinos y levante las sanciones sobre empresas e instituciones chinas. EEUU tiene que abandonar la supresión irracional del progreso tecnológico de China", manifestó Wang en un foro sobre los lazos entre ambos países, según la página web de la Cancillería china.

Asimismo, Wang instó a EEUU a que deje de "difamar al Partido Comunista de China (PPCh)" y de "apoyar a los separatistas que buscan la independencia de Taiwán", y pidió a la nueva administración de Joe Biden que se abstenga de "socavar la soberanía y seguridad de China con ataques sobre Hong Kong, Xinjiang y Tíbet".

Sobre las dos últimas regiones, Wang dijo que "son un ejemplo del progreso de los derechos humanos en China", y que se han beneficiado de las políticas para erradicar la pobreza extrema en el país.

El diplomático reconoció que en los últimos años los lazos bilaterales tocaron fondo y alcanzaron su momento más bajo "desde que se establecieron relaciones diplomáticas" y culpó de ello a la anterior administración de Trump por haber cometido "errores de juicio importantes".

"Las medidas represivas que puso en marcha causaron un daño incalculable", consideró el canciller.

Según Wang, "el nuevo Gobierno estadounidense está evaluando su política exterior. Esperamos que Estados Unidos vuelva a la racionalidad para un desarrollo sano de sus lazos con China".

Para que las relaciones entre ambos vuelvan al camino correcto es necesario "derribar los muros de la intolerancia" e intentar "comprender mejor a China", así como "respetarse mutuamente" y "no interferir en los asuntos del otro", expuso Wang.

"NO PODEMOS PENSAR EN CAMBIAR, SUPRIMIR O DERROTAR AL OTRO"

"No podemos pensar en cambiar, suprimir o derrotar al otro. Eso no va a ningún sitio, y simplemente no es posible. China está abierta al diálogo, como siempre. Esperamos mantener una comunicación franca con Estados Unidos", señaló el responsable de la diplomacia china.

Wang agregó que China está preparada para coordinar políticas y trabajar con Estados Unidos en la lucha contra la covid-19, el cambio climático y la recuperación económica global, tres áreas que calificó como de máxima urgencia.

Por último, pidió mejorar los intercambios entre los dos países a nivel cultural o educativo que, a su juicio, habían quedado "innecesariamente envenenados" durante la era Trump.

Las relaciones entre Estados Unidos y China se deterioraron enormemente durante los cuatro años de mandato de Trump hasta el punto de que los dos países viven uno de sus peores momentos desde que establecieron relaciones en 1979.

Además de la imposición mutua de aranceles comerciales, la situación derivó en el cierre del Consulado estadounidense en la ciudad de Chengdu, en respuesta a la clausura previa del chino en Houston.

A esto hay que sumar la inclusión de empresas chinas en la lista del Departamento de Defensa de EE. UU. acusadas de estar controladas por el Ejército chino o los reproches a cuenta del origen del coronavirus, de la nueva ley de seguridad china para Hong Kong o por la situación de los derechos humanos de las minorías musulmanas en la región noroccidental china de Xinjiang.