'No hay voluntad de negociación del Gobierno; están dilatando las cosas', afirma el Comité Nacional de Paro

“Vemos que no hay una voluntad de negociación del Gobierno Nacional (de Colombia), con el Comité Nacional del Paro, y realmente están dilatando las cosas”, afirmó el vocero del Comité del Paro Nacional en Colombia, Cristian Serna.

Sus declaraciones se dan luego de que este domingo, 6 de junio, el Comité Nacional de Paro suspendió las conversaciones que mantenía con el Gobierno Nacional desde principios de mayo, y de que el presidente Iván Duque ordenara en un decreto “modernizar la estructura orgánica de la Policía Nacional”. Y hace más de 20 días también anunció la matrícula cero para las universidades.

Según Serna, aunque ambos temas son parte los quince puntos del pliego de peticiones que el Comité Nacional de Paro le presentó al Gobierno Nacional, éste ha tratado de sacar sus peticiones por fuera de las negociaciones.

Y "el problema de que el Gobierno Nacional haya salido por fuera a anunciarlos no es en sí que lo haya hecho, sino que muestra la no voluntad de negociación que ha tenido con el Comité Nacional de Paro y además no sabemos el alcance de esos anuncios”, insistió Serna durante una entrevista con La Estrella de Panamá en alianza con Radio Panamá.

Serna explicó que el Comité de Paro comenzó el diálogo de negociación con el Gobierno colombiano, el 24 de mayo pasado; primeramente para lograr unas garantías mínimas que permitieran salvaguardar la vida de las personas que estaban manifestándose en las calles.

En las conversaciones, el Comité Nacional de Paro presentó un pliego de peticiones de quince puntos contra la estigmatización y buscar protocolos que permitieran que no se diera el abuso policial, entre otros más. “Esos eran unos diálogos en los cuales nosotros estamos tratando de llegar a unos preacuerdos (con el Gobierno Nacional) el 24 de mayo. El Gobierno Nacional se iba a comprometer y nos pidió una espera de un día, pero realmente eso no fue lo que sucedió”, dijo Serna.

Después de ese día, Serna contó que el Gobierno les pidió otros tres días para poder pensar otro tiempo más y analizarlo con las diferentes dependencias, pero llegó el 29 y dijo: “No voy a firmar ese acuerdo, vamos a ver qué más se puede hacer. Llegamos a otro preacuerdo con las modificaciones ex formales de lo que se había dado el 24 de mayo y el Gobierno de todas maneras dijo que no”.

Aún con dos documentos más en mano “ellos (el Gobierno) no cedieron, a pesar de que ya se habían comprometido en cierto sentido a firmarlo; y en ese sentido han venido dilatando las cosas en este tiempo, tanto así que lo hemos visto que el Gobierno por la no voluntad de negociación ha tratado por fuera del Comité Nacional de Paro sacar las solicitudes que le ha pedido al Gobierno Nacional".

“La reforma de la Policía, por ejemplo, ayer salió diciendo el presidente precisamente que iba venir a reformar a todo ese tipo de cosas. Nosotros hablamos de la matrícula cero en las universidades y el Gobierno Nacional en ese sentido salió por fuera a decir, precisamente, que anunciaba la matrícula cero”, mencionó.

Serna sostiene que ven que “no hay una voluntad de negociación con el Comité Nacional de Paro y realmente están dilatando las cosas; y por eso decidimos esperar unos días y nos vamos a levantar de la mesa, porque no vamos a seguir en ese desgaste en donde el Gobierno todo el tiempo está dilatando las cosas”.

Este domingo 6 de junio llegó a Colombia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y según Serna va van mostrar el preacuerdo al cual llegaron con el Gobierno Nacional el 24 y luego el 30 para que ellos lo tengan en cuenta, pero primero se reunirán con ellos y después van volver a mirar cómo va a ser la situación de la negociación con el Gobierno.

El Comité Nacional de Paro fue creado el 4 de octubre del 2019 y aglutina a distintos sectores de Colombia: sociales, estudiantiles, sindicales, indígenas, de mujeres, entre otras.

“Hemos hecho llamados para buscar garantizar corredores humanitarios. Nosotros no somos los responsables, ni los convocantes, buscamos ser una vía de comunicación en cuanto a realizar marchas pacíficas”, afirmó Serna.