Más de 20 mil clientes de la Caja de Ahorros deben acogerse al plan de flexibilización

Unos 23 mil clientes de la Caja de Ahorros tienen que aplicar a la nueva etapa de flexibilización bancaria, anunciada por el Gobierno Nacional a finales de junio pasado.

Caja de Ahorros Cedida

Así lo informó el sub gerente general de la Caja de Ahorros, Lorenzo Escudé Saab, en una entrevista con La Estrella de Panamá.

En este sentido instó a los clientes a acercarse a la entidad bancaria, llenar el formulario y sustentar su situación, para que puedan acogerse a la nueva medida de flexibilización anunciada a finales de junio pasado.

Durante la conversación, también habló sobre el impacto de la moratoria, cómo aplicar a la nueva flexibilización bancaria y sus perspectivas para el sector bancario.

Escudé Saab es economista y banquero de profesión, con una amplia trayectoria en ambas ramas, y antes de ocupar el cargo de subgerente de la Caja de Ahorros, se desempeñó en distintos bancos.

¿Cómo se implementará la flexibilización de pagos en la Caja de Ahorros?

La banca estatal juega un rol fundamental en este proceso de recuperación económica, porque todos somos parte en este momento. Estamos muy preocupados por la tranquilidad de las familias panameñas, y es por eso que Caja de Ahorros como banco socialmente responsable, desde el inicio de esta pandemia puso en marcha la moratoria como tal. Ya la moratoria, como todos sabemos gracias a una gestión del Gobierno Nacional, la Superintendencia de Bancos, la Asociación Bancaria y la Caja de Ahorros, inicia este nuevo proceso que se llama flexibilización bancaria. Como bancos, desde el día 1 de julio, cuando inicia la flexibilización bancaria, tenemos que tener en cuenta que la moratoria termina el 30 de junio y se crea el proceso de flexibilización. Este proceso de flexibilización implica que las personas llenen un formulario porque cada persona o cada caso es muy particular. Por ejemplo, si usted es un asalariado y perdió su trabajo, tiene que llenar el formulario y sustentarme a mí que perdió su trabajo, ya sea mediante una carta de despido o si está trabajando, pero está trabajando ahora medio tiempo, también tiene que sustentarme que ahora tiene medio ingreso. Por eso es que cada caso hay que trabajarlo o analizarlo de una manera muy particular. El formulario lo pueden bajar a través de nuestra página web wwwcajadeahorros.com.pa, o hacerlo a través del WhatsApp donde la asistente virtual Andrea le indicará los pasos y el formulario que deben llenar. Es importante, recalco, que ese formulario venga un sustento: cara de despido, disminución de salario, el saldo bancario, declaración jurada o una declaración de renta si la persona es independiente. Eso es muy importante. Esto no es un proceso automático que tiene una intensión de pago, no. Ahora esa terminó, ahora lo que tenemos que hacer es analizar caso por caso. Y ya digo la situación de cada persona, pues es diferente.

¿Qué productos están contemplados dentro de este plan de flexibilización bancaria?

Los préstamos hipotecarios, los préstamos de autos, los préstamos personales y las tarjetas de crédito. Todos los productos que tenemos como banco pueden aplicar. Tenemos un producto que es propio de Caja de Ahorros que se llama Plano Lote y Techo, también (aplica). Todos los clientes de Caja de Ahorros que se han visto afectados en esta situación pueden aplicar a esta nueva etapa del proceso de flexibilización.

Detálleme los documentos que deben entregar las personas para poder acogerse a la flexibilización

En el caso de un asalariado debe mandar o llenar el formulario y adjuntar su carta de destitución o disminución de salario si es que está trabajando y está trabajando menos tiempo, su declaración jurada o un estado de cuenta donde recibía sus pagos. Si es una persona independiente, un estado financiero, un movimiento bancario, su declaración jurada o su declaración de rentas. Esos son los documentos que deben adjuntar. Importante llenar el formulario.

¿Qué tipo de alternativas se le presenta a los clientes para reorganizar sus compromisos?

Las alternativas dependen de muchos factores, como mencioné cada caso es diferente al otro. Tenemos que evaluar la antigüedad del cliente, su nivel afectación, el producto que tenga, por eso lo más importante es que las personas nos contacten, porque tenemos que analizar cada caso individualmente. Hay muchos factores que evaluar y la situación de cada uno es diferente, por eso es que cada caso es un caso particular, personal.

¿Cuál ha sido el impacto que ha ocasionado la moratoria y los procesos de extensión de pago en la Caja de Ahorros?

Caja de Ahorros fue el primer banco que en marzo del año pasado (2020) anunciamos medidas de poyo financiero inmediatas a esta situación inédita de pandemia que estamos viviendo desde hace ya 16 meses. Desde entonces hemos beneficiado con esta extensión de plazo a más de 66 mil clientes en todas nuestras carteras, préstamos hipotecarios, préstamos personales, tarjetas de crédito; y ese impacto significó para Caja de Ahorros $1,636 millones.

¿Cuántos clientes tiene que acogerse a esta nueva etapa de flexibilización?

Ahora mismo, de esos 66 mil clientes, tenemos 23 mil clientes que tienen que aplicar a la nueva etapa que se llama flexibilización. Es importante que ayudemos a que las personas entiendan que ya la moratoria terminó, y que ya el país está en un proceso de recuperación económica y así lo indican todos los indicadores de crecimiento. Panamá empieza a demostrar signos de recuperación. Hay empresas que ya han empezado a recontratar a su personal y a trabajar más horas. Entonces, ¿qué sucede? Todas estas 23 mil personas son las que vienen del proceso de moratoria que terminó el 30 de junio y tienen que acogerse al nuevo plan de flexibilización. Flexibilización significa flexibilización de pagos. Tu tienes que pagar de acuerdo a tus posibilidades, por eso es la importancia de llenar el formulario; y hago mucho énfasis en la importancia de que las personas se acerquen a través de las plataformas virtuales, llenen su formulario y den el sustento de cuál es su afectación producto de esta pandemia.

¿Nos puede compartir un balance de este segundo año de gestión?

Caja de Ahorros es un referente y tenemos 87 años de potenciar el crecimiento económico sostenible del país; y durante este segundo año de gestión hemos reforzado este compromiso apoyando a más de 100 mil clientes con medidas de alivio financiero, la apertura de nuevas cuentas, el financiamiento de hipotecas, sobre todo en la rama más baja de interés preferencial con un aporte que ha sido trascendental para la reactivación económica, desarrollando proyectos que ya han impactado de una manera positiva, los emprendimientos de micros, pequeñas y medianas empresas, mediante el programa de financiamientos especiales como promesa de campaña del presidente de la República (Laurentino Cortizo) que se llama Banca de Oportunidades. Igualmente, creamos el producto de factoring y hemos iniciado muchas iniciativas para el programa de banca corporativa. Todas estas iniciativas sobrepasan los $400 millones que han permitido en la medida de nuestras posibilidades reactivar y ayudar a la reactivación económica.

¿Cuál ha sido el desempeño de la cartera hipotecaria?

Ocupamos hoy por hoy la tercera posición en el ránking hipotecario nacional contribuyendo a cerrar ese déficit habitacional como lo es el garantizar el anhelo de cada familia de tener su hogar propio y eso a su vez consolida el núcleo familiar y crea estabilidad en la sociedad, porque una sociedad estable nos va a crear un mejor país, mejor condiciones, estabilidad familiar en el hogar, mejores familias, mejores ciudadanos, para que este país siga creciendo y desarrollándose en un ambiente de paz y de tranquilidad.

¿Cómo está el tema de los ahorros?

Durante toda esta pandemia, Caja de Ahorros ha aperturado casi 50 mil cuentas nuevas de las cuales algo más de 48 mil son cuentas de ahorro y 1,500 cuentas de depósitos a plazo fijo nuevos. En Caja de Ahorros, hemos aumentado nuestra liquidez de una manera significativa, o sea que el panameño sí ha estado ahorrando durante esta pandemia; y lo más importante es que nuestros depósitos crecieron en el orden de $261 millones durante todo este tiempo; y seguimos aumentando nuestra cartera de depósitos. Hemos incrementado la liquidez, gracias a acuerdos que hemos logrado con la banca internacional y con la banca corresponsal que nos ha permitido apoyar el crecimiento del país a través de las nuevas iniciativas que hemos venido haciendo.

¿Cuáles son sus perspectivas para la Caja de Ahorros y en general para el sistema bancario.

Tengo mucha fe y mucha confianza en el futuro, y la perspectiva es que el país va a seguir creciendo, va a seguir desarrollándose, tener un país en paz social, con el extraordinario manejo que ha tenido el Gobierno Nacional con el manejo de los bonos solidarios, las bolsas solidarias, el proceso de vacunación. Invito a la población a que acuda a los centros de vacunación, porque en la medida en que tengamos la mayor cantidad de panameños vacunados podemos salir de esta inédita crisis que nos ha afectado, no solamente a nosotros sino al mundo entero y que ha venido como siempre lo digo, sin un manual de procedimiento. Tenemos que mirar con fe y confianza el futuro, sabemos que tenemos un futuro promisorio, un país maravilloso, gente dispuesta a trabajar, a dar lo mejor de sí y solo me queda decir que sigamos adelante, tengamos fe, confiemos en nuestros gobernantes que están haciendo las cosas adecuadamente para que el país pueda seguir creciendo.