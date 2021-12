Portuarios denuncian supuesta persecución laboral por parte de Manzanillo International Terminal

Desde que los trabajadores del Puerto de Manzanillo, en Colón, lograron que la empresa Manzanillo International Terminal (MIT) suscribiera la Convención Colectiva de Trabajo el pasado 8 de abril, la cual garantizó derechos laborales y aumentos salariales por los próximos años, la gerencia de MIT comenzó a despedir trabajadores, denunció el Sindicato Industrial Portuario y Afines de Panamá (SIPAP).

Los portuarios señalaron en un comunicado que “esto, no es más que una respuesta represiva de la empresa, que dejó sin ingresos a 16 familias colonenses como parte de la política intimidatoria de MIT contra la clase trabajadora en Panamá”.

Mencionaron que otra acción de esta empresa frente al derecho a organizarse de los trabajadores es la querella penal presentada con falsos argumentos contra Giankarlos Fox, Alfredo Martínez, Jorge Brathwaite, Luis Salazar, Eduardo Morales y José Pacheco, todos de la junta directiva de SIPAP. “Con esta medida, se pretende usar al sistema judicial para amedrentar a los trabajadores y al sindicato”, dijeron.

Hechos

Eduardo Gil, secretario general de Convergencia Sindical (CS), contó: "Los despidos iniciaron el 3 de mayo de 2021, principalmente los que apoyaron la manifestación del sindicato durante el proceso de negociación".

“La empresa justificó sus acciones en que los portuarios habían hecho uso indebido de los equipos de la empresa al sonar las bocinas de las grúas en el puerto y en horas del mediodía, como muestra de apoyo al sindicato, a otros se les condiciono a firmar mutuo acuerdo. Los que no han firmado continua en los juzgados de trabajos”, comentó Gil a La Estrella de Panamá.

También habló que "al momento de suscitarse los despidos, el SIPAP presentó un pliego de violaciones por este tipo de agresiones y de otras que se estaban cometiendo durante el convenio colectivo y se genera una nueva negociación, que concluye con una huelga, que finalmente el sindicato declara en julio de este año".

El secretario general de CS señaló que "a raíz de esa huelga, la empresa presenta una demanda de ilegalidad, cuando la huelga cumplía con todos los procedimientos establecidos en el Código de Trabajo y con la presentación del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral y de una declaración previa. El caso termino con un fallo del juez que está en apelación del sindicato".

“Durante la declaración de huelga el MIT advirtió que iban a rodar cabeza y pagar las consecuencias por las demandas que estaban exigiendo, por lo que el sindicato aprueba inmediatamente un pliego porque ya que se previa que la empresa iba a tomar represalia contra los trabajadores”, subrayó el secretario general de CS.

La demanda de desafuero y penal contra los dirigentes, según Gil, se da porque el MIT aduce que el sindicato no pudo haber aprobado en una misma asamblea general la declaración de la huelga para el proceso de negociación y en esa misma asamblea aprobar una presentación del pliego posterior a la negociación colectiva, por lo que el MIT demando por supuesto acción de falsedad de mala intención del sindicato contra ellos.

“Si el sindicato no hubiera previsto que la empresa iba a despedir, quizás no hubieran sido 16 sino más de 50 personas despedidas. Pero el sindicato reaccionó oportunamente y presenta el pliego y detiene los despidos, que es lo que ha ocurrido hasta el momento. Debido a que la empresa no pudo despedir a los trabajadores que quería, entonces, demanda al sindicato diciendo que hubo manipulación con las decisiones”, argumentó.

Acciones internacionales

El secretario general de CS expresó que ante esta situación que se vive con el SIPAP otros sindicatos portuarios se están unificando para hacer un frente común contra la empresa MIT si no cesa la persecución, si el Ministerio de Trabajo no toma las decisiones correspondientes o si los fallos no salen en derecho y se tergiversan.

A nivel internacional detalló que están articulando una red de apoyo para hacer frente a las denuncias ante la Organización Internacional del Trabajo por violación a la libertad sindical y en el caso que los fallos sigan saliendo en contra de los trabajadores, entonces armaran un caso internacional ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

“Ya nosotros como convergencia y con nuestras afiliadas internacionales estamos articulando una estrategia porque no vamos a permitir que los trabajadores se han sacado de sus puestos por esta persecución que tiene la empresa”, apuntó Gil.

“Vamos a seguir hablando con la Internacional de Transporte a fin de que los sindicatos portuarios a nivel internacional puedan presionar a la multinacional MIT, que es la que esta detrás de la empresa Manzanillo Internacional Terminal”, añadió.

La Estrella de Panamá trato de comunicarse con Enrique Clement de la dirección de marketing de MIT para buscar una reacción sobre las denuncias de los portuarios, no obstante, al momento de la publicación de esta nota no obtuvimos respuesta, pese a dejar un mensaje de voz en su línea directa.