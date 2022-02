Melitón Arrocha asegura que 'no tiene, no ha tenido y no tendrá una relación contractual con Mercasa'

Con relación a un supuesto soborno por un contrato millonario con el Estado de Panamá en 2010, el exministro Melitón Arrocha aseguró que "no tiene una relación contractual, no la ha tenido y seguramente no la tendrá con Mercasa (Mercados Centrales de Abastecimiento)", la empresa española que actualmente está siendo investigada por la justicia española.

"El que ha tenido una relación contractual es Arrocha y Cía, que es un despacho de abogados que presta servicios legales, que fungió como agente residente en Panamá y que se dedicó a prestarle los servicios legales que la empresa requirió durante un periodo de más de cuatro años", afirmó a La Estrella de Panamá, el exministro panameño y socio del despacho de abogados Arrocha y Cía, Melitón Arrocha.

El exministro de Estado, Melitón Arrocha.

Sus declaraciones fueron vertidas, luego de que diversos medios digitales internacionales replicaran que, en su comparecencia ante el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, de finales del pasado mes de enero, él (Arrocha) aseguró que "las adjudicaciones a Mercasa siguieron el cauce legal". Algo que Arrocha aseguró a "La Decana" "no" dijo, ni se lo preguntaron.

"Eso yo no lo puedo decir, eso yo no lo dije en mi declaración y tampoco me lo preguntaron. Es porque a mí no me consta. En esta cosas participó mucha gente y yo no podría dar fe de una cosa de la cual yo no formé parte", sostuvo Arrocha.

Sin embargo, "lo único que puedo decir es con respecto a las gestiones de Arrocha y Cía, o a la del suscrito; y es que nuestra relación con Mercasa, se ha circunscrito a proveer servicios legales y todo dentro del marco de la legalidad al amparo de la normativa legal panameña", dijo Arrocha.

Al mismo tiempo, destacó que no es una adjudicación, sino que son cinco adjudicaciones. Tres de ellas se dan después de que Arrocha y Cía ya no le prestara servicios legales a la empresa (Mercasa).

"Yo no pudiera hacer una afirmación no porque tenga alguna duda sobre la calidad moral de la empresa, simple y sencillamente porque yo no participé. Ni yo, ni la empresa participó en las gestiones de adjudicación de eso", dijo Arrocha.

Arrocha acudió, el pasado 24 de enero de 2022, ante el juez para rendir declaraciones, como parte de la diligencia que se le sigue a la empresa Mercasa, líder mundial en el sector de la instalación y administración de mercados de abastos.

La investigación que se sigue es por un contrato millonario que Mercasa firmó con la administración del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, para la instalación en el país de una cadena de frío nacional, que permitiera el transporte distribución y venta de alimentos en buen estado en todo el país, según se ha informado.

En la entrevista con "La Decana", Arrocha aclaró que acudió a la citación, como testigo, en su calidad de represente legal de la empresa Arrocha y Cía, de la cuál él es socio, y "no" en su condición de exministro de Estado.

"En función de esa relación de servicios legales que el despacho al que yo pertenezco le presta a la empresa, recibimos una solicitud, en condición de testigo para indicar en qué consistía la relación entre Arrocha y Cía y la empresa Mercasa", expresó Arrocha.

Con respecto a lo anterior, dijo que él como representante legal de la empresa, compareció a la citación de las autoridades españolas, con la finalidad de "cooperar con la administración de justicia y responder, de manera clara, toda la información que se le solicitara".

Destacó que entregó a la justicia documentación con información "confidencial" entre la empresa (Arrocha y Cía) y el cliente (Mercasa), como parte de su contribución en esta investigación.

Según una publicación de Europa Press, de este 4 de febrero, Arrocha entregó al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 una gran cantidad de facturas y contratos, coincidiendo con su declaración ante el magistrado, que se desplazó a Panamá junto a una comitiva judicial a finales de enero pasado para practicar una serie de diligencias.

Estas diligencias estaban encaminadas a proseguir en las pesquisas de esta causa, en la que se investiga si una serie de sociedades, a través de Mercasa, se habrían concertado para la consecución, mantenimiento, y modificación de contratos públicos en Angola, República Dominicana, Panamá y Argentina, mediante el pago de comisiones a autoridades y funcionarios públicos de esos países.

"Aquí está de por medio mi reputación", por lo que "estoy muy claro en la importancia... de que se perciba mi transparencia y un actuar ético por parte de mi despacho, mío y de todos los colaboradores que a lo largo de casi cinco años le prestamos servicios legales a la empresa (Mercasa)...", sostuvo Arrocha.

Precisó que la relación entre Mercasa y despacho de abogados inició en el año 2010 y se prolongó hasta junio de 2014. La empresa Arrocha y Cía es un despacho de abogados que le prestó sus servicios legales a Mercasa durante un periodo de entre cuatro y cinco años; para ser exactos, durante 51 meses fueron abogados de la empresa, acotó.

También aclaró que a lo largo de esos casi cinco años de trabajo con Mercasa, el total de los honorarios cobrados por Arrocha y Cía, fueron por el orden de unos $45 mil, con un promedio por año recibido, de más o menos $9 mil de honorarios.