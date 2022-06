Panamá buscará consolidar inversiones del área de transporte y logística de Texas

Panel con Juan Sosa, presidente del US Panama Business Council; Ana Margarita Reyes, subadministradora de la AMP; y Jack Miller, presidente de Stress Engineering Services Inc.

Como resultados de las reuniones con 30 ejecutivos del sector de transporte marítimos, aéreos y logística de carga de Texas, Estados Unidos, Panamá se prepara para trabajar en los próximos días una serie de propuestas para consolidar las inversiones de este sector, confirmó Juan Sosa, presidente del US Panama Business Council.

Los ejecutivos de Texas llegaron a Panamá este lunes como parte de una misión comercial de seguimiento a la visita que realizó el presidente Laurentino Cortizo a este estado en junio de 2021.

Entre las empresas participantes se encuentran Port of Corpus Christi, Port Houston, Port of Gavelston, Greater Houston Port Bureau, Houston, airport System, Port Freeport, Texas EDC, The Vessel GRP, Great Lakes Dredge & Dock, Irvin Chamber of Commerce, entre otras.

Reunión de inversionistas de Texas y autoridades de Panamá Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

Ana Margarita Reyes, subadministradora de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), indicó que “las oportunidades están”, ya que Panamá cuenta con muchos beneficios por su destacada conectividad logística, que sirve a los principales centros de producción y consumo. Al mismo tiempo que es el hub logístico más importante y que llega a cualquier lugar de la región, ya sea por aire o mar, entre uno a siete días.

En este contexto, Jack Miller, presidente de Stress Engineering Services Inc, una de las empresas participantes de la misión comercial, manifestó que ve muchas oportunidades en Panamá.

“Tanto Texas como Panamá tienen muchas áreas en común, que pueden trabajar juntos para seguir fortaleciendo su relación”, destacó el presidente de Stress Engineering Services Inc.

Alberto Alemán Zubieta, exadministrador del Canal de Panamá Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

Alberto Alemán Zubieta, exadministrador del Canal de Panamá, expresó que Texas es la sexta economía del mundo, que podría llevar a los inversionistas utilizar a Panamá como esa plataforma de importación y de exportación, tomando en cuenta que Panamá mueve más contenedores que el puerto de Houston, Texas, con una cifra de 8,6 millones de contenedores de trasbordo.

"Los inversionistas estuvieron interesados en la posición geográfica de Panamá", resaltó Zubieta.

Los temas tratados para la última reunión estuvieron enfocados en la relación de la logística, los puertos y cómo facilitar el movimiento de carga entre ambos lugares, de las cuales se concluyó en que se necesita mejor conexión en los puertos, en las navieras y entre el sector público, privado e internacional.

Los inversionistas tienen el interés de realizar un foro de Supply Chain de suministros entre Panamá y Texas para la transferencia de conocimiento, tras percibir los servicios que ofrece Panamá con la Zona Libre de Colón, Panamá Pacífico y las estructuras de categoría mundial como los puertos y bodegas, señaló la subadministradora de la AMP.

"El resumen de estos dos días es que la relación Texas y Panamá se ha fortalecido enormemente, que era el propósito de la visita", destacó el presidente del US Panama Business Council.

El encuentro de dos días fue organizado entre la Autoridad para la Atracción de Inversiones, la Promoción de Exportaciones (PROPANAMA), U.S Panamá Business Council (USPA) con el apoyo de Juan Sosa U.S. Panamá Business Council en Houston.