¿Qué significa para Panamá la calificación de Baa2 con perspectiva negativa?

La calificadora de riesgo Moody’s Investors Service reafirmó este martes 25 de octubre, la calificación soberana de Panamá en Baa2, bajando su perspectiva de positiva a negativa.

Actualmente, las otras calificadoras de riesgo mantienen la siguiente calificación para el país: Fitch Ratings BBB- con perspectiva estable y Standard & Poor's BBB igualmente con perspectiva negativa como Moody's.

El Baa2 es una clasificación que le permite al país tener grado de inversión. Muchas veces las clasificaciones van de A, a B, y a C; y el obtener una calificación de Baa2 negativa significa que Panamá todavía mantiene su grado de inversión.

Aún con esta calificación de Baa2-,"Panamá es un país en el que todavía los inversionistas pueden invertir", aseguró el economista y decano de la Facultad de Economía, Rolando Gordón al hacer una lectura de la calificación.

Sin embargo, para el economista Raúl Moreira, aunque esta calificación "mantiene atractiva la posible emisión de deuda panameña, los inversionistas ahora tendrían más cautela acerca del futuro de la economía panameña".

Ingresos, la piedra angular

Según Moreira, la perspectiva se disminuyó de estable a negativa tomando en cuenta el crecimiento importante en el gasto de planilla, la poca recaudación del impuesto sobre la renta, el posible costo sobre las finanzas públicas de las respuestas dadas en la mesa única de diálogo, pero fundamentalmente por la incertidumbre generada por la indecisión frente al futuro de las finanzas del programa de beneficios definidos de la Caja de Seguro Social (CSS).

Los ingresos son necesarios para pagar la deuda, para cumplir con lo que está exigiendo la población y para los problemas de la CSS, cuyo fondo de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) está casi terminándose en 2024, según se ha dicho.

La calificadora aclaró de que la perspectiva es negativa (Baa2-) porque si bien Panamá tiene ingresos, "no" son suficientes, o "no" está recolectando lo suficiente para hacer frente a las necesidades de la población y de problemas como la seguridad social.

El problema está en que la perspectiva es negativa porque a Panamá todavía no se le ve a corto ni a mediano plazo una perspectiva que permita decir que va a recolectar una mayor cantidad de dinero. "No se le ve en el horizonte", afirmó Gordón.

Y si bien la economía panameña está creciendo y según la CEPAL va a crecer entre un 7 o 7.5% 2023, alertó que el "grave problema" es que ese alto crecimiento "no" va acompañado de una generación de empleos formales, sino que lo que se está generando es el empleo informal, la precariedad.

En el empleo informal el individuo no paga impuesto sobre la renta, educativo ni paga la seguridad socia; y al estar creciendo "no" se le ve que se esté "revirtiendo" la situación en la cual aumente el empleo formal, que es con el que se podría en el corto plazo tener mayores ingresos.

"Ahí es donde está el problema. La perspectiva negativa es esa, que en Panamá no se vislumbra todavía -a pesar del alto crecimiento- que va a obtener ingresos o cómo lo va a hacer, o la recaudación de ingresos es muy débil y lo que está haciendo es pidiendo prestado para cubrir esas necesidades que tiene", aseveró Gordón.

Y si el país sigue pidiendo prestado, esto va a traer un "problema a futuro"; y si la economía no crece "no será suficiente" para generar empleos. Lo cierto es que la economía del país está creciendo, pero no genera los suficientes empleos formales, que es lo que se necesita.