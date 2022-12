Inflación "anclada" en 4 % en Perú es el temor del titular del banco central

El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, advirtió que el peor escenario para el país es que la inflación anual baje, a partir del próximo año, pero que no sea lo suficiente y se quede "anclada" en el 4 %, según sus declaraciones publicadas este lunes por la prensa local.

"El peor escenario es que baje y se quede en 4 % anclada. Ese es el gran temor que se tiene. No que no baje, sino que no baje lo suficiente", expuso Velarde durante una presentación en la Cámara de Comercio Americana del Perú.

El titular del banco emisor agregó que para que la inflación anual en Perú regrese al rango meta, de entre 1 % y 3 %, en el segundo semestre del 2023, debe haber un escenario en el que los precios no se muevan por las tendencias foráneas y que el costo de la energía tampoco siga al alza.

En ese sentido, Velarde descartó confirmar que el BCRP dejará de subir las tasas de interés de referencia, a pesar de que indicó que ese ajuste estaba llegando a su fin, porque esa decisión del directorio depende de los datos que reciban de la coyuntura.

Según el último reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la tasa de inflación acumulada en Perú entre enero y noviembre fue del 7,6 %, con un índice mensual del 0,52 % en el undécimo mes del año, debido al incremento de precios de la electricidad y gas natural.

El informe técnico de la variación de precios de la economía de Perú detalló que, en los últimos doce meses (de diciembre de 2021 a noviembre de 2022), la inflación fue del 8,45 %, un índice que difiere en gran medida con el rango meta del gobierno que establece un tope de 3 % para el incremento anual de los precios.

Velarde afirmó que se trata de un índice inflacionario "inaceptable" porque el país corre el riesgo de mantener un alza de precios de 6 % en los próximos 12 meses.

El resultado de noviembre respondió al alza de precios en los rubros de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,83 %) por el incremento de tarifas eléctricas y de gas natural por red; restaurantes y hoteles (0,68 %) por la subida de precios de alimentos preparados, y en bienes y servicios (0,60 %) debido al incremento en artículos personales de aseo.

Igualmente, en alimentos y bebidas no alcohólicas hubo un alza de 0,77 % en noviembre con un mayor precio en pescados y mariscos (5,48 %) y en carne (2,12 %).