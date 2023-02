Para poner la situación en contexto, algunos comercios no disponen de centésimo y simplemente la cajera pide disculpas por no entregarlo, sin embargo, si éste me faltase, no sería posible llevarme los víveres.

Lejos de crear una polémica por la constante práctica de los comercios de obviar entregar el centésimo que deben dar como cambio completo, buscamos crear conciencia, ya que de centésimo en centésimo se llega a ser millonario. Si cada habitante de este país cediera un centavo en alguna transacción comercial, se recaudaría al menos cuarenta mil dólares.

Para poner la situación en contexto, algunos comercios no disponen de centésimo y simplemente la cajera pide disculpas por no entregarlo, sin embargo, si éste me faltase, no sería posible llevarme los víveres. Cuando la transacción la hacemos en un estacionamiento y es una máquina que no entrega el centésimo ¿a quién reclamamos? Existe un botón en la máquina con el cual es posible (si se encuentra un empleado en atención), reclamarlo.

No obstante, en mi propia experiencia, en ese escenario, el consumidor está presionado porque ya pagó y posiblemente tenga una fila de otros molestos consumidores que también desean pagar, ya que el tiempo que usted tome en reclamar, es tiempo que todos los de la fila pagarán, con lo cual su reclamo le hará perder a otros consumidores más de un centésimo y ganar a la empresa muchos de éstos. Otro aspecto es que usted debe retirarse del lugar ya que dispone de unos pocos minutos para colocar la tarjeta pagada en la máquina de salida y retirarse, lo que dificulta enormemente realizar el reclamo.

Al respecto, la Ley No. 34 de 2 de agosto de 2016 que adiciona el numeral 2 al artículo 36, de la Ley No. 45 de 31 de octubre de 2007, que dicta Normas sobre Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, establece que es obligación del proveedor frente al consumidor “entregar el cambio exacto que le corresponde al consumidor".

Estadísticamente, hay una baja incidencia de reclamos por incumplimiento de esta obligación del proveedor, en primer lugar por la debilidad probatoria de sustentar la falta; en segundo lugar, porque a muchos consumidores les avergüenza quejarse por una cuantía tan ínfima, recibiendo en muchos casos, ofensas por reclamar un centésimo, aun cuando está claramente establecida en la ley que es una obligación del proveedor y colateralmente un derecho del consumidor, obtener el cambio exacto en la transacción cuando el producto o servicio tenga un precio terminado en fracción de céntimo como unidad monetaria.

En conclusión, esta es una de las obligaciones del proveedor menos respetada y menos ejercida por los consumidores. Es por ello que recordamos que todo consumidor tiene derecho a ser escuchado de manera individual o colectiva a fin de defender sus intereses, empleando los medios que el ordenamiento jurídico permite y le invitamos a ser creativos y generarse medios de defensa, a ser tolerante para defender su derecho porque de centésimo en centésimo, educamos a los proveedores y corregimos el mercado.