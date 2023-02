Número de latinos que migran a EE.UU. con un negocio creció un 34 % en dos años

El número de latinos que migran a EE.UU. con un negocio creció en 34% durante los dos últimos años, liderado por los mexicanos, quienes tuvieron igual crecimiento, aún en medio de la covid-19, reveló Víctor Parra, vicepresidente de Global Business Intelligence (GBI).

De acuerdo con datos de la consultora internacional en negocios y tecnología, esto contrasta con el aumento del 1% en el número total de propietarios de negocios en todo Estados Unidos.

En una entrevista con EFE, Parra destacó que en la actualidad hay más de 1,2 millón de emprendedores mexicanos en Estados Unidos, de los que 49% es mujer.

Esto tiene relación con los 60 millones de latinos que habitan, trabajan o lideran un negocio en EE.UU., de los que un 60% es mexicano.

El vicepresidente de GBI dijo que la fuerza de latinos al frente de negocios estadounidenses representa por lo menos $500.000 millones de ventas anuales, un 4,4% de las ganancias totales en aquel país.

Asimismo, mencionó que, a través de sus negocios, siendo las franquicias las de mayor potencial, se genera el 5,5% de empleos formales, equivalente a por lo menos 3 millones de personas en Estados Unidos.

“Entonces no son solamente mano de obra, no estamos hablando de obreros, no estamos hablando de la fuerza agroalimentaria o de construcción, sino personas que han decidido emprender sus propias compañías”, señaló Parra.