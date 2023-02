Cae 35% el volumen negociado en la bolsa panameña

Durante el año 2022 también se continuó trabajando en la integración de mercados. Foto: Shutterstock

El mercado de capitales de Panamá terminó el año 2022 con un volumen de negociación de $6,132 millones, lo que significó un 35% o $3.015 millones por debajo de los $9.461 millones registrados en 2021, así lo señalan las cifras de la Bolsa Latinoamericana de Valores (Latinex), presentadas por la gerente general de Latinclear, Lerzy Batista.

De los $6.132 millones negociados en 2022, $4.289 millones corresponden al mercado primario y $1.308 millones al mercado secundario, ambos por debajo de las cifras del año anterior. Mientras que las recompras totalizaron $535 millones, lo que representa un incremento de 153% al compararla con los números de 2021, por $211 millones.

La gerente general explicó que la disminución de los volúmenes de 2022 se relaciona, por un lado, con que en 2021 y en años previos se contó con la colocación de emisiones destinadas a los mercados internacionales, las cuales no se dieron en 2022, como fue el caso de la emisión del Aeropuerto Internacional de Tocumen que colocó $1.855 millones en 2021 más otras emisiones que sumaron ese año un total de $2.355 millones.

Otra de las razones que explica esta caída es que Panamá disminuyó los volúmenes de negociación en el mercado local el año pasado.

A esto se deben adicionar los factores externos, como la volatilidad de los mercados de capitales, la elevada inflación a nivel mundial, el incremento en las tasas de interés por los bancos centrales de países desarrollados, los cuales tienen un impacto en nuestro país, aunado a situaciones nacionales que impactaron la economía del país.

De acuerdo con el informe, si se realiza el ejercicio de no contabilizar de 2018 a 2021 las emisiones registradas en Panamá con destino de liquidación internacional, ni las emisiones de la República para ninguno de estos años, el volumen total para emisiones corporativas reflejó un ligero incremento del 4% comparado con 2021.

Asimismo, durante 2022 hubo incrementos en el volumen de negociación de los valores comerciales negociables (+12% vs. 2021), fondos de inversión (+23% vs. 2021) y recompras (+153% vs. 2021).

En el año 2022 se listaron 37 emisiones, de las cuales 18 fueron de nuevos emisores, por lo que se cuenta con un total de 245 emisores en Latinex, de los cuales 8% están bajo la categoría internacional.

En cuanto a temas de innovación, se informó que en 2022 se realizaron varias iniciativas que han ido de la mano con los pilares estratégicos del grupo, como el lanzamiento del Programa de Creadores de Mercado Corporativo, el cual tiene como objetivo incentivar la liquidez del mercado local mediante los mejores estándares internacionales; como resultado de esto, a la fecha se cuenta con dos creadores de mercado corporativo.

También se continuó trabajando en la integración de mercados, concretándose entre Panamá y Colombia un enlace a través de sus centrales de custodia de valores, Latinclear y Deceval, bajo el cual se ofrecen los servicios de custodia y transferencia de valores libre de pago.

Al cierre de 2022, en la integración de mercados bajo los modelos de operadores remotos y acuerdos de corresponsalía se han negociado más de $530 millones a través de más de 2.200 transacciones.

En 2022 se formalizó la estrategia de sostenibilidad de Latinex para el periodo 2022 – 2024 y se incorporó al propósito del grupo la sostenibilidad, reafirmando así su compromiso en el desarrollo de las finanzas sostenibles.

A su vez, se lanzó el primer reporte de sostenibilidad basado en estándares internacionales GRI y SASB y como parte de la estrategia de rendición de cuentas hacia los grupos de interés externos. A la fecha se cuenta con más de $550 millones listados en emisiones sociales, verdes y sostenibles.