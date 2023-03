Giorgia Meloni y Elly Schlein se enfrentan por primera vez en el Parlamento

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y la nueva secretaria del Partido Demócrata (PD), Elly Schlein, se enfrentaron este martes en la Cámara de los Diputados a costa del salario mínimo, en lo que fue el primer cara a cara de las dos mujeres que lideran la actual política del país.

Meloni acudió a la sede parlamentaria para una sesión de control y Schlein, ganadora el 26 de febrero de las primarias del PD, la principal formación progresista del país, le propuso la aprobación de un salario mínimo y de un permiso paritario por natalidad que facilite el acceso de las mujeres al mercado laboral.

"Presidente, se da un drama en este país del que no escuchamos hablar nunca: la precariedad y pobreza que afectan aún más duramente a las mujeres, jóvenes y en particular al sur. Más de 3 millones de empleados son pobres aunque trabajan", atacó Schlein, algo titubeante.

En este sentido, urgió a "fijar por ley un salario mínimo" porque alegó que "un salario por debajo de un cierto nivel ni siquiera puede llamarse empleo sino explotación".

"Usted ha definido el salario mínimo como un espejo para alondras (un espejismo). Dígaselo a quienes reciben una paga famélica. El PD ha presentado una propuesta, y el resto de oposiciones han propuesto mociones en esa dirección, pero las habéis rechazado", denunció.

Y cuestionó: "Me interesa saber qué pretendéis hacer y me sorprende que no queráis ver el nexo entre la crisis de natalidad de la que a menudo habláis y la precariedad de muchas mujeres".

Asimismo, Schlein exigió la aprobación de un permiso paritario de maternidad y paternidad retribuido y no transferible de al menos tres meses. "Esta sí que sería una medida que ayudaría al trabajo de las mujeres redistribuyendo la carga de los cuidados", sostuvo.

Para terminar retando: "Meloni, aprobemos inmediatamente un salario mínimo y baja paritaria. Nosotros estamos".

La primera ministra, desde la bancada del Gobierno, dio la razón a su opositora, ya que, ilustró, entre 1990 y 2020 los sueldos italianos son los únicos que han disminuido del entorno de la OCDE, pero culpó de ello a los gobiernos anteriores.

El suyo comenzó el pasado octubre y el PD estuvo en el poder a lo largo de prácticamente la última década, desde 2013 (excepto el periodo entre junio de 2018 y septiembre de 2019, cuando gobernaron el Movimiento Cinco Estrellas y la ultraderechista Liga).

Meloni rechazó la introducción de un salario mínimo y apostó por otras medidas que aumenten los recursos de las familias y refuercen su poder adquisitivo, sobre todo recortes impositivos.

"La razón por la que los salarios son inadecuados es una tasación demasiado alta para las empresas que contratan y combaten las discriminaciones e irregularidades", alegó.

En cambio, sobre los permisos de natalidad, ofreció dialogar porque aumentar los nacimientos es "una prioridad absoluta" para el Gobierno.

Schlein, mucho más suelta y agresiva, replicó que el PD intentó introducir el salario mínimo en la pasada legislatura pero los actuales socios de Meloni, la Liga de Matteo Salvini y la Forza Italia de Silvio Berlusconi, hicieron caer al Gobierno de Mario Draghi y forzando un adelanto electoral.

Y terminó poniendo como ejemplo la Reforma Laboral de España para "limitar los contratos temporales" y resumiendo la acción social del Gobierno de Meloni con tres palabras: "incapacidad, insensibilidad y superficialidad".