Quejas por planes vacacionales

Disfrutar de unas merecidas vacaciones, ya sea solo o en familia, es sin lugar a dudas una aspiración muy común entre los consumidores, donde el destino turístico bien puede ser nacional o internacional, especialmente durante la estación seca, o en la temporada de vacaciones escolares de los estudiantes, que transcurren en los primeros meses del año.

Es por tal razón, que muchos deciden invertir parte de sus ingresos, en suscribir un contrato de afiliación a un plan vacacional, que les brinde ciertos beneficios y ventajas, al momento de concretar su viaje de vacaciones o descanso, especialmente en relación a los costos; sin embargo, en ocasiones dichas transacciones derivan en reclamos ante la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), cuando lo ofertado inicialmente al momento de adquirir el paquete vacacional, no se ajusta a la realidad.

Se observan reiterados reclamos de consumidores contra empresas, cuyo modus operandi sigue siendo la invitación a una cena informativa sobre las bondades de adquirir un paquete vacacional, tales como descuentos y estadías gratuitas en diversos destinos turísticos, dentro y fuera del país, resaltando a su vez la condición de tarjetahabientes de los futuros clientes, con propuestas donde incluso les ofrecen supuestas facilidades de financiamiento del costo total del plan, en caso de no poder concretar el pago requerido dentro del contrato, cuyo monto sobrepasa el límite de su tarjeta de crédito, o indicándoles que de no querer continuar con éste, el monto pagado les sería reembolsado.

Es así como persisten las quejas de consumidores contra determinados agentes económicos, dedicados a este tipo de actividad, inconformes ante el hecho de no haber recibido toda la información sobre el servicio que se estaba contratando, o por el incumplimiento de aquellos beneficios prometidos al momento de suscribir el contrato, situaciones que tienen lugar precisamente después de haber realizado el pago requerido por la empresa e intentar aprovechar los beneficios del plan vacacional, enfrentando distintos inconvenientes para hacer efectivos los mismos, ya sea por la imposibilidad de conseguir una reserva en el hotel o destino deseado, o bien porque la información brindada por la empresa no fue clara ni veraz, sintiéndose por tanto engañados; solicitando como pretensión la devolución del dinero pagado por el paquete vacacional.

No obstante, existen escenarios más complejos en los que las empresas se han mudado de local comercial o cerrado operaciones en el país, lo que imposibilita a la Acodeco la atención del reclamo, al no contar con la ubicación o domicilio de la empresa, donde efectuar la notificación, estando frente a la posible comisión de una figura penal, que deberá ser atendida en la esfera correspondiente.

Por todo lo anterior, recomendamos a los consumidores que antes de suscribir un contrato para adquirir un paquete o plan vacacional, obtener la mayor información posible de la empresa dedicada a esta actividad, verificar su dirección exacta o domicilio actual en el país, los antecedentes, opiniones y experiencias de otros consumidores sobre los servicios ofrecidos por el proveedor; no dejarse seducir por ofertas maravillosas a primera vista y no facilitar su tarjeta de crédito si no está seguro de la transacción, recordando también ante cualquier ofrecimiento de un crédito adicional, que esto le corresponde al consumidor con el banco; leer con detenimiento todas las cláusulas del contrato antes de firmarlo, confirmando a su vez que la información brindada verbalmente por el representante de la empresa, coincida con la establecida por escrito dentro del contrato; y finalmente, conservar todo documento firmado y extendido por el proveedor, para acreditar la relación de consumo así como los pagos efectuados.