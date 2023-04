Panamá, entre los mercados de Latinoamérica con mayor crecimiento en el sector de suplementos alimenticios

Los suplementos alimenticios son productos nutricionales que complementan la dieta habitual de las personas, representan un aliado para la nutrición. Cedida

En el contexto actual, la salud ha cobrado una mayor relevancia en la vida de las personas. Una muestra de ello es el crecimiento en la industria de los suplementos alimenticios en Latinoamérica.

Desde 2017 a 2022 este mercado ha ascendido de $100 mil millones a $120 mil millones, lo que representa una tasa de crecimiento anual del 5,6%, es decir, más de $20 mil millones.

Los países con mayor incremento han sido Argentina, Panamá y México con un 20,6%, 15,8% y 7%, respectivamente dentro de los últimos cinco años, según la Alianza Latinoamericana de Nutrición Responsable (Alanur), que agrupa a empresas líderes del sector de suplementos e ingredientes alimenticios de América Latina.

Alanur realizó una conferencia de prensa virtual para destacar el impacto económico de este mercado, el crecimiento y la importancia que tiene para la sociedad hoy con respecto a su calidad de vida.

Los expertos sostuvieron que en los últimos cinco años, la salud ha tomado mayor prioridad entre los consumidores, motivo por el cual la industria de los suplementos alimenticios ha crecido a nivel global.

Si este interés se mantiene, los especialistas estimaron que en los próximos años la industria de los suplementos alimenticios tendrá mayor crecimiento (2,2%) que la industria de los medicamentos de libre venta (2%).

“Hoy por hoy, el incremento en el consumo de suplementos alimenticios indica que las personas cada vez conocen más los beneficios que aportan. Se trata de un crecimiento sostenido que ha estado acompañado de investigaciones científicas y trabajo conjunto con instituciones y autoridades para un consumo responsable e informado”, mencionó José Ortegón, presidente de Alanur.

Añadió que “se trata de una industria importante que cada vez tiene un impacto mayor, no solo en lo económico, sino en la calidad de la salud de las personas que consumen suplementos alimenticios para alcanzar una nutrición completa, así como una alimentación balanceada”.

Por su parte, Elizabeth Díaz, directora ejecutiva de Alanur, comentó que en la alianza se han realizado esfuerzos desde 2011 para fomentar el consumo responsable de los suplementos alimenticios. “Conocemos todos los mitos que existen alrededor de la industria, pero nuestra labor es combatir esta desinformación en pro de la salud”, dijo.

Las principales acciones y retos que ha tenido Alanur a lo largo de estos años han estado relacionadas a combatir los estigmas que existen alrededor de los suplementos; trabajar en regulaciones que permitan un acceso y consumo responsable; investigar y difundir conocimiento científico para que la población pueda tomar una decisión responsable e informada.

Conforme a lo anterior, Ortegón y Díaz señalaron que los retos que hay para el futuro son distintos y que están relacionados con el crecimiento e interés en la industria alimentaria y la salud. “Somos conscientes que el tema de la alimentación es complejo, sin embargo, debemos trabajar de manera conjunta todas las empresas, instituciones y autoridades involucradas para que la población pueda gozar de una mejor calidad de vida”, concluyeron los directivos de Alanur.

¿Qué son?

Los suplementos alimenticios son productos nutricionales que complementan la dieta habitual de las personas y representan un aliado para la nutrición, ya que permiten que la población pueda incrementar su ingesta de nutrientes, complementando su dieta habitual y con ello contribuir a mantener un estado óptimo de salud, de acuerdo al portal web de Alanur.

Son productos presentados en formas dosificadas, pues se encuentran compuestos por nutrientes y otras sustancias con efecto nutricional fisiológico, en forma aislada o combinada, y sirven para complementar o adicionar la dieta normal de sus consumidores.

Funcionan como un aliado nutricional al complementar la dieta que por diversas razones no siempre obtiene todos los nutrientes necesarios con la alimentación. “Son destinados para el uso de la población sana y se presentan en formas dosificadas para consumo oral exclusivamente”, destaca el portal web.

Alanur aclara que los suplementos alimenticios no son productos que reemplacen la dieta o sustituyan la alimentación de las personas. No son productos destinados al manejo dietario de enfermedades que requieren dietas especiales. No están destinados a tratar, aliviar o curar enfermedades. Por lo tanto, la alianza invita a la población a acercarse con especialistas de la salud para una nutrición responsable.