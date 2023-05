Acodeco aclara que verifica cantidad y no la calidad del combustible

"La Secretaría Nacional de Energía (SNE) es la instancia competente en lo referente a la calidad del combustible que importa Panamá", así reaccionó la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), luego de que circulara en redes sociales un video donde demuestran que la supuesta gasolina de 95 octanos que venden algunas estaciones de combustible en Panamá oscila realmente entre 91 y 93 octanos.

La Acodeco indicó que esa competencia corresponde exclusivamente a la SNE de acuerdo al Reglamento Técnico 71-381-2002 “Petróleos y sus Derivados. Gasolina para motores de combustión interna”.

El contenido que circula en redes sociales surge luego de que el pasado, sábado 22 de abril, culminó el subsidio de $3.25 para el litro de gasolina de 95 octanos, sin embargo, aunque el video no muestre cómo fue obtenido el combustible ni de dónde, la Acodeco puntualizó que solo está facultada "para garantizar la cantidad del combustible, no así la calidad".

Periódicamente, el personal técnico de la Acodeco, realiza "verificaciones en las estaciones de expendio de combustible, para comprobar que las máquinas surtidoras estén despachando la cantidad correcta y su normal funcionamiento. Asimismo, revisar la cantidad de agua en los tanques de reserva, coincidencia de los precios del tablero y de las máquinas surtidoras, certificado vigente de calibración, información de precios a la vista de los consumidores, entre otros aspectos", puntualizó en su escrito.

También por mandato legal, le corresponde a la Acodeco, velar que los precios topes anunciados cada 15 días por la SNE, se mantengan a la vista de los compradores y que sean los establecidos, según el artículo 3 del Decreto Ejecutivo 489 de 2018.

Según la Acodeco en el citado video, no se detallan las muestras recogidas, es decir, no se sabe con certeza el tipo de combustible que se encuentra en los envases, además, de que el equipo utilizado en la medición no tiene certeza de su exactitud, confiabilidad y calibración, aspectos muy necesarios para ese tipo análisis de calidad, el cual usualmente se realiza en laboratorios especializados.

Hasta el próximo 19 de mayo, los consumidores pagarán por el litro de la gasolina de 95 octanos $1.062, por el litro de 91 octanos $0.967 y del diésel liviano $0.859.

El subsidio de $3.25 por galón o su equivalente de $0.859 por litro a las gasolinas de 95, 91 octanos y el diésel liviano se implemento desde el 18 de julio de 2022, para impulsar el crecimiento económico en diversos sectores de la economía, luego de ese mes se dieran una serie de protestas en diversos puntos del país ante el aumento del costo de los alimentos, los combustibles y la falta de empleo.

No obstante, luego de transcurrido 308 días empezó el vencimiento de la medida temporal el pasado 22 de abril con el retiro del subsidio al galón de la gasolina de 95 octanos, y seguirá hasta el miércoles 31 de mayo con el galón para la gasolina de 91 octanos y el diésel liviano.