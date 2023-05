¿Por qué tu negocio realmente no crece?

He tenido muchas conversaciones con emprendedores y empresarios que no han logrado el crecimiento de sus negocios, es un cuestionamiento constante que trae preocupación, estrés. Recuerden que la empresa es como un ser vivo, tú debes tener la capacidad para detectar cuando está estancada, cuando no hay fluidez, etc.

Conoce tu margen bruto antes de colocar el precio de tu producto o servicio: A veces por el afán de vender u ofrecer el producto o servicio no se realiza una debida investigación sobre los costos o gastos o te basas en los precios de la competencia, la realidad es que cada empresa ofrece propuesta de valor diferente y de allí se parte para establecer el precio. Tener una estructura bien definida y comprometida: Un barco no navega, solo necesita un capitán y una tripulación donde todos se mueven hacia el mismo objetivo. Alianzas colaborativas: Definitivamente, una alianza que sirva de complemento para un producto o servicio específico con el objetivo de captar mercado. También existe el modelo de franquicia, otorgar una licencia o la fusión o adquisición. No te has liberado de la parte operativa: Embotellado entre tantos papeles Crea tu comunidad: Beneficios interesantes: Muestras preocupación por tus clientes (esto atrae ventas), la información está disponible para todos, crearla es más barato y fácil, ente otros. Apóyate en la tecnología para ser productivo y eficiente. Piensa en reiniciar tu negocio y darle otro rumbo diferente.

El crecimiento del negocio se ejecuta por facetas o etapas, es como el sistema productivo de una planta donde siembras la semilla y anotas aquellas cosas que no tienes hoy en día y la necesitas para ir a la siguiente etapa. Luego viene la planta, lo conseguiste, pero es necesario desarrollarla un poco más, el árbol lo tienes creció, solo debes cuidarla para mantenerla y finalmente la muerte a veces, es necesario reiniciar para crear y ser más estratégico.

No te conformes en donde está busca un asesor que te ayude a despegar tu negocio.